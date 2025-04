Se casó Rafael Di Zeo, el jefe de la barra brava de Boca

Rafael Di Zeo, uno de los jefes de la barra brava de Boca Juniors, se casó este viernes con Carolina Condello, su pareja de hace varios años, en la Sede Comunal 5, ubicada en el barrio porteño de Boedo. Condello es abogada “con 12 años de experiencia en el Poder Judicial bonaerense” según su perfil de LinkedIn y se presenta en sus redes sociales como terapeuta holística, al tiempo que promociona sesiones de biodecodificación y servicios de lectura de tarot.

Previamente, el histórico líder de La 12 estuvo casado con Soledad Spinetto, quien supo ser secretaria privada de Felipe Solá durante su mandato como gobernador de Buenos Aires.

“Ojo que hay piedras”, se escucha decir a uno de los presentes que se acercó hasta el civil de Boedo donde los novios rubricaron su compromiso, según se pudo ver en las imágenes de la ceremonia, que rápidamente circularon por las redes sociales. Es que la noticia despertó el interés público, sobre todo en el mundo del fútbol.

"Rafa" Di Zeo, líder de la barra de Boca, se casó con su novia Carolina Condello

En el video, puede observarse como Di Zeo sale de la Sede Comunal 5 junto a Condello, con quien se toma una foto y luego van hacia el encuentro de algunos invitados que les arrojan arroz.

Condello es abogada “con 12 años de experiencia en el Poder Judicial bonaerense” según su perfil de LinkedIn y se presenta en sus redes sociales como terapeuta holística, al tiempo que promociona sesiones de biodecodificación y servicios de lectura de tarot. Se trata del segundo matrimonio de Di Zeo, ya que anteriormente estuvo casado varios años con Spinetto ex secretaria del exgobernador bonaerense Felipe Solá.

Carolina Condello

La absolución de Di Zeo

Las nuevas nupcias de Di Zeo se dan un mes después que la Justicia confirmara en segunda instancia su absolución en la causa que lo investiga por el doble homicidio ocurrido en las inmediaciones de la cancha de San Lorenzo en julio de 2013. En aquella oportunidad Marcelo Carnevale, de 33 años, y Ángel Díaz, de 44, fueron asesinados a balazos en medio de una disputa interna de la barra brava.

Si bien a principios de 2023 el fiscal Aldo de la Fuente había pedido cuatro años de cárcel tras considerar que Di Zeo fue responsable del delito de “instigación a la formación de grupos destinados a cometer delitos en el marco de un espectáculo deportivo”, la fiscalía “no logró determinar la identificación de las personas que efectuaron los disparos causantes de aquellas consecuencias”, por lo que Di Zeo había sido absuelto en primera instancia.

Puertas cerradas para Rafael Di Zeo y varios barras xeneizes

En relación con su situación judicial, el barra brava mantiene también un frente abierto con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien llegó a denunciarlo en noviembre del año pasado por amenazas e intimidación pública. En aquel entonces, la funcionaria acusó al líder de haber enviado un mensaje de audio de WhatsApp a una persona llamada Walter en donde sostuvo: “Tenemos que hablar. Gracias a todas las boludeces que está haciendo tu amiga va a pasar esto. Después que no se queje si hay un muerto en la tribuna. Van por ella. En River va a ser igual, que después se queje por las pelotudeces que hace”.

Según pudo saber LA NACION, los mensajes de voz de WhatsApp habrían sido enviados por Di Zeo después de conocer la decisión del Ministerio de Seguridad de aplicarle derecho de admisión por dos años a dos de sus lugartenientes, Fabián Kruger y Fernando Gatica por una serie de producidos en el Coloso Marcelo Bielsa de Rosario cuando Boca Juniors jugó contra Gimnasia y Esgrima La Plata por la Copa Argentina.

Tras ello, el Ministerio de Seguridad de la Nación presentó una denuncia penal contra el barra brava, ratificada por la propia ministra Bullrich. “Di Zeo, a mí no me amenaza nadie. Ahora no solamente tenés restricción para entrar a las canchas, sino que te hacemos una denuncia penal por amenazas e intimidación pública”, advirtió la funcionaria refiriéndose al líder de la 12.

