La promesa que hizo el Dibu Martínez si la selección argentina gana el Mundial 2026

Después de conquistar América, el mundo y convertirse en una de las figuras más influyentes de la selección argentina, Emiliano Dibu Martínez está en todo los detalles y ya piensa en el día después.

El arquero campeón del mundo sorprendió al revelar que contempla el retiro si el equipo de Lionel Scaloni logra una nueva consagración en el Mundial 2026, una posibilidad que transformaría a esta generación de jugadores en una de las más exitosas de la historia del fútbol.

La promesa del arquero del seleccionado llamó la atención incluso entre sus compañeros. Mientras la selección argentina se prepara para defender el título obtenido en Qatar 2022, el arquero aseguró que pondría fin a su etapa en el equipo nacional si logra una nueva consagración en el Mundial de 2026.

“Si ganamos dos seguidos, ya está. Hay que darles lugar a otros pibes. Me gusta mantener las promesas y cumplirlas”, afirmó el marplatense al referirse a la posibilidad de que la Argentina alcance un logro que muy pocas selecciones consiguieron en la historia: ganar dos Copas del Mundo de manera consecutiva. Las únicas selecciones que ganaron dos títulos de manera consecutiva fueron Italia (Italia 1934 y Francia 1938) y Brasil (Suecia 1958 y Chile 1962).

La declaración sorprendió porque Martínez tiene apenas 33 años y está más vigente que nunca. Una edad que, para su puesto, el retiro suele estar lejos. El marplatense lo dijo con una sonrisa al recordar que llegó a la elite más tarde que otros jugadores y que todavía se siente en plenitud física.

Más allá de si la promesa se termina cumpliendo, sus palabras reflejan algo que atraviesa a buena parte de la generación campeona del mundo: la conciencia de que ningún ciclo es eterno.

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La historia del Dibu tiene un peso particular. Durante años fue un arquero sin lugar en la Premier League y sin oportunidades en la selección. Su irrupción llegó cerca de los 30 años y, desde entonces, es uno pieza fundamental en la era Scaloni.

Por eso, mientras el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá ya es una realidad, Martínez ya piensa en lo que vendrá después. Antes de hablar de despedidas, en su cabeza hay una misión que lo moviliza: intentar que la Argentina vuelva a hacer historia.

¿Qué puede motivar el retiro de un futbolista que todavía está entre los mejores del mundo en su puesto? Solo el Dibu Martínez tiene la respuesta.

Su preparación para llegar al debut mundialista

Una de las mayores incógnitas de Lionel Scaloni está en el arco: Dibu Martínez se lesionó en la final de la Conference League que conquistó con el Aston Villa. Durante la entrada en calor sufrió una fractura en el dedo anular de la mano derecha. De esta manera, el arquero fue descartado para los amistosos contra Honduras e Islandia. Sin embargo, se espera que pueda ser el titular en el debut ante Argelia el martes 16 de junio.

🇦🇷 💪 ¡CON UNA MANO Y SIN GUANTES!: Así entrena DIBU MARTÍNEZ. pic.twitter.com/LrykYRLulh — TyC Sports (@TyCSports) June 3, 2026

En este contexto, al arquero del Aston Villa le sacaron el yeso este jueves y ya estuvo en la práctica. Sin guantes, se entrenó con sus compañeros.

Martínez, por su parte, también hizo un ejercicio particular. En un momento del entrenamiento, su práctica se basó en una actividad en la que tenía que atrapar las pelotas que recibía desde atrás suyo, a modo de reflejo, sin embargo, se llevó la atención porque lo realizó con una sola mano, sin utilizar la que está herida.