El director técnico de la selección Argentina de fútbol, Lionel Scaloni, valoró el triunfo 2-0 sobre Perú en Lima por las Eliminatorias rumbo al Mundial de EE.UU., México y Canadá de 2026. El entrenador destacó los dos goles que hizo el capitán, Lionel Messi, y no escatimó en elogios: “Vi a Messi como si no hubiera tenido la lesión, ni el parate que le generó”.

El entrenador nacido en Pujato, provincia de Santa Fe, sostuvo en la conferencia de prensa posterior al partido que “el equipo entiende a Messi y juega de una manera que lo beneficia, por eso se siente cómodo”.

“Lo más importante es que él [Messi] esté sano”, remarcó Scaloni y agregó que “los minutos los va administrando él solo” en referencia al tiempo en la cancha del futbolista del Inter de Miami, quien disputó todo el encuentro en la capital peruana.

El estratega de la selección campeona del mundo el año pasado en Qatar minimizó que el tiempo que va a estar sin jugar el número 10 en la liga estadounidense, la Major League Soccer (MLS), tenga un impacto negativo. La liga estadounidense tiene un calendario distinto al de América del Sur y Europa. La temporada de la MLS va de marzo a noviembre y Messi se quedaría sin actividad hasta el año que viene.

No obstante, ya sucedió en el pasado que jugadores que se encontraban en la MLS como David Beckham o Zlatan Ibrahimović, entre otros, fueron cedidos préstamo a otras ligas para no perder el ritmo de competición. Si bien hay especulaciones sobre Messi, todavía no hay nada concreto.

“No es algo que me preocupe”, dijo Scaloni y afirmó que esa situación no afectará al siete veces ganador del premio Balón de Oro ni tampoco a la selección nacional.

Análisis

El entrenador, de 45 años, subrayó la “forma de jugar del equipo” y afirmó que “los goles se debieron a esa manera de jugar”. La Argentina abrió el marcador con un vistoso gol de Messi, quien ubicó la pelota en el ángulo superior izquierdo del arco peruano tras una jugada que lideró Enzo Fernández y que tuvo la asistencia de Nicolás González. El segundo gol llegó tras un pase filtrado de Nicolás Tagliafico a Fernández, quien dio un pase atrás a Julián Álvarez. El ex-River dejó pasar la pelota para que aparezca Messi y defina con sutileza.

“La cancha no estaba muy bien para hacer tenencia de pelota. A lo mejor la tendríamos que haber hecho unos metros más adelante”, reconoció Scaloni y lamentó las “dos o tres pérdidas” que generaron ocasiones de peligro por parte de Perú, pero igual sacó pecho: “Es la forma de jugar de este equipo, no la vamos a cambiar”.

El DT subrayó “las ganas de seguir compitiendo del equipo, no dormirse; el que está afuera tiene ganas de jugar y aporta, eso es importante en cualquier equipo y más en una selección”. “Han entendido el mensaje, el fútbol sigue y hay que seguir compitiendo”, resaltó el entrenador campeón del mundo.

Perú y lo que vendrá

“Perú es un buen equipo que no esta teniendo suerte”, elogió Scaloni a la selección que todavía no pudo ganar en las primeras cuatro fechas de Eliminatorias (perdió tres partidos y empató uno). “Perú hizo un buen partido con Brasil que podría haber terminado en empate. Tienen buenos jugadores”, dijo y animó a que no bajen los brazos para ingresar al mundial. “En la eliminatoria pasada empezaron mal y terminaron yendo al repechaje”, recordó.

Scaloni también hizo mención a la próxima doble fecha de Eliminatorias en las que la Argentina jugará de local contra Uruguay y de visitante contra Brasil. “Van a ser dos partidos dificilísimos, durísimos”, presagió, pero sostuvo que el equipo “conservará la manera de jugar”. “Será una linda fecha para disfrutar”, concluyó sobre los próximos dos partidos de la Argentina. Tras las cuatro primeras fechas, la selección está primera con 12 puntos (ganó todos los partidos). Uruguay, Brasil y Venezuela comparten el segundo lugar con 7 unidades.

LA NACION