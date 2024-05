Roland Garros: Diego Schwartzman comenzó con autoridad su “último baile” en París

Escuchar

“Último pero como si fuera la primera vez!!! Gracias @rolandgarros!!!”. El mensaje, escrito por Diego Schwartzman en la red social X, ilustró su estado de ánimo. El porteño de 31 años está jugando el Abierto de Francia por última vez (anunció que se retirará en febrero de 2025), certamen que disputó por primera vez en 2013. Su ranking actual, 141°, no le permitió entrar directamente en el cuadro principal, por eso está participando de la clasificación. Y ya dio el emotivo primer paso.

En el court Suzanne Lenglen, el segundo en importancia del Stade Roland Garros, el Peque Schwartzman debutó con autoridad en la qualy, derrotando al austriaco Lukas Neumayer (212°) por 6-2 y 6-3, en una hora y 10 minutos. El extop 10 (fue 8° en octubre de 2020) logró el 64% de primeros servicios, ganando el 81% de puntos con el primer saque y el 47% con el segundo.

La alegría de Diego Schwartzman al derrotar a Lukas Neumayer en París @rolandgarros

Desde que superó la clasificación de Roland Garros por primera vez hace diez años (era 109° y luego cayó en la segunda ronda del cuadro principal ante Roger Federer), Schwartzman no faltó a ninguna edición del Grand Slam de París, disputando un total de 33 partidos con un registro de 23-10, siendo las semifinales de 2020 su mejor tarea (perdió ante Rafael Nadal). El año pasado, siendo el número 95 del mundo, Schwartzman avanzó hasta la tercera ronda (cayó con Stefanos Tsitsipas).

“En los dos primeros games estuve muy nervioso. Luego traté de disfrutar más el momento, sonreír más y empecé a jugar mucho mejor, mientras él me ayudaba cometiendo algunos errores”, dijo Schwartzman. Y añadió: “Los últimos meses no me sentí muy bien en la cancha, no estuve 100% concentrado en mi tenis. Quiero cambiar eso para los torneos que me quedan, tengo muchas ganas de volver a sentirme competitivo. Jugar un partido de clasificación en la cancha Suzanne Lenglen, en un ambiente así, es una oportunidad fantástica”.

Ahora, en la segunda ronda de la clasificación, Schwartzman se medirá con el ganador del enfrentamiento entre el canadiense Alexis Galarneau y el francés Quentin Halys.

Destacado triunfo de Burruchaga

En su primer desafío por la clasificación de Roland Garros, Román Burruchaga (145°, hijo de Jorge, el campeón del mundo en México ‘86) obtuvo una valiosa victoria. En el court 11 del Bois de Boulogne, el jugador entrenado por Leonardo Yacaré Mayer venció por 6-4 y 7-6 (7-5) al chino Juncheng Shang (actual 89°, era 114° cuando cerró la lista del torneo, quinto favorito en la clasificación de París).

Burruchaga, de 22 años, que sólo había jugado una qualy de Grand Slam (en enero, en Australia, cayó en la primera rueda), se medirá con Yasutaka Uchiyama (Japón, 214°) en la segunda ronda. Vale recordar que para entrar en el cuadro principal de los Grand Slams hay que ganar tres partidos.

En el mismo court 11, la argentina Martina Capurro (162°) cayó en su debut: 6-3 y 7-6 (7-4) ante la canadiense Rebecca Marino (164°).

En el court 10, asimismo, Camilo Ugo Carabelli (110°) perdió con el español Bernabé Zapata Miralles (203°) por 7-6 (7-1) y 6-4.

Román Burruchaga avanzó a la segunda ronda de la qualy de Roland Garros Prensa Córdoba Open

