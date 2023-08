escuchar

Sergio “Chiquito” Romero es uno de los jugadores más importantes del Mundo Boca. Con sus actuaciones bajo los tres palos, el experimentado arquero se lució en los últimos días al atajar dos penales contra Nacional de Uruguay y, de esta manera, llevó al equipo de La Ribera a los cuartos de final de la Copa Libertadores donde se medirá con Racing, quien superó a Atlético Nacional de Colombia.

Con pasado en la selección argentina y varios equipos importantes a nivel mundial, Romero habló con el programa F90 de la cadena deportiva ESPN para contar una curiosidad acerca de los penales que afrontó el equipo argentino ante Francia en la final de la Copa del Mundo y su sexto sentido para saber a dónde iba a ejecutar el remate cada jugador.

"YO DECÍA EL LADO DONDE IBA A PATEAR EL FRANCÉS Y DIBU IBA PARA ESE LADO TAMBIÉN". Chiquito Romero habló de como vivió la definición por penales de Argentina ante Francia y la de River-Inter por la Libertadores.



“¿Cómo veías vos, siendo un emblema de la selección argentina, la definición por penales?”, indagó Sebastián “Pollo” Vignolo, conductor del programa, al arquero de 36 años, quien disputó dos mundiales con la albiceleste. “Yo decía a qué lado iba a patear el francés y el Dibu elegía ese lugar”, remarcó Romero como una especie de guru en el tema.

Bajo esa misma línea, Chiquito, con una habilidad innata para contener penales de sus rivales, amplió sobre la definición que atravesó River contra Internacional de Porto Alegre, en un partido de Copa Libertadores que también tuvo la pena máxima como protagonista.

“Estábamos con Marquitos (Marcos Rojo) y dos más de los chicos viendo la definición de River y le decía a Marcos ‘este patea a la izquierda abajo’ e iba para ese lado la pelota. Así con otros penales más hasta que Marcos me dijo ‘pará, negro’. En total, habré adivinado ocho de los diez penales que se ejecutaron”, aclaró Romero ante los presentes en el estudio, que se mostraron azorados por el método que utiliza para adivinar las ejecuciones adentro y afuera del campo de juego.

El recuerdo de una charla con el Dibu y el consejo que le brindó

Con una amplia trayectoria en el continente europeo, Sergio Romero coincidió con Emiliano “Dibu” Martínez en un partido de la Premier League donde el actual guardameta de Boca defendía los colores del Manchester United. Sin conocer lo que le depararía el futuro, Chiquito le dio un consejo al marplatense y al día de hoy recuerda sus palabras.

"A DIBU LA PERSONALIDAD LO HACE MÁS GRANDOTE". Chiquito Romero dejó palabras para el arquero Campeón del Mundo y reveló una charla que tuvo cuando ambos compartían en la #PREMIERxESPN.



“En un Arsenal - Manchester el Dibu se me puso atrás, se presentó y nos pusimos a hablar. Él me decía que quería atajar en la Primera del Arsenal y le dije que ‘todo llega’. Cuando llegues no lo tenés que soltar nunca más, es la única manera que tenemos nosotros cuando agarramos el puesto”, contó, en diálogo con F90 (ESPN).

Por último, explicó una de las frases que le quedaron marcadas en su trayectoria y cómo evalúa el desempeño del actual arquero de la selección argentina: “El arco no se presta, es algo que me lo dijo (Ubaldo) Fillol en la previa a un sudamericano. Ahora él con su personalidad se hizo grandote en el arco y es difícil para un delantero cuando tiene a un arquero grandote enfrente, los espacios se achican. Se convirtió en un arquerazo”, cerró.