En la noche del lunes, LAM (América) fue el escenario del reencuentro en público entre Ángel de Brito y Jorge Lanata quienes dejaron en claro que su reciente cruce sobre la salud de Wanda Nara, ya es cosa del pasado y volvieron a ser amigos. Durante el programa, el conductor de Periodismo para todos (eltrece) analizó el resultado de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), habló sobre los “dobles” de Luis Miguel y además, protagonizó un divertido ida y vuelta con Yanina Latorre, ante el cual no pudo ocultar su incomodidad.

El que dio el primer paso fue Jorge Lanata al decir: “Hola Yanina, ¿Cómo andás?”. La panelista le devolvió el saludo con una sonrisa y dijo: “El amor de mi vida”. El comentario no pasó inadvertido para el periodista. “No digas cosas que me dan vergüenza”, comentó divertido. Sin embargo, ella le restó importancia a la incomodidad y redobló la apuesta: “Bueno, pero ya está blanqueado. La gente sabe que te amo”.

El divertido ida y vuelta de Jorge Lanata y Yanina Latorre

El conductor de Lanata sin filtro (Radio Mitre) le dijo que el sentimiento era recíproco y Marcela Feudale interrumpió al advertir que Diego Latorre se iba a poner celoso. “Y Elvita”, acotó de Brito, en referencia a Elba Marcovecchio, esposa de Jorge. No obstante, ambos coincidieron que “eran amigos”. Si bien estaba claro que todo era un chiste y que se tenían confianza para bromear al aire, Nazarena Vélez no dudó en preguntarle a su compañera del panel: “Pero, ¿le das a Jorge?”. La respuesta que recibió fue “obvio”.

Desde el móvil, Jorge, que escuchaba atento, advirtió: “En este momento no”. Pero, Yanina retrucó e hizo una revelación: “Sos mi permitido, vos y Luis Miguel. ¡Mirá donde te pongo!”. Ante esto, el periodista aseguró divertido que le encantaría tener tres Lanatas que trabajen por él. El comentario le sacó una sonrisa a las angelitas y Marcela Feudale aprovechó para preguntarle sobre el supuesto doble de Luis Miguel, algo que se debatió incansablemente tras el desembarco en la Argentina del intérprete de “Qué nivel de mujer”, quien ya dio seis de los 10 shows que tiene pautados en el Movistar Arena.

Lanata aseguró que para él es el Luis Miguel original y contó que fue al recital junto a Elba, con lo cual despejó, en primera persona, cualquier duda. “El tipo no hace playback y nadie canta así”, aseguró.

Jorge Lanata dio su mirada sobre el resultado de las PASO y debatió con Pampita

Durante la entrevista, Jorge también fue consultado por el resultado de las PASO y dijo que lo que pasó fue “muy impresionante”. En este sentido, sumó: “Yo empecé el programa diciendo ‘hay otro país’. Lo que pasó es que los políticos no estaban mirando lo que le estaba pasando a la gente”. Si bien aseguró que difiere en muchas cosas con Javier Milei - quien dio el batacazo posicionándose como el candidato presidencial con mayor número de votos - reconoció que hay algo que dice el economista, que para él es así. “Los políticos son una casta y eso los aisla de la gente y de todo”, advirtió y si bien destacó que no son todos los políticos, sí “la gran mayoría”.

Asimismo, el periodista también debatió con Carolina “Pampita” Ardohain quien estaba en el piso de LAM y que si bien quiso mantenerse al margen de la política, no dudó en expresar su preocupación ante ciertas propuestas del candidato libertario. Lanata la escuchó atento y le comentó sobre el Teorema de Baglini, el cual “dice que a medida que vos te acercás al poder te vas moderando más”.

Pampita mostró su preocupación tras el triunfo de Javier Milei

Sobre esto, el periodista reflexionó: “Milei dice todo esto en campaña, hay que ver si va a hacer todo esto en el caso de que gane. Esto me hace acordar a Menem. Mi teoría es que probablemente no cumpla todo lo que promete, pero hay que ver cómo reacciona la gente, porque pueden reaccionar en contra de lo que quiere hacer. El voto es más emocional que racional, votan porque el tipo les cae bien o por lo que sea. Yo a todos los chicos de 18 que les pregunté por qué lo votaban me dijeron que porque es distinto, porque no parece un político”.