La teoría de Fantino: "Riquelme irá a buscar a Palermo para que le diga que no"

Alejandro Fantino y su teoría sobre Juan Román Riquelme y Martín Palermo Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de febrero de 2021 • 16:32

El conductor Alejandro Fantino se refirió a la continuidad de Miguel Ángel Russo al frente de Boca y sostuvo que, de darse su salida, el vice segundo del club, Juan Román Riquelme, iría a buscar a Martín Palermo,

Fantino explicó su teoría: "Russo depende bastante de lo que pase con River. Si gana, seguirá, pero suponiendo que Boca no tiene un buen partido en el Superclásico y Miguel está cansado como dice Mariano (Closs) y se va, las versiones que me han llegado es que Riquelme, en una jugada maestra políticamente porque es un maestro de la política le ofrecería a Palermo ser el técnico de Boca. Y Martín, si las fichas se acomodan como todos creen, le diría que no porque sabe que es poner la cabeza adentro del cocodrilo", sorprendió a todos Fantino en ESPN FC.

Juan Román Riqulem, junto a Hugo Ibarra, y Sebastián Battaglia

Pero ahí no termina la rebuscada teoría del conductor: "Así Román podría decirle al periodismo y a la gente 'yo le ofrecí a Martín'. Como dice que no, van (Sebastián) Battaglia y el Negro (Hugo) Ibarra".

La relación entre Riquelme y Palermo no es la mejor y, de ahí, la sorpresa ante las especulaciones del conductor.

Al respecto de esta jugada del Consejo de Fútbol, Diego Latorre opinó: "Entiendo que el fútbol es una cancha siempre embarrada, que hay política y estrategias de comunicación y de decisiones, pero no me gustaría que un ídolo como Riquelme le ofrezca el cargo a alguien para que no acepte. Me disgusta que un ex jugador proceda como un dirigente. Una maniobra política así es más de un dirigente que de un ex jugador".

Martín Palermo y Juan Román Riquelme, en su noche más gloriosa, frente al Real Madrid, en Japón Fuente: Archivo - Crédito: Reuters

En la misma sintonía se expresó Miguel Simón: "Si esto es así, el Consejo está pensando más en política que en la gloria deportiva y supongo que al hincha no le debe caer muy bien que el Consejo esté pensando un movimiento ajedrecístico en cuanto a política dentro de la institución".

Sobre el clima enrarecido que vive Boca desde la eliminación de la Copa Libertadores entre internas y simpatías políticas, Fantino sumó a Carlos Tevez al lío: "Si quisiera jugar políticamente en las próximas elecciones, está obligado a retirarse a fin de año porque no puede tener un contrato que lo ligue al club dos años antes de las elecciones". Habrá que ver cuántas de estas versiones quedan en eso o se confirman con el tiempo.