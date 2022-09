Las reacciones del Boca-River: la lesión de Aliendro, la patada de Rojo y la ¿decepción? de Gallardo

Boca Juniors derrotó por 1-0 a River Plate, por la 18ava. jornada de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), en una nueva edición del superclásico del campeonato argentino. Como siempre, el partido que enfrenta a los dos equipos más importantes del país no estuvo exento de datos de color, polémicas y reacciones desmedidas por parte de algunos protagonistas. Entre los eventos más destacados del partido, estuvieron la dramática lesión de Rodrigo Aliendro, la artera infracción de Marcos Rojo, y el planteo del entrenador Marcelo Gallardo.

En tiempos de redes sociales, todos los eventos ocurridos en el superclásico son comentados, sin excepción, en la red social Twitter, donde los usuarios vuelcan sus opiniones, memes y mensajes, para tomar postura sobre todos los temas que forman parte de la conversación pública. Por supuesto, en la jornada del domingo, el superclásico dominó las tendencias, por lo que los aspectos más relevantes del encuentro clásico fueron allí mencionados.

En primera instancia, la traumática salida de Rodrigo Aliendro en el minuto 25′ del segundo tiempo conmovió a todos. Claro: el mediocampista del equipo millonario tenía los ojos morados y algodones en sus narices. No obstante, el ex Colón no tenía intenciones de abandonar el campo de juego, de modo que, a su dolencia física, el futbolista le sumó el fastidio por tener que salir antes de tiempo del campo de juego.

Finalmente, el jugador de 31 años fue retirado de la cancha en camilla, y este lunes, se determinó que tiene una fractura de malar derecho, y deberá ser operado. Por fortuna, Aliendro no tiene compromiso craneal ni cerebral. Desde el punto de vista deportivo, se perderá lo que queda de la temporada futbolística.

Sorprendidos positivamente por el temple del ex Atlético Tucumán, los usuarios compararon la voluntad del deportista de seguir jugando a pesar de su estado física, con una mítica escena de la saga Rocky, en el que el boxeador que protagoniza la serie, Balboa, le pide en el rincón a Micky, su entrenador, que le corte el párpado para seguir compitiendo.

Una escena de Rocky con su entrenador Micky hizo acordar a la actitud de Aliendro en el superclásico Captura Twitter

Otro de los episodios más destacados del superclásico fue la falta que cometió Marcos Rojo sobre el final del compromiso, y que le valió la expulsión cuando el encuentro estaba llegando a su final. Aunque fue una de las figuras, el defensor empañó su excelente desempeño con una sanción que podría haberle costado el triunfo a su equipo. Desde la salida de Carlos Izquierdoz, el ex Manchester United es el capitán. En cuanto a las redes sociales, los hinchas de River criticaron su comportamiento en la cancha, mientras que los usuarios que simpatizan con Boca, celebraron la actitud de su capitán.

Por último, el entrenador de River, Marcelo Gallardo, fue otro de los apuntados por los tuiteros. De hecho, hubo tal cantidad de comentarios sobre el DT, que se convirtió en el nombre más mencionado en Twitter. Legendario técnico del conjunto millonario, e históricamente avezado para plantear los partidos contra su clásico rival, el Muñeco sorprendió en el inicio con una línea de cinco que descolocó a propios y extraños.

River fue uno de los clubes que más se reforzó esta temporada Captura Twitter

Con el resultado a la vista, Napoleón quedó en el centro de la tormenta, y hasta algunos hinchas de River se animaron a esbozar una crítica contra su máximo ídolo por cómo paró a sus jugadores. En tanto, los hinchas de Boca, quienes muchas veces, sufrieron al técnico rival, aprovecharon para mofarse de él, y le recriminaron la frase que dijo antes del partido, cuando remarcó que sus equipos se sentían “cómodos” jugando en la Bombonera.