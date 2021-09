Le hizo un gol a River y rompió en llanto al hablar de su madre: “Siempre se sacrificó por mí”

Este viernes, Agustín Maciel le hizo un gol a la reserva de River y rompió en llanto al hablar del esfuerzo que hizo su madre para apoyarlo en su carrera. El joven fue el autor del único tanto que le dio la ventaja a Arsenal en el marcador y le quitó la posibilidad a los de Núñez de ascender a la segunda posición de la tabla. Además, habló sobre sus deseos de firmar su primer contrato profesional y de llegar a primera.

Al finalizar el encuentro por la fecha 12 del Torneo de Reserva, Maciel dio una entrevista a ESPN, que cubría el partido, y entre lágrimas reconoció el arduo trabajo de su madre, Liliana López. Después de describir la jugada que terminó en gol, expresó: “Siempre soñé con poder darle todo a mi vieja, porque ella siempre se sacrificó por mí”, dijo antes de quebrarse.

En conversación con LA NACION, el juvenil oriundo de Berazategui contó todo el esfuerzo que tuvo que hacer su familia para que él pudiese llegar a la reserva. “Más allá de los botines, ella [su mamá] era la que me daba la fuerza para estar acá. Mi vieja no tenía nada, solo sus palabras y las comidas que me daba. Una semana comimos arroz con queso y así vivíamos”, narró sobre su infancia.

La emoción de un jugador de la reserva de River después de marcar ante Arsenal

También recordó que hubo una etapa en la que tuvo que vivir con su abuela. “Todos dormíamos en cajas de cartón, donde vienen las pizzas. En ese tiempo, mi vieja no tenía laburo. Después consiguió para laburar de ama de casa y siguió. Así me fue comprando las cosas para poder ir al club, ella fue el pilar de todo”, reconoció. Con los años, su familia comenzó a levantarse y, de a poco, Liliana decidió emprender. “Hoy tiene su negocio, pero yo no me olvido el esfuerzo que hizo antes por mí. Yo estaba en Estudiantes en ese momento”, rememoró.

Después del partido, el futbolista manifestó que sin ella le hubiese resultado difícil estar en el lugar que hoy ocupa, peleando por una posición en el equipo de primera. “Luchó toda la vida con mi viejo [Ariel Maciel], mi familia, pero siempre para adelante. Tenía en mente en que tengo que glorificar a Dios, que tengo que sacar a mi familia adelante. Fue todo un proceso, una lucha, pero valió la pena”, agregó.

Agustin sostiene que todo se lo debe al esfuerzo que hizo su mamá Liliana para salir adelante Instagram Agustin Maciel

Si bien hoy piensa en el presente, su idea es poder jugar con el equipo de primera del club de Sarandí, pero sabe que tiene que recorrer un largo trecho. “Es acá donde me dieron la oportunidad. Me dijeron que iba a tener pretemporada, pero lo tomo con pinzas, y me tengo que esforzar en las cosas que tengo que estar”, aseveró.

De su etapa por Estudiantes tiene buenos recuerdos y atesora los consejos de cada una de las personas que lo ayudaron y motivaron a crecer. “Estudiantes me ayudó muchísimo. Recuerdo que mi vieja no podía pagar el colegio y en ese tiempo el club me dio la beca y todo lo necesario para que yo siguiera estudiando. Me ofrecieron miles de cosas para que yo pudiera jugar al fútbol. Me pasó muchas veces que no iba porque no tenía cargada la Sube y Edgardo Sapiola, un entrenador que lo tenía en octava, siempre me apoyó, al igual que lo hicieron muchos otros”, dijo.

Agustín jugó seis años en Estudiantes Instagram Agustín Maciel

Maciel nació el 30 de enero de 2001. Empezó a jugar en Viru, un club barrial desde muy pequeño. A los 9 años pasó a Defensa y Justicia después de que su padre escuchara en la radio que en ese club estaban haciendo pruebas a los juveniles. A los 13 llegó a Estudiantes y ahora se esperanza con jugar en el primer equipo de Arsenal, a donde llegó meses antes de la pandemia.

“En estos meses de pandemia nosotros estábamos parados, yo estaba en la cuarta y no me tenían ni visto en la Reserva. Me fijé que ellos entrenaban y yo que estaba en cuarta ni cabía, no había chance de volver a entrenar tan fácilmente”, detalló.

El joven sueña con poder jugar en el equipo de primera de Arsenal Instagram Agustín Maciel

El joven decidió lanzarse al agua y pedir una chance para no perder continuidad. “Le dije a Darío Espínola, el técnico: ‘Con una mano en el corazón, dame una oportunidad por lo menos para entrenar’. Y me dejaron, después me pusieron a jugar. En el campeonato pasado metí dos partidos y ahora ya van 10 e hice mi primer gol”, cerró sobre el tanto que le hizo al Millonario.