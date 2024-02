escuchar

Este jueves se conoció que Lewis Hamilton, el mítico piloto inglés de 39 años, pasará a la escudería Ferrari a partir de 2025. Desde ese momento el mundo de deporte tiene la mirada puesta en el piloto siete veces campeón del mundo de Fórmula 1. En ese contexto, se reveló la cifra que cobraría la estrella del automovilismo. Hamilton el diario La Gazzetta dello Sport, que este viernes le dedicó nueve páginas a lo que llamó “el premio gordo”, el piloto habría arreglado un contrato con Ferrari por unos 50 millones de euros.

El diario explicó que el equipo va a “invertir 80 o 90 millones al año en los dos pilotos” a partir de la temporada 2025, y alrededor de 50 millones de euros serán para cubrir el salario del corredor británico. La noticia se coló en medio de la “Sinnermania” desatada en Italia por el título de Jannik Sinner en el Abierto de Australia y de la tensión por el partido entre Inter y la Juventus del domingo. Los diarios italianos recuerdan que el británico es “un campeón que ha ganado todo y sabe hacer ganar”. Siempre y cuando la Scuderia, que no ha ganado el título mundial de pilotos desde 2007 -cuando fue campeón Kimi Raikkonen- ni el de Constructores desde 2008, “ponga a su disposición un coche perfecto para entrar en la historia”, advierte la Gazzetta.

Hamilton busca un octavo título mundial para superar a Michael Schumacher, leyenda de Ferrari entre 1996 y 2006. El diario hace refiere al piloto como el “nacido para cambiar la historia”. Por su parte el diario Corriere della Sera tituló: “Golpe de dimensión mundial”.

Si bien todos ven con buenos ojos el pase de Hamilton a Ferrari, la sombra aparece por la edad que el piloto tiene, ya que, el británico llegaría a la Scuderia con 40 años . Sin embargo, Riccardo Ceccarelli, médico deportivo y fundador del centro de entrenamiento Formula Medecine, que trabaja en especial con el monegasco Charles Leclerc, futuro compañero de Hamilton se refirió a la edad del piloto británico. “Lewis no parece tener su edad y le queda por delante una larga carrera deportiva (...) Cuando pensamos en el deporte de motor, creemos de forma errónea que las principales cualidades necesarias son la reacción y los reflejos, pero lo que más cuenta es la motivación y Hamilton esta súper motivado”, apunta este médico.

Las repercusiones tras el fichaje de Hamilton

Después de conocerse que Hamilton correrá para la Scuderia en 2025 con 40 años y junto a Charles Leclerc, las reacciones no se hicieron esperar. “Estoy sorprendido, esto es tremendo para el deporte”, dijo Jenson Button en Sky Sports. “Es un gran reto hacer esto, cuando has estado en un equipo durante tanto tiempo y de repente pasas a otro, es duro. Quizá él quería algo diferente y necesitaba un cambio. No puedo esperar a verlo”, agregó. Además, como expiloto, comprendió perfectamente que se sienta tentado por correr en Maranello: “Cuando sos niño siempre soñás con vestir el rojo de Ferrari, será especial para él”.

Desde Italia también llega la reacción de un hombre como Flavio Briatore, exdirector de la escudería Benetton en sus años dorados, que dijo que estaba “muy sorprendido” por la noticia. “Debe haber tenido sus razones, lo único que puedo decir es desearle lo mejor a Ferrari y a él”, declaró a La Presse. También le consultaron si la decisión de Hamilton era acertada. “¿Si es lo correcto? No lo sé, primero hay que conseguir el coche correcto. Podés tener a Batman en el equipo, pero si el coche no es competitivo el piloto no puede marcar la diferencia. Es esencial que el coche funcione”, opinó.

Por su parte, Ralf Schumacher también se refirió a la decisión del piloto británico. “Quizá sea su sueño, Ferrari es uno de los lugares en los que estar en la historia de la F1. Especialmente para Lewis, es el punto sobre la i”. El expiloto también señaló la acertada decisión del director general de Scuderia Ferrari, Frédéric Vasseur, como “un factor clave” y acertada por parte de los italianos: “Necesitas experiencia, a alguien en quien puedas confiar y tenga una velocidad natural. No hay tantos como él con esta combinación”.

