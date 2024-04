Lewis Hamilton y su pase de Mercedes a Ferrari en 2025: “Hay gente que sigue hablando m...”

Escuchar

“Creo que no necesito reivindicar mi decisión, sé lo que es correcto para mí. Y eso no ha cambiado desde el momento en que tomé la decisión, no ha habido ningún momento en el que me la haya cuestionado, y no me he dejado influir por los comentarios de los demás”. Así de tajante se pronunció Lewis Hamilton sobre su pase de Mercedes a Ferrari, que se concretará en 2025.

Este fin de semana se desarrollará, luego de cinco años, el Gran Premio de China, que tiene al inglés por máximo ganador, con seis triunfos. En Shanghái, el siete veces campeón mundial de Fórmula 1 se mostró a gusto con su elección para el año próximo, mas no con muchos comentarios que ella ha generado. “Incluso hoy, hay gente que sigue hablando m..., y así seguirá el resto del año, por lo que tendré que hacer lo que hice en el pasado”, se quejó. ¿A qué se refería? A seguir su instinto, o su razonamiento. “Sólo uno puede saber lo que es correcto para sí, y [llegar a Ferrari] será emocionante para mí”, aseveró, en declaraciones tomadas por Motorsport.com.

El español Carlos Sainz, que está en la mejor forma de su trayectoria, saldrá de Ferrari el año que viene para dejar su lugar a Hamilton; el inglés está molesto por los comentarios acerca de su cambio de Mercedes por la Scuderia.

Hamilton dejará Mercedes, escudería en la que consiguió seis campeonatos, para recalar en Ferrari, la más exitosa de la historia pero que no obtiene una corona de constructores desde 2008, y una de pilotos desde 2007 (Kimi Räikkonen). Este año la escuadra italiana está fuerte y ha ganado una (Australia) de las cuatro carreras, de la mano de Carlos Sainz, el español a quien reemplazará el británico. Pero la Scuderia aún está lejos de Red Bull Racing en rendimiento. Se espera que pueda haber un cambio importante de tendencia en 2026, cuando se realizará una gran modificación reglamentaria en la categoría.

Mercedes marcha cuarto en esta temporada, con un punto más que el quinto, Aston Martin. La perspectiva es de año de transición. Uno más, tras los frustrantes 2022 y 2023 (éste, a pesar de que el equipo resultó subcampeón). “Nada ha cambiado en nuestro coche, así que va a ser el mismo auto este fin de semana. Pero lo entendemos un poco más. Respecto al último gran premio hicimos mejoras”, comentó Hamilton en China, aludiendo al GP de Japón. “Creo que si pudiéramos volver atrás, haríamos las cosas de manera diferente. Ése es el beneficio de la retrospectiva y la experiencia. Así que este fin de semana veremos si podemos instrumentar algunos cambios, que tal vez habríamos hecho en Suzuka. Espero que eso nos dé un poco de rendimiento”, deseó el inglés, aunque algo escéptico respecto al resto de 2024.

Hamilton, serio en el paddock del autódromo de Shanghái, donde se impuso seis veces y es el máximo triunfador; el inglés no es optimista para este fin de semana ni para el resto de la temporada. Lars Baron - Getty Images AsiaPac

A todo esto, el heptacampeón tendrá 40 años cuando se incorpore a la estructura del Cavallino Rampante. Una edad a la que hace algún tiempo casi nadie seguía en actividad en la Fórmula 1. De Hamilton en Ferrari, en cambio, se espera que luche por el cetro con ciertas posibilidades. ¿Cómo logra mantenerse en forma a esta altura de su trayectoria? “Creo que con los años uno entiende cómo gestionar su tiempo, su energía y su recuperación. Y se da cuenta de que cada día es uno nuevo, se levanta e intenta hacer lo mejor posible. Si uno se entrena como un atleta, correr 100 millas por semana no implica que vaya a ganar la carrera. Por lo cual se trata más de dónde pone uno su energía”, comentó. “Es cuestión de la comunicación con el equipo, es seguir tratando de no dejar piedra sin remover”, graficó el británico.

Claro que una vez vestido de rojo no será el piloto de mayor edad en la grilla. Fernando Alonso permanecerá en Aston Martin al menos hasta 2026, cuando cumplirá ¡45! años. “En general me siento genial. En primer lugar, implica que no soy el piloto más viejo aquí, y ésa es la mejor parte”, bromeó el todavía conductor de Mercedes, equipo que sonó entre los posibles destinos del español antes de que se anunciara que seguiría en la escuadra verde. “Pero además, Fernando es uno de los mejores pilotos que hemos tenido en este deporte. Demuestra que es posible seguir aquí, seguir teniendo el resultado que él ha tenido. Y muestra la nueva era de los deportistas, lo que un cuerpo humano puede hacer y seguir haciendo si se lo cuida”, celebró Hamilton sobre su ex compañero en McLaren, con quien tuvo rispideces en aquella época de fines de la primera década del siglo. Son cosa del pasado.

Veintidós y veinticinco años tenían Hamilton y Fernando Alonso cuando encararon su primera temporada juntos en McLaren, en 2007; tendrán 40 y 44 cuando concluyan la de 2025 en Ferrari y Aston Martin. Paul Gilham - Getty Images Europe

“Yo nunca pensé que llegaría a los 40 años compitiendo. Estoy bastante seguro de que dije que no correría a los 40, pero es una vida de viajes tan loca que no siento que tenga casi 40. Me siento realmente joven todavía. Y de hecho creo que él [su compañero George Russell] tiene más problemas físicos que yo actualmente. Sé que pasa más tiempo con el fisioterapeuta”, acicateó, con buena sintonía con su compatriota.

LA NACION