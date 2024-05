La emoción de Antonela Roccuzzo al ver a Lionel Messi y su hijo Thiago juntos en la cancha: “¡Qué grandes!”

Escuchar

Si de algo hay certezas es que Lionel Messi le transmitió a sus hijos su pasión por el fútbol y también su talento. Thiago y Mateo ya no solo lo alientan desde la tribuna, sino que también se calzan la camiseta número 10 de la Sub 12 y Sub 9 de Inter Miami respectivamente y corren con el balón en los pies. Los padres orgullosos los alientan en todos los partidos y los fanáticos se ilusionan con la próxima generación de futbolistas con el apellido del campeón del mundo.

El viernes, la familia Messi vivió una noche de muchas emociones. La Sub 12 de Inter Miami - equipo donde juega Thiago Messi - se enfrentó a Orlando City en el partido inaugural del torneo Youth International Cup en el Chase Stadium. El encuentro terminó 1-1, pero el momento más especial de la jornada fue cuando los jóvenes deportistas ingresaron al campo de juego liderados por dos leyendas del fútbol. Mientras Luis Suárez acompañó al equipo visitante, Lionel Messi encabezó las filas de los locales. Y, quien entró detrás de él, fue el capitán del equipo: su hijo mayor, quien llevaba la número 10, por supuesto.

Thiago Messi y sus compañeros de la Sub 12 de Inter Miami inauguraron el torneo Youth International Cup (Foto: Instagram @intermiamicf_academy)

La previa del partido maravilló a todos, pero especialmente a Antonela Roccuzzo que estuvo en modo “mamá fan” toda la noche. En un video que publicó en X el periodista Safid Deen, se pudo ver que mientras padre e hijo ingresaban al campo de juego, la rosarina los filmaba con su celular - y desde una ubicación privilegiada en el sector VIP - para atesorar ese momento para siempre.

Asimismo, en un segundo clip que compartió el periodista, se pudo advertir que la familia completa dijo presente para alentar a Thiago. Antes de que comenzara el partido, Leo se dirigió al sector VIP donde recibió un abrazo de su hijo Mateo, la sonrisa orgullosa de Antonela y el cariño de Ciro. En ese lugar también estaban Luis Suárez, su esposa Sofía Balbi y su hijo menor Lautaro, ya que su hijo del medio, Benjamín, también estaba en la cancha con la camiseta de Inter Miami.

Otra de las cosas que se pudieron visualizar en las imágenes fue que, Antonela Roccuzzo se vistió a tono para alentar a “Titi” - la cariñosa manera a la que llama a Thiago -. Lució un top rosado, el color de Inter Miami, con unos pantalones blancos tiro alto. Si bien eligió un look cómodo y relajado, le dio el toque final con una mini bag de diseñador también rosa, por supuesto.

Anto Roccuzzo compartió postales del partido en sus redes sociales (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

Pero, lo cierto es que Roccuzzo estuvo en “modo fan” antes, durante y después del partido. En la previa, publicó en sus Stories de Instagram una foto que le tomó al balón con el que se jugaría el encuentro. Además, compartió un video que publicó la cuenta de Inter Miami Academy del momento en que Leo y Thiago ingresaban a la cancha, y sumó unos emojis de caritas emocionadas, dando cuenta de lo que le provocó ver juntos a dos de sus cuatro amores.

En modo "mamá fan" Antonela Roccuzzo compartió postales de su marido y su hijo mayor en el campo de juego (Foto: Instagram @antonelaroccuzzo)

Además, compartió una foto del equipo de la Sub 12 y comentó: “Qué grandes”. Por último, replicó una foto que subió una cuenta de fans en la que se pudo ver a Thiago y Lionel en la cancha, sumamente concentrados, minutos antes de que iniciara el partido. Antonela, en modo “mamá fan” y completamente conmovida por lo que sucedió el viernes, puso tres emojis de caritas enamoradas, lo cual evidenció la emoción que le provocó ver a su marido y a su hijo de 11 años compartiendo su gran pasión: el fútbol.

LA NACION