Lionel Messi llegó a Oviedo para recibir el premio Princesa de Asturias

Lionel Messi llegó este jueves junto a su esposa Antonela Roccuzzo a la ciudad española de Oviedo para recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026. Fue recibido por una gran cantidad de fanáticos, que se acercaron en multitud a saludarlo.

El excapitán de la selección arribó por la mañana a bordo de un vuelo privado en una llegada que se mantuvo bajo un operativo de discreción. Ambos se trasladaron directamente hacia el Hotel de la Reconquista, en el centro de la ciudad.

DIRECTO 📺 #Canal24horas | Oviedo recibe a Leo Messi, que recibe mañana el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026. pic.twitter.com/fjxz6kKmJK — RTVE Noticias (@rtvenoticias) October 22, 2026

Según informó el medio especializado Marca, Messi participará de un encuentro con escolares y el público en el Palacio de los Deportes de Oviedo, donde se espera una importante convocatoria de admiradores. Muchos de ellos buscarán saludar al futbolista y fotografiarse con él.

Para la ocasión, Messi lució un traje negro y una camisa oscura, sin corbata. Roccuzzo, en tanto, eligió un conjunto negro, acompañado por un cinturón con hebilla dorada y una cartera a tono.

Messi fue recibido por una gran cantidad de fanáticos MIGUEL RIOPA - AFP

El viernes, el futbolista participará de una recepción con la Familia Real española y recibirá la distinción durante la ceremonia que se celebrará en el Teatro Campoamor. El premio reconoce su trayectoria deportiva y su labor solidaria en favor de la educación y la salud de los chicos.

El galardón incluye una escultura de Joan Miró, un diploma, una insignia y una dotación de 50.000 euros. Tras la ceremonia, Messi tiene previsto regresar a Estados Unidos para reincorporarse al Inter Miami.

El Premio

La concesión del Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 fue decidida el pasado 3 de junio en Oviedo por un jurado presidido por Teresa Perales Fernández y con Paloma del Río Cañadas como secretaria.

Su distinción se determinó en junio de este año Miguel Osés - AP

El tribunal también estuvo integrado por los especialistas Teresa Bernadas Porto, José Félix Díaz Fernández, Joaquín Folch-Rusiñol Corachán, Andrea Fuentes Fache, Juan Ignacio Gallardo Tomé, Patricia García Rodríguez, Santiago Nolla Zayas, Jennifer Pareja Lisalde, Alberto Suárez Laso y Joan Vehils Guasch.

En el acta oficial, remarcaron que el futbolista rosarino es el jugador que más títulos conquistó en la historia del fútbol y destacaron: “además de su deslumbrante talento, su excepcional trayectoria deportiva y su formidable y continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado de la salud de los niños más desfavorecidos”.

A su vez, el cuerpo evaluador sostuvo que el delantero se ganó el respeto por su “ejemplar comportamiento dentro del campo y por su constancia, humildad y compromiso con el juego colectivo”.

Los premios destacaron la humildad de Messi (Photo by Miguel RIOPA / AFP)

En el escrito, la fundación recordó que el excapitán de la selección ganó múltiples trofeos a lo largo de su paso por FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Inter Miami CF y el equipo nacional.

Con el club catalán consiguió 35 trofeos entre 2005 y 2021, entre los que figuran cuatro UEFA Champions League, diez ediciones de La Liga, siete Copas del Rey, tres Mundiales de Clubes, tres Supercopas de Europa y ocho Supercopas de España. Con el conjunto nacional conquistó dos Copas América y el Mundial de Catar 2022.

En el plano individual, la figura rosarina ganó ocho veces el Balón de Oro, tres veces el galardón The Best FIFA Men’s Player y seis Botas de Oro. También posee el récord Guinness de goles en un año tras anotar 91 tantos en 2012 y recibió el premio Laureus como mejor deportista del año en 2020 y 2023. Su labor social se encauza a través de la Fundación Leo Messi y como embajador de UNICEF desde 2010.