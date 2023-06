Lionel Messi llegó a Rosario en su avión privado con Di María y Otamendi

escuchar

El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, llegó esta madrugada a Rosario en su avión privado, junto a sus compañeros Ángel Di María y Nicolás Otamendi.

El astro de la Selección arribó al Aeropuerto Islas Malvinas de la ciudad a las 3.08. Allí sus familiares lo esperaban en un Audi Q6 gris, estacionado especialmente en las inmediaciones de la pista de aterrizaje. El propio Messi se puso al volante del automóvil, acompañado por su mujer, Antonela Rocuzzo, y se dirigieron, como hace siempre que vuelve a su ciudad, a la casa que poseen en el barrio privado Kentucky, en la localidad de Funes.

Messi está en el país para participar del partido de despedida del exmediocampista de Newell’s y la selección Maximiliano Rodríguez, el sábado 24 de junio (día de su cumpleaños número 36), en el estadio Coloso Marcelo Bielsa, del Parque Independencia de Rosario, y al día siguiente hará lo propio con el encuentro de homenaje al exvolante de Boca y la selección Juan Román Riquelme, según confirmó el propio vicepresidente “xeneize”.

Messi, Di María y Otamendi llegaron al país luego del amistoso contra Australia en Pekín, China, que la Selección campeona del mundo en Qatar 2022 ganó por 2-0 (donde la Pulga anotó el primer tanto, un verdadero golazo). Tras ello fueron licenciados por el técnico Lionel Scaloni, que se prepara para afrontar el segundo encuentro de la gira asiática, este lunes, frente al seleccionado de Indonesia, en Yakarta, capital de ese país. Scaloni es otro de los que confirmó que asistirá a la despedida de Maxi Rodríguez, aunque no se sabe si participará como DT o se calzará los botines.

Messi fue noticia durante estas últimas semanas por la confirmación de que la próxima temporada dejará de vestir la camiseta de Paris Saint Germain, donde estuvo los últimos dos años, para ponerse la de Inter Miami, equipo de la Major League Soccer, de los Estados Unidos. Con esta noticia, quedó definitivamente cerrado su regreso a Barcelona, el club en el que vivió los mejores años futbolísticos de su vida y que soñaba con volver a tenerlo entre sus filas.

En los últimos días, también, realizó declaraciones a la prensa de China, durante la gira que realizó con la selección nacional, en la que manifestó dudas sobre su presencia en el próximo Mundial 2026, que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá. “Lo dije más de una vez, creo que no, que este fue mi último Mundial. Iré viendo cómo se dan las cosas, pero en principio no, no creo que llegue al próximo Mundial”, aseguró el rosarino a Titan Sports.

La presencia de Messi en la gira de China fue un plus que le reportó a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) una ganancia de 6 millones de dólares.

Lo que explica mejor el fenómeno Messi en China es que la AFA haya sumado un nuevo sponsor antes de la Copa del Mundo. A 52 días del comienzo de la ruta hacia la tercera estrella, Claudio Tapia firmó un acuerdo con el grupo alimenticio Panpan, para que fuera auspiciante de la selección como parte del desarrollo de la marca selección argentina en Asia. Se trató de un acuerdo grande, del que también participa la empresa Wanda Sports, y que le permite al holding chino realizar marketing y empaquetado de sus productos de snacks con imágenes de los jugadores de la selección. Incluso, la empresa láctea Yili Group se convirtió el año pasado en sponsor regional de la AFA en China, lo que abrió a la Argentina la puerta a la negociación para la exportación de leche en polvo.

Son muchos los lazos que se trazan con China por cuestiones económicas y por la admiración que despiertan Messi y la selección argentina, es que la AFA está desarrollando en China los Institutos Tecnológicos de Fútbol (AFA FTI), en los que implementa la misma metodología de entrenamiento que se aplica en la formación de selecciones juveniles en Ezeiza. Ya se firmó un convenio con la provincia de Guangxi (50.000.000 de habitantes) y están en pleno desarrollo en otro acuerdo con la provincia de Jiangsu (80 millones).

