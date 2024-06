Polito Pieres lo hizo de nuevo: ganó la Queen’s Cup por tercera vez en cuatro años, definió el título en la última jugada y todos disfrutan de su talento

Escuchar

No puede parar de festejar, pero no sabe cómo hacerlo. Sacude las manos, grita, se abraza con uno, con otro. Hasta que se saca el casco y lo patea como si fuese un apertura de rugby. La euforia desborda a Polito Pieres. “Es una locura”, grita. Lo viene haciendo desde hace varios partidos. Lo siente. Es genuino Polisha. Es buena gente. Un tipo simple, que sabe disfrutar y que nunca dejó de pelear.

Acaba de ganar por tercera vez en cuatro años la Queen’s Cup. En 2021 fue con UAE Polo Team, en 2023 con Murus Sanctus y ahora con Talandracas. La ecuación perfecta porque en 2022… no participó. También acredita un British Open por la Copa de Oro en 2012, con Cortium, en compañía de Francisco Elizalde y Jaime García Huidobro. Como si la atmósfera británica lo transformara. ¿Qué le faltaba? Conquistar el torneo con un gol propio en la última jugada. Pero eso ya parecía mucho pedir...

El grito de Polisha, autor de 8 de los 12 goles de Talandracas en la final, incluido el decisivo Instagram

Resulta que los astros se alinearon y también lo consiguió. La bocha le quedó en la puerta del arco para decretar el 12-11 decisivo sobre La Dolfina Great Oaks y consagrarse por tercera vez en uno de los torneos más tradicionales de Europa. El que los patrones ansían ganar por el magnetismo de estar en territorio de la realeza. Este domingo, con el rey Carlos III, un admirador del polo argentino. Muchos otros argentinos, incluido el propio Polito, han recibido el trofeo de manos de la reina Isabel II, una apasionada por los caballos, que solía hablar con los polistas precisamente sobre los equipos, rompiendo un poco el protocolo.

Polito ya lleva más de una década en la elite. La Natividad, Chapa Uno, Alegría, Ellerstina, otra vez La Natividad y ahora La Hache. En cada equipo de la Triple Corona dejó su impronta. No pudo celebrar en Palermo ni con Alegria (final de 2013) ni con sus primos de Ellerstina, pero sí disputó varias definiciones contra La Dolfina. Y se consagró campeón del Argentino Abierto con los Castagnola en 2021. Su salida del equipo de Cañuelas a fines de 2022 resultó un impacto: fue un proyecto por el que apostó fuerte y puso todo, con su innata generosidad. Le costó unos meses absorber el golpe, que fue como una mano del mejor Tyson. La contención familiar y de amigos le permitieron vislumbrar que el camino continuaba. Y él encontró la forma de volver a sentirse pleno en una cancha. Murus Sanctus, hace un año, lo puso de nuevo en su lugar. Y Talandracas, casi una continuidad de ese proyecto, le regaló otra satisfacción.

El rey Carlos III, un admirador del polo argentino, en la entrega de premios Instagram

Campeón invicto, de punta a punta. Ganó sus 7 partidos, incluida la semifinal contra el poderoso Black Bears de sus primos Facundo y Gonzalito Pieres, y la final contra La Dolfina Great Oaks, con Poroto Cambiaso y Diego Cavanagh. Una temporada muy competitiva la británica, con 19 equipos de hasta 22 goles de handicap y candidatos varios a lograr el título. Poroto era el jugador del torneo, si no el mejor del momento. Con un nivel superlativo ya desde Palm Beach. Y no estuvo lejos de sumar su primera Queen’s Cup, esa que su padre conquistó nueve veces.

Porque el partido fue cambiante, tras un arranque electrizante con siete goles. La Dolfina llegó a estar 6-3 en el segundo y con chances de estirar aún más la diferencia. Poroto estaba imparable. Talandracas no acertaba con la marcación. Se defendía como podía y aprovechaba alguna ingenuidad de los jugadores menos influyentes del rival (Bacon y Hall) a la hora de cometer foules innecesarios que otorgaban penales aliviadores que permitían achicar diferencias y maquillar la adversidad. Hasta que aparecieron los socios de Polito Pieres.

El rey Carlos III y la distribución de premios, en este caso a Alejandro Muzzio, uno de los pilares de Talandracas y elegido MVP de la final Instagram

Uno, sorprendente: el español Rosendo Torreguitar. Con una soltura llamativa a pesar de la presión. Desniveló en situaciones donde hay que mostrar autoridad frente a los alto handicap teniendo sólo 5 goles. Su participación fue clave porque resultó un complemento de lujo en el contexto de paridad en el que ingresó el partido desde el cuarto chukker, ya con un ritmo menos vertiginoso. Todo se canalizaba por la claridad mental para tomar las opciones correctas.

El festejo de Talandracas en la Queen's Cup: Muzzio, Polito, Edouard Carmignac (el patrón), Torreguitar y Hughes Carmignac @politopieres

El otro, su ladero ideal: el Petiso Alejandro Muzzio. Juegan desde hace tres temporadas y se entienden de memoria. Muzzio es un personaje muy ligado a los Cambiaso. En aquel sábado 26 de noviembre de 2005 fue el jugador que entró por Adolfito en el sexto chukker del partido de La Dolfina con Centauros-Beaufort porque el crack tenía que irse a la clínica a presenciar el nacimiento de Poroto. Sí, el mismo que este domingo fue su rival 18 años después. Y Muzzio, también, entró en La Dolfina en 2021 cuando se lesionó Cavanagh, otro de sus adversarios de este domingo. Disputó incluso la final con La Natividad, que le ganó... Polito Pieres. Destinos en común, destinos cruzados. Historias del deporte mismo.

Polito Pieres con el Petiso Ale Muzzio: juegan juntos hace tres temporadas y se llevan de maravillas Instagram

Muzzio jugó un partidazo, fue elegido MVP y además, fue protagonista involuntario de la acción más polémica de la final, que cambió quizá hasta el ganador, con todo lo que ello implica. Con el score 11-11 en el último chukker, y a falta de 1m40s, salió el ataque de La Dolfina desde media cancha vía Cavanagh. Cuando el 3 ya había pasado la línea rival, Muzzio sufrió una caída sin consecuencias serias, es decir, estaba fuera del radio de acción. Cavanagh convirtió, pero los jueces no validaron la jugada y le dieron un penal a La Dolfina (que terminó en la nada). Talandracas encontró así un salvoconducto impensado en el momento más crítico.

Y después llegaría el gol final de Polito, que inició la maniobra desde la zona derecha de ataque y puso la bocha en las 15 yardas finales. Hubo intentos de convertir, de rechazar, rebotes y un backhander inconcluso de Cavanagh que dejó la bocha casi sobre la línea. Gol y euforia de Talandracas. Gol y la bronca en el palenque de La Dolfina por lo que se consideró un error arbitral en la acción anterior.

“Fue una locura, no sé dónde pegó, dio en el palo, y me quedó de pechito. No se puede creer”, le dijo Polito a ESPN. “Arrancamos bien, después se nos fueron un poco. Poroto estaba letal, es muy rápido y los tres compañeros de él le trabajan muy bien. Venía ganando los partidos muy sobrado y nos hizo mucho lío. Después lo pudimos marcar mejor, empezamos a tener más suerte, zafamos con la jugada que se cae el petiso y después se nos dio. Tremendo”, agregó el capitán. Que en medio de su radiante momento deportivo suma la mayor alegría que podía imaginarse: en septiembre serán padres junto con Vicky.

Polito Pieres con Vicky Aldanondo: serán padres en septiembre @politopieres

Polito también elogió a sus soldados. “Con el Peti (Muzzio) venimos jugando hace tres años. Es un compañerazo, un capo de la vida. Ojalá pueda seguir jugando con él. Y Rocho (Torreguitar) un crack. Porque tenía presión. Entró en un equipo que había ganado el año pasado y no le entran las balas. Lo felicito y que siga así. Agradezco a los que confiaron en mi. Edouard (Carmignac, el dueño de Talandracas) desde el primer día me vaticinaba que íbamos a ganar el torneo. Yo le decía que había 19 equipos, grandes organizaciones, pero al final pasó lo que decía. Él me dio la confianza para ser el capitán de este equipo”.

El equipo de La Dolfina Great Oaks, finalista de la Queen's Cup: Poroto Cambiaso, Diego Cavanagh, Kian Hall y Dillon Bacon @ladolfinapoloteam

Suelen los polistas remarcar la onda como un factor preponderante para un equipo. Talandracas, como lo fue Murus Sanctus en 2023, la tuvo. Faltó Marcelo Cacu Araya, pero entró Torreguitar y captó la sintonía: “Ni Polito ni Muzzio te putean, son compañeros increíbles. No te llevan para abajo, sino que te suben la autoestima. Es como jugar con amigos”, explicó una de las revelaciones de la final, autor de tres goles.

Si algo suele ponerle Polito a sus equipos es eso: onda. Buenas vibras. Muchos aún recuerdan sus agasajos post temporada argentina, las “Polisha Fest”: una manera de juntarse con amigos y pasarla bien. Y cuando traslada ese espíritu dentro de la cancha, es un lujo verlo jugar, divertirse y divertir a los demás. Otra vez campeón en Inglaterra. Casi que obliga, a futuro, a preguntarse cada mayo cuando se buscan favoritos en la nómina de participantes: ¿en qué equipo juega Polito?

La síntesis de la final

Fue árbitro Peter Wright; jueces, Jason Dixon y Howard Smith, y los equipos formaron así:

Talandracas : Hughes Carmignac, 0; Rosendo Torreguitar, 5; Polito Pieres, 10 (capitán), y Alejandro Muzzio, 7. Total, 22.

: Hughes Carmignac, 0; Rosendo Torreguitar, 5; Polito Pieres, 10 (capitán), y Alejandro Muzzio, 7. Total, 22. La Dolfina Great Oaks: Dillon Bacon, 2; Kian Hall, 3; Diego Cavanagh, 8, y Poroto Cambiaso, 9. Total, 22.

Dillon Bacon, 2; Kian Hall, 3; Diego Cavanagh, 8, y Poroto Cambiaso, 9. Total, 22. Progresión : Talandracas, 3-4, 4-6, 5-7, 9-9, 11-11 y 12-11.

: Talandracas, 3-4, 4-6, 5-7, 9-9, 11-11 y 12-11. Los goles para Talandracas: Torreguitar, 3; Pieres, 8 (4 penales), y Muzzio, 1.

Torreguitar, 3; Pieres, 8 (4 penales), y Muzzio, 1. Los goles para La Dolfina Great Oaks: Cavanagh, 5 (3 penales) y Cambiaso, 6.

Cavanagh, 5 (3 penales) y Cambiaso, 6. MVP : Alejandro Muzzio.

: Alejandro Muzzio. Mejor ejemplar de la final: JM Fanta, jugada por Polito Pieres

Otro premio para Polito: su yegua JM Fanta, criada por Juan Martín Nero, ganó la distinción al mejor ejemplar de la final Instagram

Ultimos campeones

2010 Dubai (Rashid Albwardy, F. Vismara, Pablo Mac Donough y Adolfo Cambiaso)

(Rashid Albwardy, F. Vismara, Pablo Mac Donough y Adolfo Cambiaso) 2011 Talandracas (Edouard Carmignac, Facundo Sola, Lucas Monteverde y Milo Fernández Araujo.

(Edouard Carmignac, Facundo Sola, Lucas Monteverde y Milo Fernández Araujo. 2012 Dubai (Rashid Albwardy, Alec White, Ignacio Heguy y Adolfo Cambiaso)

(Rashid Albwardy, Alec White, Ignacio Heguy y Adolfo Cambiaso) 2013 Zacara (Lyndon Lea, Facundo Pieres, Rodrigo Ribeiro de Andrade y Matt Perry)

(Lyndon Lea, Facundo Pieres, Rodrigo Ribeiro de Andrade y Matt Perry) 2014 Zacara (Lyndon Lea, Gonzalo Deltour, Facundo Pieres y Matt Perry)

(Lyndon Lea, Gonzalo Deltour, Facundo Pieres y Matt Perry) 2015 King Power Foxes (Top Srivaddhanaprabha, Hugo Lewis, Gonzalito Pieres y Facundo Pieres)

(Top Srivaddhanaprabha, Hugo Lewis, Gonzalito Pieres y Facundo Pieres) 2016 Dubai (Rashid Albwardy, K. Hall, Adolfo Cambiaso y Juan Martín Nero)

(Rashid Albwardy, K. Hall, Adolfo Cambiaso y Juan Martín Nero) 2017 RH Polo (Ben Soleimani, Tommy Beresford, R. De Andrade y Adolfo Cambiaso)

(Ben Soleimani, Tommy Beresford, R. De Andrade y Adolfo Cambiaso) 2018 La Indiana (M. Bickford, A. White, Nic Roldán y Facundo Pieres)

(M. Bickford, A. White, Nic Roldán y Facundo Pieres) 2019 Scone (David Paradice, James Beim, Nicolás Pieres y James Harper)

(David Paradice, James Beim, Nicolás Pieres y James Harper) 2020 Les Lions/Great Oaks (Camilo Castagnola, D. Bacon, Barto Castagnola -h.- y Santiago Laborde)

(Camilo Castagnola, D. Bacon, Barto Castagnola -h.- y Santiago Laborde) 2021 UAE Polo (Sheika Maitha, Tomás. Panelo, Polito Pieres y Tomás Beresford)

(Sheika Maitha, Tomás. Panelo, Polito Pieres y Tomás Beresford) 2022 Great Oaks Les Lions (James Beim, Dillon Bacon, Juan M. Nero y Cruz Heguy)

(James Beim, Dillon Bacon, Juan M. Nero y Cruz Heguy) 2023 Murus Sanctus (Corine Ricard, Alejandro Muzzio, Polito Pieres y Marcelo Araya)

(Corine Ricard, Alejandro Muzzio, Polito Pieres y Marcelo Araya) 2024 Talandracas (Hughes Carmignac, Rosendo Torreguitar, Polito Pieres y Alejandro Muzzio)

Tiempo de festejos: el Petiso Muzzio y Polito Pieres con la Queen's Cup @politopieres