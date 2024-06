Lionel Messi habló en el streaming de su sobrino y se sinceró: de la relación con Antonella a la eliminación que le dolió

Escuchar

Previo al entrenamiento de esta tarde de la selección argentina, Lionel Messi fue entrevistado en Dispuestos a Todo, el programa de streaming de su sobrino, Tomás Messi. En una charla descontracturada, el capitán reveló detalles de su lado más íntimo: cómo conoció a Antonella Roccuzzo, con quién comparte habitación desde el retiro de Sergio “Kun” Agüero y cómo juega al truco, entre otras cuestiones.

“Me acuerdo que en la Copa América 2011, en Santa Fe, me putearon en todos los colores. A mí y a toda la Selección, fue duro”, confesó Lionel Messi, refiriéndose a la eliminación de Argentina de la competición de la cual fue sede. Durante aquel partido, disputado en el estadio del Club Atlético Colón, el combinado local perdió por penales ante Uruguay y quedó descalificado del certamen, aunque el Diez convirtió un gol en la tanda.

Por otro lado, el jugador rosarino reveló que siempre compartió habitación con el Kun Agüero durante las convocatorias a la Selección, pero desde su retiro “duerme solo”. También se refirió a su vínculo con Sergio Ramos, exjugador del Real Madrid, con quien tuvo una relación áspera durante varios años: “Fue el jugador con el que más me enojé. Después fuimos compañeros, pero en los clásicos nos agarrábamos siempre”.

En cuanto a los inicios de su relación con Antonella Roccuzzo, Lionel Messi declaró: “Iba a su casa y ahí la conocí, desde muy chiquitos. Siempre me gustó. En esa época se llamaba ‘amigovios’. Después con 13 años me fui para España y un poco que perdimos el contacto. La comunicación era mucho más difícil que ahora. Era a través de cartas, mails o alguna llamada por teléfono fijo, que eran caras las internacionales. Entonces nos dejamos de hablar, nos distanciamos mucho. A los 16 ó 17 años nos volvimos a encontrar, la comunicación era mucho más fácil con el messenger, chateábamos por ahí. Nos fuimos acercando otra vez, no habíamos perdido ese sentimiento que teníamos desde chicos, no había cambiado nada. A los 19, 20 años ya nos pusimos de novios”.

A su vez, el futbolista aseguró que le gustaría recorre un poco más nuestro país: “Tengo pendiente conocer más Argentina porque nunca tuve la oportunidad y es algo que hablamos siempre con Antonella. Quiero poder visitarlo, que tiene lugares maravillosos. Mucha gente me habla de lugares que yo no conozco”. También expresó que le gustaría ir a las Cataratas del Iguazú.

Noticia en desarrollo.

