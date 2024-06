Lis Gámez, la nieta modelo del expresidente de Vélez, sorprendió como DJ de Deportivo Riestra ante River Plate

Escuchar

Deportivo Riestra brilló este jueves en la Liga Profesional al ganarle, en el estadio Guillermo Laza, a River Plate. Fue 2-0 para el conjunto blanquinegro, que dejó con malas sensaciones al millonario en el último partido antes del receso del fútbol local por la disputa de la Copa América. Así también lo hizo Lis Gámez, la nieta modelo del expresidente de Vélez, que sorprendió como DJ en el encuentro deportivo.

La joven, que se define como freelancer, creadora de contenido y DJ, quien también es modelo, realiza shows en cada encuentro local del equipo de Nueva Pompeya. Por lo que, ante el Millonario, fue encargada de musicalizar la previa, el entretiempo y al final del partido.

Lis Gamez sorprendió como DJ de Deportivo Riestra ante River Plate

Como la música electrónica no se suele escuchar en el ambiente del fútbol, y sorprendió al público presente en el estadio de Villa Fiorito, la DJ fue entrevistada sobre esto al final del partido: “A mi me resulta innovador porque me gusta mucho la cancha y obviamente también disfruto mucho pasar música”.

SE VIENE UN VLOG SURREAL 🤯



Lis Gámez, DJ de Riestra y nieta de Raúl Gámez, ex presidente de Vélez.



— Leandro Vaquila (@LeaVaquila) June 13, 2024

En diálogo con @LeaVaquila, Lis Gámez confirmó que desde febrero musicaliza de local y reflexionó sobre los temas que elige en los shows: “Hay gente que le puede gustar y otros que no, es valido, pero a la mayoría le gusta mucho porque la música es linda”.

Liz Gámez (@gamezlis_)

“Desde muy chiquita voy a la cancha. Mi abuelo es Raúl Gámez y fue tres veces presidente de Vélez. Soy fanática de Vélez y disfruto mucho estar en la cancha”, concluyó la modelo.

