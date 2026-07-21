Lisandro Martínez rompió el silencio tras su regreso al país: “La caída de los grandes es la felicidad de los mediocres”

Tras la derrota de Argentina en la final de la Copa del Mundo frente a España, Lisandro Martínez decidió expresarse a través de sus redes sociales. El actual defensor del Manchester United agradeció el acompañamiento del pueblo a pesar del mal resultado, felicitó a los españoles por su logro y dejó una fulminante frase para quienes los criticaron en redes sociales.

“Con el dolor en el alma por no haber podido traer la copa que todos queríamos, pero con el orgullo a flor de piel por esta camiseta, por mis compañeros, el cuerpo técnico, los directivos, el cuerpo médico, los cocineros, los utileros y por cada persona que estuvo involucrada para que todo esto funcionara de la mejor manera. Y, por sobre todo, por ustedes, que nos hicieron llegar todo su amor, toda su fuerza, esa pasión que tanto nos caracteriza y la unión de un país que espero perdure en el tiempo”, comenzó su publicación con orgullo.

La publicación de Lisandro Martínez tras la derrota de Argentina (Foto: Captura de pantalla de Instagram @lisandromartinez)

“Quiero felicitar a España por su merecido título. Y a nuestra gente quiero decirle que el resultado no define el camino recorrido. Atravesamos adversidades, hicimos posible lo que parecía imposible y nunca buscamos excusas, solo encontramos razones para seguir”, sumó.

“Defendimos nuestros colores mucho más allá de la cancha y compartimos momentos inolvidables en la Selección, junto a nuestras familias y con el apoyo incondicional de todos los argentinos. Siempre será un enorme orgullo representarlos. Recuerden que la caída de los grandes es la felicidad de los mediocres’. Muchas gracias a todos. Cuidemos nuestro país. ¡Te amo, Argentina!“, concluyó.

Rápidamente, la publicación se llenó de miles de likes y mensajes de apoyo para uno de los jugadores más queridos de la selección argentina, quien tuvo que salir del último partido por una lesión muscular en el aductor. “Sos lo más grande que hay”; “Gracias por defender a Argentina adentro y fuera de la cancha Licha, te amamos”; “Sos crack Lisandro, gracias por todo” y “Cada minuto tuyo en la cancha fue gloria”, fueron solo algunos de los comentarios más destacados.