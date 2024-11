Los aterradores robos que sufrieron Nicolás Tagliafico y Caro Calvagni en su casa de Francia

En su cuenta de TikTok, Carolina Calvagni, esposa de Nicolás Tagliafico, contó en detalle las reiteradas mudanzas que afrontaron en el último tiempo y qué los llevó a tomar esa decisión.

“Estaba desaparecida por la mudanza, no saben el caos que tengo, así que voy a desarmar las valijas”, comenzó Calvagni, antes de entrar en las razones por las que decidió -junto a Tagliafico- mudarse.

Ubicados en ese país europeo a raíz de la actividad deportiva de Tagliafico, la modelo explicó que la inseguridad que vivió en Francia la llevó a tomar la decisión de emigrar a otro rumbo. Según su testimonio, la pareja sufrió dos robos en el último año y eso los llevó a tomar una determinación drástica de dónde alojarse para preservar su integridad.

“Nunca lo conté esto: el año pasado nos entraron a robar dos veces a nuestra casa”, comenzó sobre el motivo de la nueva mudanza a un departamento del cual no especificó su ubicación. “La primera vez los encontró Nico y la segunda estaba yo sola porque él estaba jugando un partido”, siguió.

En esa misma línea, continuó: “Entraron dos tipos a casa y gracias a Dios no pasó nada. Por suerte Pepu (su perro) nos salvó las dos veces porque empezó a ladrar y olfatear como nunca. Eso nos hizo llamar la atención”.

Aún consternada por todo lo vivido en el último año, Calvagni explicó que ella pasa la mayoría del tiempo sola debido a los compromisos que tiene Tagliafico con el Olympique de Lyon, su equipo de la liga francesa. “La segunda vez estaba yo sola, estaba por empezar el partido y ella empezó a ladrar y olfatear la puerta muy fuerte, así que eso me hizo sospechar y fui a ver las cámaras. Básicamente, vi a dos hombres caminando por mi parque y saltando la pared”.

Pepu, la mascota que se convirtió en héroe y salvó el robo de la casa de Nicolas Tagliafico y Caro Calvagni

Sin la compañía de sus seres queridos, la influencer aclaró que estos momentos la sobrepasaron al estar sola en un país que no es el suyo y la incentivó a tomar una drástica decisión para no protagonizar un nuevo robo a su propiedad: “Esa fue una de las cosas traumáticas que viví en mi vida porque yo estoy sola en Francia y obviamente no tenía a quien llamar, a quien recurrir y Nico estaba jugando. Así que desde ese momento, Francia se volvió una tortura para mí. Por eso me veían tanto en Holanda, nosotros todavía tenemos nuestra casa allá”.

“Lo explico porque muchos no entendían por qué vivía separada de Nico en Ámsterdam y era justamente por eso, ahora lo saben. Y ahora me mudé a un departamento, mucho más seguro, tranquilo. Yo paso mucho tiempo sola cuando Nico viaja, así que es una tranquilidad para mí y para Nico también”, cerró Calvagni acerca de esta historia que nunca llegó a contarse en los medios de comunicación, y tuvo en alerta a la pareja que debió mudarse de Francia. Ya instalados en otra locación, la mujer explicó que vive en un departamento donde encontró más seguridad y confort.