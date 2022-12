Carolina Calvagni, esposa de Nicolás Tagliafico, habló del lado B de enamorarse de un futbolista: “Tenía que dejar todo”

escuchar

“Desde el primer día yo sentí que iba a ser para siempre”. Con estas palabras, Carolina Calvagni, la esposa del futbolista de la selección nacional Nicolás Tagliafico, contó sus sensaciones en su primera cita con el jugador, cuando se conocieron hace algunos años. La mujer relató su historia de amor con el lateral argentino en el ciclo Mujeres de la Selección (Telefe), que conduce Jasica Cirio.

Pero también ella se explayó acerca del lado B de lo que significa enamorarse de un futbolista de elite. “Caí en que tenía que dejar todo”, reconoció con pesar Calvagni, al contar cómo fue el momento en que decidió acompañar al deportista, que jugaba entonces en Independiente, a continuar su carrera en Europa.

Carolina Calvagni, novia de Nicolás Tagliafico, cuenta el lado B de enamorarse de un futbolista

Calvagni tuvo una charla íntima con Cirio en la que relató cómo conoció al lateral izquierdo que actualmente se desempeña en el Olimpique Lyon de Francia y en el combinado nacional. Pero también se detuvo en la contracara de lo que parece ser una vida de viajes, lujos y glamour. Fue cuando le tocó hablar de cuándo a su novio le salió la posibilidad de ir a jugar en Países Bajos, en el Ajax de Amsterdam, a fines de 2017.

La mujer, que, como Instagramer se dedica a la difusión de la vida sana y el fitness, estudiaba en aquel entonces para ser despachante de aduanas, una carrera que debió abandonar cuando surgió la transferencia de su novio.

Caro Calvagni en las tribunas del estadio donde la Argentina jugó contra Australia por octavos de final del el Mundial de Qatar el pasado sábado Instagram / @carocalvagni

“Caí en que tenía que dejar todo”

“¿Cómo fue ese momento en que él te dijo: ‘Mirá, tengo esta propuesta’?”, inquirió Cirio. “Fue, obviamente algo que nos generó mucha felicidad, porque era un paso super importante para su carrera”, respondió Calvagni, que de inmediato reparó en el costado menos feliz de ir a vivir al viejo continente: “Pero hubo un día en donde caí que tenía que dejar todo. Tenía que dejar la facultad, tenía que dejar mi club, mis amigas, mi casa... todo”.

“Esas son las cosas que más quiero poner en valor de ustedes -dijo Cirio-. Porque muchas veces del otro lado un piensa: ‘Viven una vida increíble, todo es genial... se pueden dar todos los gustos, pero es muy dura la vida de ustedes. El desarraigo con la familia...”.

Nico Tagliafico y Caro Calvagni viven juntos en Europa desde el año 2018; primero lo hicieron en Holanda y actualmente, en Francia Instagram / @carocalvagni

“Eso es lo más duro. Tener lejos a la familia. A los amigos”, respondió Calvagni. “Obviamente que tienen la posibilidad de poder venir, de poder estar, hoy con el celular, los videollamados. No es lo mismo, pero creo que uno se va acostumbrando. Así que creo que la parte más dura fue el desarraigo, el tener que dejar todo, pero obviamente que lo hice por mi amor”, dijo la novia del lateral izquierdo del seleccionado nacional.

“¿Qué fue más duro, cuando te fuiste de la Argentina o cuando llegaste a Amsterdam?”, preguntó la anfitriona del programa. “Cuando me fui de Argentina”, respondió ella, y añadió: “Porque cuando llegué a Amsterdam, una ciudad nueva, los dos nuevos, y Nico estuvo super motivado, porque obviamente era un nuevo desafío para él”.

Carolina Calvagni, esposa de Nico Tagliafico, es instagramer y dedica muchos de sus posteos al fitness y la vida sana Instagram / @

Sin embargo, la instagramer añadió que “el primer año costó un poco” y se refirió a un momento específico: “Costó el primer cumpleaños”. Luego, ante la consulta de Cirio acerca de cuándo fue ese cumpleaños, ella dijo: “Me fui en febrero para allá y mi cumpleaños fue el 10 de agosto. Lo festejé con Nico, estuvo genial, pero para la familia fue duro porque fue el primero que estábamos separados”.

“¿Y te angustiaste?”, inquirió Cirio. “Sí, obvio -respondió Calvagni-. Soy súper pegada a mi papá, mi mamá, mis hermanos y soy super pegada. Nico me dice que soy muy pesada, porque es todos los días un mensaje, una llamada. Así es como se siente la cercanía, y me hace sentir bien la seguridad de saber que ellos están bien y de que estoy bien acá. Un mensajito alcanza. Pero bueno, fue duro”.

Caro Calvagni contó de qué manera y dónde le propuso casamiento su novio, Nico Tagliafico

“¿Lloraste?”, fue la pregunta de Cirio, que recibió la siguiente respuesta de Calvagni: “Lloré, obvio. Trato a veces de no demostrarle a mi familia porque siento que es mucho peor, pero bueno. Ya, hoy va a ser el quinto año que estoy afuera y cada cumpleaños pasa lo mismo. Pero bueno, una se va acostumbrando, se va haciendo más grande, va evolucionando y hoy puedo decir que mi cumpleaños no lo paso triste porque ya me acostumbré”.

La romántica propuesta de casamiento en Maldivas

Más adelante, Calvagni contó la manera romántica e inesperada en que Nicolás Tagliafico le propuso casamiento, en julio del año pasado en las paradisíacas playas de las islas Maldivas. La mujer contó que su novio había preparado toda la ceremonia con gran esmero. “Nos llevaron con los ojos vendados en un carrito de golf a la playa. Nos llevan a un lugar. Íbamos caminado de la mano, pisando la arena, estamos yendo a la playa. Caminamos, caminamos”.

Nicolás Tagliafico y Carolina Calvagni se casaron en diciembre de 2021 Instagram @carocalvagni

“Hasta que en un momento, Nico me suelta la mano, me sacan la venda -continuó Calvagni-, y yo lo veo a él con el anillo y todo lo que había armado con el atardecer y yo dije: ‘Esto no puede ser real’. Obviamente me preguntó si me quería casar con él y le dije ‘no’, pero no de la emoción, de ‘no puedo creerlo’. Lloré toda la noche. Fue todo un momento que lo hizo súper especial”.

“Ese fue uno de los momentos más felices de mi vida. Fue todo listo, todo increíble”, concluyó la instagramer, tras contar cómo había preparado esa velada romántica su novio. La instagramer y el futbolista se casaron por civil en diciembre del año pasado y celebraron con un encuentro entre sus íntimos en la Estancia Villa María, en la provincia de Buenos Aires.

LA NACION