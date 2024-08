Los mejores memes de la derrota de Francia en la final de los Juegos Olímpicos 2024

Escuchar

El sueño del seleccionado sub-23 dirigido por Javier Mascherano era enfrentarse en la final de los Juegos Olímpicos 2024 contra Francia, con quien tiene pica desde Qatar 2022, y la cual creció a partir del polémico video de Enzo Fernández en los festejos de la última Copa América. Pese a que esto no pudo ser, sí lograron uno de sus deseos: que nuevamente el seleccionado francés saliera segundo, por lo que los memes no tardaron en colmar las redes sociales.

España derrotó a Francia y se quedó con la medalla dorada del torneo de fútbol masculino de los Juegos Olímpicos París 2024 FRANCK FIFE - AFP

Una vez que este viernes se dio por finalizado el juego, en el que España venció al equipo contrario por 5-3, los argentinos no tardaron en replicar divertidas imágenes que no pasaron desapercibidas. “Segundo, Francia, no importa cuándo lo leas”; “Sin mundial, sin euro, sin oro olímpico, pero con el ego bien roto por una canción de cancha. Chau, chau, Francia”; “Lo primero es ganar el oro. - ¿Y lo segundo? - Francia” y “Francia festejaba habernos eliminado, pero perdió la final con España y salieron segundos de nuevo. Tener al menos dos mundiales y dos medallas de oro en los Juegos Olímpicos no es para cualquiera. Cuidado, Argentina vigila”, fueron solo algunos de los comentarios que circularon en X.

Los mejores memes de la derrota de Francia (Foto: captura X)

Entre los memes que circularon, se puede ver un dibujo de un hombre con la bandera de España y la medalla de oro, que baila con una mujer; otro, con una bandera de Argentina y la copa del mundo, también acompañado, mientras el último está en una esquina solo y es de Francia. También, circuló una imagen de un type en donde Pachu Peña revuelve una bolsa buscando algo: “Gianni Infantino sacando la medalla del segundo puesto nuevamente para Francia”.

JSKAJAJAJAK y como de costumbre Segundo Francia, y Argentina es el país más descansero del mundo🚬, amo mi paíss pic.twitter.com/AJqznp46bj — mailen vazquez (@_mailennn04) August 9, 2024

Mañana juega el dream team ....



Hoy españa dejo a francia segundo....



Que hermosa semana pic.twitter.com/29ub4yiTEl — Miller Camp🗽 (@___millerCamp) August 9, 2024

Francia, no puedes dejar de salir segundo ? pic.twitter.com/pmAtORqGeG — Lautaro Espindola (@cangurop) August 9, 2024

Jojo!! Francia nos ganó solo porque no quería dejar de ser segundo! pic.twitter.com/cgAEutAVd9 — Mariano (@TodosGatos) August 9, 2024

