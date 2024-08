Los mejores memes de Francia - Argentina por los cuartos de final de los Juegos Olímpicos

Escuchar

Las expectativas eran muy altas cuando se dio a conocer que la Argentina se enfrentaría a Francia por los cuartos de final de los Juegos Olímpicos París 2024. No solo por el último antecedente en la final de la Copa del Mundo 2022, sino también por la rivalidad que se generó a partir del polémico video de Enzo Fernández en los festejos de la última Copa América. No obstante, en esta oportunidad, se enfrentaban caras nuevas, ya que se trata de un seleccionado sub-23 con tres mayores: Julián Álvarez, Nicolás Otamendi y Gerónimo Rulli. Antes y durante el partido, los usuarios no dejaron pasar ningún detalle y compartieron divertidos memes de lo que significa esta final anticipada transmitida por la TV Pública y TyC Sports.

La selección Argentina se enfrentó a Francia por los cuartos de final de los Juegos Olímpicos Santiago Filipuzzi

En las últimas competencias internacionales, Argentina y Francia brindaron grandes espectáculos de fútbol y, poco a poco, fue creciendo la rivalidad que tiene de un lado a Lionel Messi y del otro lado a Kylian Mbappé. Sin embargo, en esta oportunidad se trata de jugadores distintos, ya que los que se enfrentan son seleccionados sub-23.

Los once titulares elegidos por Javier Mascherano, fueron: Gerónimo Rulli; Joaquín García, Marco Di Césare, Nicolás Otamendi y Bruno Amione; Ezequiel Fernández y Cristian Medina; Giuliano Simeone, Thiago Almada y Kevin Zenón; Julián Álvarez. Mientras que el francés Thierry Henry llevó a la cancha a: Guillaume Restes; Kiliann Sildillia, Loic Bade, Castello Lukeba y Adrien Truffert; Enzo Millot, Manu Kone y Joris Chotard; Michael Olise; Jean-Philippe Mateta y Alexandre Lacazette (capitán).

La selección Argentina vs. Francia sub 23 Santiago Filipuzzi

El clima hostil de los locales contra la Albiceleste se sintió desde el Himno Nacional Argentino, que fue silbado en el estadio Matmut Atlantique de Burdeos. Así lo había presagiado Javier Mascherano antes del encuentro: “Seguramente habrá hostilidad. Si es así, jugará su papel, pero nos centramos en jugar al fútbol, que es lo que podemos controlar. Y el resto no depende de nosotros”. Ante la adversidad, una de las imágenes que se viralizó en las redes sociales fue el semblante serio de Julián Álvarez al escuchar los silbidos franceses, que le dio un motivo más para buscar la victoria.

Antes de que comience el partido por los cuartos de final a las 16 horas de Argentina, las redes sociales se expresaron con divertidos memes, sobre todo, cuando Francia se puso en ventaja a los pocos minutos de comenzado el primer tiempo. El local convirtió el gol desde un tiro de esquina ejecutado por Michael Olise y cabezazo de Jean-Philippe Mateta, quien anticipó el primer palo custodiado por Nicolás Otamendi y fue uno de los blancos de memes por parte de los usuarios de redes sociales.

No obstante, a lo largo del primer tiempo, el equipo dirigido por Javier Mascherano tuvo situaciones claras para empatar el partido, mejoró su ataque y por tan solo un poco de suerte, no finalizó con el marcador igualado. Aun así, las imágenes que circularon en redes sociales como X no tuvieron piedad contra algunos protagonistas de este encuentro.

Los mejores memes de Francia-Argentina por los cuartos de final

Los mejores memes de Argentina - Francia en Juegos Olímpicos

Los mejores memes de Argentina - Francia en Juegos Olímpicos

La cara de Julián entre los abucheos de los franceses en el himno dice cositas.. pic.twitter.com/flNTItfVhT — AgusRP ⚪🔴 (@Aguama255) August 2, 2024

Mascherano: *mira los suplentes*



Echeverri tratando de llamar la atención viendo que Zenón no puede hacer una bien:



pic.twitter.com/j8xx97AxdV — 𝗠𝗔𝗥𝗧𝗜𝗡𝗚𝗢𝗟 (@emartingol) August 2, 2024

Perdió el handball contra Francia y hoy juega la selección de Mascherano... contra Francia pic.twitter.com/uaS7WKia6o — videos para responder tweets ➡️ @bancodevideo (@bancodevideo) August 2, 2024

El Argentina de Mascherano perdiendo contra Francia pic.twitter.com/63AMYx4xGz — J U L I A N ⭐⭐⭐ (@julianmendozza) August 2, 2024

Otamendi cada vez que tiene que marcar en el área: pic.twitter.com/4qpiDAo23Y — Campeón del Mundo ⭐⭐⭐ (@GraciasTevez) August 2, 2024

Otamendi avisando que se viene Mateta pic.twitter.com/EvexfyCEPb — Premier League Argento (@EPLargento) August 2, 2024

*los franceses pasan al contraataque*



otamendi y di cesare:



pic.twitter.com/62ubReOiwb — 𝙇𝙖𝙪𝙩𝙖𝙧𝙤 🇸🇪 (@kzcabj) August 2, 2024

