Mac Allister contó la pesadilla que vivió con su familia en la Copa América y defendió a Enzo Fernández tras la polémica

Escuchar

El mediocampista de la selección argentina Alexis Mac Allister contó el horror que vivió cuando su familia quedó afuera del estadio antes de la final de la Copa América contra Colombia en el Hard Rock Stadium, New Jersey, y también defendió a su compañero Enzo Fernández tras la polémica alrededor de la selección por un cántico racista. “Habían estado abajo del sol dos horas y media. Estaban hechos agua, transpirados, mi novia llorando , otros integrantes de otras familias [de jugadores] llorando. ¿Cómo nos íbamos a enfocar para un partido de esa manera?”, expresó en Radio Urbana Play.

Mac Allister contó que sintió “muchos nervios por la previa y todo lo que pasó en el estadio, no tanto por el partido en sí”. Antes del partido, varios jugadores del seleccionado fueron notificados de que sus familias no pudieron entrar debido a los problemas con los ingresos de hinchas que no tenían entradas entradas y los incidentes en las inmediaciones.

La tensión con su familia en la previa de la final

Mac Allister fue titular en la final BUDA MENDES - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El mediocampista se alteró cuando se enteró que las puertas se encontraban cerradas y su novia, Ailén Cova, dejó de contestarle al quedarse sin señal. En ese momento su familia se encontraba afuera del estadio sin poder ingresar. “Cuando cierran las puertas, vinieron al vestuario y nos empiezan a decir ‘la familia de tal ya entró’ y yo preguntaba ‘¿y mi familia?’. Nadie me respondía porque no había señal y era todo un quilombo”, relató.

Ahí fue cuando el jugador fue a buscar a sus familiares: “Ahí me re contra calenté porque veía que nadie me ayudaba. Intenté llamar a mi mamá, mi papá, mi novia, y no tenía respuesta hasta que me contestaron y les dije a qué lugar del estadio debían ir porque yo los iba a esperar ahí. Cuando llegaron y los vi... hacía 35 grados y habían estado dos horas y media afuera del estadio abajo del sol. Estaban transpirados, eran agua. Mi novia llorando, integrantes de otras familias [de los jugadores] también. Ahí te ponés a pensar la locura que vivimos. ¿Cómo nos íbamos a enfocar para un partido de esa manera? ”.

Los hinchas intentaron ingresar al estadio antes de la final de al Copa América entre Argentina y Colombia en Miami Gardens, Florida (AP Photo/Lynne Sladky) Lynne Sladky - AP

La tensión fue tal que, cuando logró que su familia ingresara y volvió al vestuario, el cuerpo técnico se acercó a preguntarle si se encontraba bien porque lo vio “tocado por la situación”. “Está bien, somos jugadores de fútbol, nosotros tenemos que rendir adentro de la cancha y la gente lo que va a ver es eso. Pero nosotros no somos de madera. Nos pegan todas estas cosas . A mí me afectó mucho”, explicó.

También criticó a la organización de la Copa América debido al estado de las canchas: “Era muy complicado que nosotros podamos jugar el fútbol que queríamos, porque cuando jugas por abajo necesitas una buena cancha, te guste o no. Son pequeñas cosas que hacen que no siempre se pueda jugar al mismo nivel y de la misma manera. Por eso siempre remarcamos la actitud y cómo el equipo cuando no puede jugar de la mejor manera va, mete y se pelea con quien se tenga que pelear”.

"Sentí muchos nervios por la previa. Fue difícil, porque no podía comunicarme con mi familia y nadie me ayudaba" Alexis Mac Allister en @todopasa1043 pic.twitter.com/bIYNDrg1Q2 — Urbana Play 104.3 FM (@UrbanaPlayFM) July 18, 2024

El impacto de la lesión de Messi y la despedida de Di María

El jugador del Liverpool comentó lo difícil que fue ver a Lionel Messi salir con una lesión en el segundo tiempo del partido. “Había cuatro pantallas gigantes, era imposible no verlo. La gente armó un griterío [cuando lo vio] y vos mirabas para arriba y lo veías a Leo llorando. Esas cosas te pegan. Sabemos que cuando Leo está fuera de la cancha el partido va a ser mucho más complicado”, recordó. Esa emoción aumentó debido a la despedida de Ángel Di María, que jugó su último partido con el seleccionado el pasado domingo y siempre fue “un ejemplo” para los jugadores: “Fue muy emotivo el partido y la noche anterior, donde Leo le dio una camiseta firmada por el plantel. Se escapó alguna lágrima ”.

“Tanto a Fideo como a Leo los tomamos mucho como ejemplo, disfrutamos de tenerlos al lado. Nos gustaría que sigan para siempre, pero también entendemos que hay decisiones muy personales. Le deseamos lo mejor del mundo a Fideo en lo que venga. Lo importante es que se pudo ir de la selección con otra copa y que Leo también, más allá de la lesión”, añadió.

El jugador comentó que para lidiar con los nerviosismos no hace terapia, pero sí escribe en un diario todos los días: “Siempre el día, y la noche, anterior al partido es el más importante. Ahí agarro un poco de paz y escribo. Me ayuda un montón. Por fuera muchas veces no demuestro cosas, pero por dentro estoy sintiendo. Los nervios están y eso pasa. Hay que normalizarlo porque uno representa a la selección argentina, juega frente a 80.000 personas... no es nada fácil y sentir esos nervios es parte de eso. Yo tenía un técnico en Argentinos [Juniors] que decía que a veces es hasta necesario para estar alerta”.

"Tengo un diario en el que intento escribir todos los días siempre el día anterior al partido", dijo Alexis Mac Allister. pic.twitter.com/UWlWXAt4g4 — Urbana Play 104.3 FM (@UrbanaPlayFM) July 18, 2024

La polémica de Enzo Fernández

Mac Allister defendió a su compañero del seleccionado Enzo Fernández luego de que circulara un video de un vivo de Instagram, iniciado por el jugador del Chelsea, donde los futbolistas nacionales cantaban un tema con connotaciones racistas contra los de la Selección de Francia. Luego de que se viralizara el video, Fernández recibió fuertes críticas en las redes sociales y de jugadores franceses.

“Creo que es un tema muy sensible y hay que tener cuidado con lo que uno dice y hace. Sobre todo en Europa el tema es mucho más sensible que acá. La realidad es que no somos un país racista y no estamos acostumbrados a hablar de racismo . Pero sí es un tópico muy importante”, remarcó.

Aún así, el mediocampista enfatizó la importancia de que el volante pidiera disculpas: “Enzo pidió disculpas y explicó lo que pasó. No hay mucho más para decir. Lo conocemos a Enzo, sabemos que nunca lo haría con mala intención sino que es un cántico que quedó pegado y es más en tono de burla que otra cosa. Pero hay que tener mucho cuidado y creo que lo importante es que Enzo pidió las disculpas correspondientes. Eso hay que valorarlo”.

🗨️ Alexis Mac Allister: "En Europa es mucho más sensible que acá. No somos un país racista. Sí es un tópico muy importante. Enzo ya pidió las disculpas y explicó lo que pasó (...) Lo conocemos a Enzo, sabemos que nunca lo haría con mala intención". pic.twitter.com/xFQhWFYt3i — Todo Pasa (@todopasa1043) July 18, 2024

LA NACION