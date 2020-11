Michael Jordan y su espíritu competitivo: el día que le hizo trampa a una abuela

10 de noviembre de 2020

El ex basquetbolista Michael Jordan es conocido por su extrema competitividad. Tras la serie The Last Dance, su figura volvió a crecer y mostró su costado más ganador. Así, fueron apareciendo diferentes anécdotas que confirmaron lo que se muestra en el show.

Ahora, fue el periodista estadounidense Chuck Klosterman, de ESPN, quien reveló otra historia que confirma esta tesis: "Hay una historia famosa sobre Michael Jordan visitando la casa de su compañero de equipo en Carolina del Norte, Buzz Peterson. Mientras jugaba un juego casual de cartas con la madre de Peterson, Jordan intentó hacer trampa mientras la anciana usaba el baño".

"Esto se usa a menudo como un ejemplo de lo que hizo a Jordan tan asombroso; haría absolutamente cualquier cosa para ganar, independientemente de las circunstancias", agregó el reportero.

Por otra parte, un joven aficionado que se enfrentó con Jordan en un partido callejero, contó que en su experiencia, MJ se mostró distinto de lo que se cuenta: "Podía ganarte, sin que vos pudieras hacer nada, pero de una forma tranquila. No era que quería volcarla sobre vos, humillarte. Se mostró distinto. No vimos su lado combativo, porque simplemente no esperaba lo mismo de nosotros".

The Last Dance, la docuserie de Netflix que refleja la última temporada del astro en Chicago Bulls, fue un suceso de audiencia en 2020. De acuerdo con la plataforma de streaming, el programa tuvo una promedio de 5.6 millones de espectadores por capítulo. Según la empresa de medición Nielsen, los dos últimos episodios fueron vistos por 5.9 millones de personas.

Michael Jordan, una leyenda del Básquet

La serie fue producida por ESPN, y empezó a emitirse en Estados Unidos a través de ese canal en el mes de abril. Sin embargo, su reproducción en Netflix catapultó el show a otro nivel. El Último Baile fue transmitido durante la pandemia del Covid-19, aprovechando la presencia de las personas en sus casas. En primer término, iba a ser transmitido durante los días libres de las Finales de la NBA (junio de 2020).