Los cascos de los pilotos de MotoGP y cómo quedó el de Álex Márquez, después del brutal accidente en Barcelona

La medalla dorada colgada en el cuello, la sonrisa dibujada en el rostro, el dedo índice de la mano derecha marcando el N°1, la botella de vino blanco espumoso de marca italiana en la mano izquierda... Enfundado en su traje celeste, Álex Márquez enseñaba su felicidad tras ganar la carrera Sprint de MotoGP en el circuito de Montmeló. La sexta fecha de la categoría reina del mundial de motociclismo de velocidad abría con un espectáculo emocionante y un desenlace apretadísimo: en el cronómetro, apenas 41 milésimas separaron al ganador de Pedro Acosta (KTM); el duelo entre el catalán y el murciano tendría un episodio aterrador al día siguiente, el 17 de mayo, durante la carrera de largo aliento.

El sábado 16 de mayo Álex Márquez festeja con los integrantes del Gresini Racing el triunfo en la carrera Sprint en Barcelona; al día siguiente sufriría el pavoroso accidente Mirco Lazzari gp - Getty Images Europe

Un accidente pavoroso, en la 12ª vuelta. Al momento en que los pilotos aceleraban en la Curva 10, la KTM de Acosta, que marchaba a la cabeza de la carrera, repentinamente se quedó sin potencia, debido a una falla electrónica que sufrieron los usuarios de la marca austríaca, entre ellos Brad Binder y Enea Bastianini. La moto del murciano quedó casi detenida en la mitad de la pista y Márquez, que lo perseguía, no logró esquivarla, a pesar de que el Tiburón de Mazarrón levantó la mano para dar un aviso de la desaceleración.

Los oficiales retiran de la pista los restos de la Ducati de Álex Márquez, tras el terrible accidente que el catalán tuvo en el circuito de Montmeló JOSE JORDAN - AFP

La espada de Gresini Racing intentó eludirlo por la derecha, pero el roce descontroló a la Ducati, que se corrió hacia la derecha de la pista. Transitó desbocada y por la calle externa, se tumbó y se despedazó; algunos trozos retornaron a la pista, provocando la caída de Fabio Di Giannantonio, que recibió el impacto de una de las ruedas de la moto de Álex, mientras el cuerpo del catalán rodó y la cabeza dio contra el muro. El golpe le arrancó hasta el visor del casco.

¡UN MINUTO DE TERROR EN MOTOGP! Se rompió la KTM de Pedro Acosta, y eso generó que Álex Márquez sufrió una caída muy fuerte. 😰❌



A su vez, Fabio Di Giannantonio se fue al suelo. 😔



Álex está consciente. 🙏



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La ambulancia lo retiró a Márquez, que después de las primeras evaluaciones en el centro médico del circuito fue trasladado a al hospital General de Catalunya para más estudios. El diagnóstico fue fractura marginal de la vértebra C7 y de la clavícula derecha, que los médicos estabilizaron con una placa. El lunes 18 de mayo, Álex se retiraba caminando, con un cuello ortopédico y el brazo derecho en un cabestrillo.

El cuerpo de Álex Márquez tendido en el césped, después de impactar contra el muro, tras colisionar con Pedro Acosta (KTM); el catalán tuvo pérdida de conocimiento JOSE JORDAN - AFP

El fin de semana, en Misano, en el Gran Premio de San Marino, sumó su cuarto podio –dos en carrera Sprint- del año, detrás de su hermano Marc y delante de Acosta. El martes, en un video promocional para Shoei –su proveedor de equipamiento- enseñó el casco del día del accidente en Barcelona. Las marcas visibles son muestras de la violencia extrema del impacto.

“Sufrí muchas caídas a lo largo de mi carrera y, en todas, mi casco me protegió. En Cataluña sufrí una de mis caídas más graves, si no la más grave de mi carrera. Tener este casco entre las manos me produce una sensación un poco extraña. Cuando me caí perdí el conocimiento durante unos minutos, pero la seguridad de este casco me salvó la vida”, apuntó Álex, campeón de Moto3 y Moto2 y que en 2027 será piloto oficial de KTM.

Diez días después del espectacular accidente, Márquez afirmó que cuando llegó al hospital pidió ver la caída. “Tenía flashes, pero no me acordaba 100 por ciento. Y cuando las vi, en ese momento, me di cuenta de la suerte que tuve de evitar el muro de la derecha”, relataba, quien quedó fuera de los grandes premios de Italia, Hungría y aunque participó de la Q1 en República Checa optó por retirarse para retomar de modo completo en Assen, Países Bajos. Sobre el retorno, había anticipado: “No es una lesión como la del dedo del año pasado en la que piensas automáticamente cómo recuperarte: el cuerpo necesita aterrizar una semana para volver a la normalidad, y pasado el período de reposo recién se piensa en volver”.

Álex Márquez posteó desde el hospital de Catalunya, donde fue intervenido luego del duro accidente en Montmeló: sufrió fractura de la clavícula derecha y fractura marginal de la vértebra C7

Las marcas de fabricantes de cascos se multiplican en el MotoGP y los mismos deben contar con la certificación de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM), que exige los más altos estándares de seguridad. Para ser homologado debe superar el programa de pruebas denominado FRHPhe-01, que consisten en someter a una muestra de diez cascos del modelo específico del fabricante a impactos lineales, oblicuos y de penetración para garantizar que cumplen los requisitos extremos de las carreras en pista que avala la FIM.

Los cascos están compuestos por una carcasa exterior súper rígida y una capa protectora interior de espuma de poliestireno, diseñada específicamente para este fin y con diferentes densidades según la posición dentro del casco. El diseño interior del casco garantiza la ventilación y la tecnología antivaho, que evita problemas de visibilidad. Las viseras protegen contra impactos de escombros y piedras, pero también de deslumbramiento, sol intenso y lluvia.

Álex Márquez (73) maneja en el Gran Premio de San Marino 2026, en Misano: el equipo Gresini Racing utilizó una decoración especial en blanco y rojo para recordar al fallecido piloto Marco Simoncelli Gold and Goose - www.redbullmediahouse.com

El circuito Red Bull Ring, de Austria, será el próximo fin de semana el escenario que visitará el MotoGP, que tiene a Jorge Martín (Aprilia) como puntero del campeonato, aunque acecha el campeón defensor Marc Márquez (Ducati). Un duelo entre pilotos españoles y fábricas italianas.