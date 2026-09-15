Milei va a las urnas: 10 claves de la hoja de ruta que presenta el Gobierno en año electoral

El Gobierno presentó este mediodía la radiografía que espera para el año electoral en materia económica. Según el proyecto de presupuesto 2027 enviado al Congreso, se presume un crecimiento del PBI del 4% anual, el dólar mayorista se proyecta en $1847,6 en diciembre y la inflación estaría “desacelerando” al 18% interanual en el mismo período.

El principal foco está puesto en el mantenimiento del superávit primario. “De cara a 2027, el mantenimiento irrestricto del equilibrio de las cuentas públicas se consolidará como la regla fiscal inalterable de esta administración, previendo lograr por cuarto año consecutivo un excedente financiero en las cuentas públicas nacionales. Cabe destacar que se trata de un hecho inédito en la historia del país al lograrse en un contexto sin default”, afirmó el Ministerio de Economía en una síntesis de la hoja de ruta.

El Gobierno estima además un dólar mayorista casi $100 más alto a fin de año y que se mueva por debajo de los precios durante el año que viene, una inflación este año casi 20 puntos arriba de lo estimado en el último presupuesto (29% frente al 10,1%) y en torno a lo que observan los analistas privados (aunque prevé que se ralentice en el año electoral), y un mayor crecimiento de la actividad económica (3% en 2026 versus 4% en 2027). En el último presupuesto se esperaba un alza del PBI 5% este año.

Estas son las diez claves de la hoja de ruta enviada al Congreso:

1) Este año, cerrará con un dólar de $1600 mayorista, según las estimaciones oficiales. Para el que viene, se prevé un alza hasta $1847,6. Se trata de una variación del 15%, por debajo de la inflación esperada.

2) Para este año, el Gobierno pronosticó una caída de la inversión de 2,1%. La inversión bruta fija acumula cuatro trimestres de caída en la Argentina, según estimaciones privadas, pese a los anuncios sobre el RIGI. El año que viene, el proyecto de presupuesto 2027 espera un alza de 9,2% en ese ítem.

3) El consumo privado continuará creciendo para el Ministerio de Economía: creen que avanzará un 3,1% este año y 3,4% el año que viene, pese a la ralentización que sufre el consumo masivo —que mide otra cosa— y al serrucho que muestran sectores como la industria y la construcción. Por otra parte, el Gobierno prevé que este año el consumo público caiga 2% y que aumente durante el año electoral un 0,6% con una base baja de comparación.

4) El índice de inflación cerrará el año en 29% (en torno a lo que esperan los analistas privados), según las estimaciones del Gobierno, que en el anterior proyecto de presupuesto (de 2026) había estimado un alza de 10,1% este año. Para el año electoral, proyectó un 18%. Por lo tanto, el oficialismo espera que la ralentización de la inflación siga durante el año electoral, pese al impacto en precios que tuvieron las elecciones de 2025.

AFP

5) El resultado primario de este año: “El Sector Público Nacional registró en 2024 un superávit financiero anual por primera vez desde 2010, equivalente al 0,3% del PIB, con un resultado primario positivo del 1,8% del producto. En 2025 se consolidó esta tendencia, con un superávit financiero del 0,2% del PIB y un resultado primario del 1,4%”, se estimó. El Gobierno prevé el año que viene un superávit de 1,3% del PBI y un verde financiero de 0,2%.

6) Los recursos: los recursos totales de la Administración Nacional en 2027 se prevé que alcancen los $198.964.940,7 millones (14% del PIB), un incremento del 25,3% frente a 2026. Los ingresos corrientes representan el 99,7% del total y crecen 26,2%, con los impositivos (principal componente en el total de recursos) aumentando 30,6%. Los aportes y contribuciones a la seguridad social se estiman en $62.336.428,2 millones (+19,6%, 4,4% del PIB). La comparación interanual se ve afectada por la implementación del Fondo de Asistencia Laboral previsto por la Ley de Modernización Laboral.

7) Los gastos: los gastos totales, excluidos los intereses pagados entre organismos de la Administración Nacional, ascienden a $198.718.199,7 millones (+25,2%). Los gastos corrientes son el 98,1% del total. Dentro de los gastos corrientes, los relacionados con asistencia a personas en forma directa explican el 76,2% del total. El resultado financiero de la Administración Nacional previsto para 2027 alcanza un superávit de $246.741,0 millones. Se mantienen estables en términos del PIB.

Llegada de los ministros a la reunión de gabinete. Luis Caputo Fabián Marelli

8) En qué se gastará: los Servicios Sociales concentran la mayor parte del gasto, con $150.913.491,9 millones proyectados para 2027. Las funciones de mayor magnitud presupuestaria (por encima del 3% del gasto) son Seguridad Social, Salud, Educación y Cultura, Energía, Combustible y Minería, y Deuda Pública.

9) El Sector Público Nacional: el Presupuesto del Sector Público Nacional incluye, además de la Administración Nacional, a Empresas Públicas, Fondos Fiduciarios y Otros Entes, excluidas las entidades financieras públicas. Los recursos totales estimados para 2027 ascienden a $219.300.991,9 millones, el 15,5% del PIB (+0,2 puntos respecto de 2026). El 90,5% corresponde a la Administración Nacional, el 7% a los otros entes no empresariales, el 2,4% a los Fondos Fiduciarios y el 0,1% restante a las Empresas Públicas. Los gastos totales consolidados alcanzan los $216.000.316,5 millones (15,3% del PIB); descontados los intereses netos de la deuda, el gasto primario representa el 14,2% del PIB. Las prestaciones de la seguridad social sobresalen con una ponderación del 45,4% del gasto total, seguidas por las transferencias corrientes (28% mayormente asociadas a los programas de asistencia social y subsidios), esto implica que, el conjunto de gastos destinados a asistir directamente a personas abarca el 74,6% del total del presupuesto nacional. Los gastos de capital representan el 2,9% del total (0,4% del PIB).

10) El saldo comercial de bienes y servicios: la relación entre las exportaciones e importaciones seguirá dejando un saldo positivo para la Argentina, según el proyecto de Presupuesto 2027. El superávit comercial sería de US$15.560 millones. Para este año, en el Ministerio de Economía prevén un saldo comercial de bienes y servicios de US$16.951.

El ministro de Economía presentó esta tarde los supuestos macroeconómicos del proyecto de presupuesto 2027 en la reunión de mesa política de este mediodía y luego giró esa hoja de ruta al Congreso. Por ley, ese proyecto debe ingresar al Parlamento el 15 de septiembre.

“Hoy estaremos enviando al Congreso el Presupuesto 2027. Será la primera vez en nuestra historia con 4 años consecutivos de superávit fiscal en la línea financiera, no estando el país en default”, escribió el funcionario del Palacio de Hacienda en su perfil de la red social X en la antesala de ese encuentro encabezado por la secretaria general de Presidencia, Karina Milei.

Hoy estaremos enviando al Congreso el Presupuesto 2027.

Será la primera vez en nuestra historia con 4 años consecutivos de superávit fiscal en la línea financiera, no estando el país en default. 🇦🇷🇦🇷🇦🇷 — totocaputo (@LuisCaputoAR) September 15, 2026

En el presupuesto 2026, aprobado por el Congreso, el Gobierno había proyectado un crecimiento del PBI de 5%, una inflación de 10,1%, un dólar promedio de $1423 y un superávit primario de 1,4% del PBI en 2026.

Quienes participan del Relevamiento de Expectativas (REM) del Mercado que releva el Banco Central (BCRA) ya preveían algunos desvíos frente a las previsiones oficiales: creen que para fin de año habrá un alza del PBI de 2,1%; un tipo de cambio nominal de $1630 y una inflación de 30%.

El Gobierno explicó que esos desvíos entre sus proyecciones para este año y lo que finalmente sucedió tuvieron como origen el impacto de lo que llamó “riesgo kuka” (la incertidumbre electoral 2025, sobre todo luego de la derrota oficial en septiembre en Buenos Aires). El temor electoral habría determinado que los argentinos se dolarizaran abruptamente (se compraron US$40.000 millones), lo que derivó en un recalentamiento de la inflación, en un fuerte endurecimiento de la política monetaria y un freno de la actividad económica.

Para la defensa de la denominada “ley de leyes” para el determinante año de elecciones presidenciales en el país, una vez que empiece su tratamiento en comisión en Diputados, está previsto que vayan varios secretarios del equipo económico de Caputo, entre ellos, el de Hacienda, Carlos Guberman.