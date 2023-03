MotoGP: el Gran Premio de Argentina y las secuelas de los accidentes en Portimao

escuchar

En la madrugada del martes, con el operativo logístico de traslado de 163 contenedores que viajaron desde Portimao a Termas de Río Hondo, el MotoGP empezó a instalarse en la Argentina para cumplimentar, entre el viernes y el domingo, la segunda fecha del calendario. El capítulo criollo tendrá la ausencia de pilotos de renombre, después de un comienzo de temporada en el que los accidentes se constituyeron en protagonistas en el escenario portugués.

Por segundo año consecutivo, el ocho veces campeón Marc Márquez no se presentará en el circuito santiagueño. En las dos oportunidades las lesiones lo quitaron de la grilla. La imprudencia conductiva del catalán en Algarve arrolló a Miguel Oliviera, que fue dado de baja por el equipo RFN Aprilia para la cita nacional. El espeluznante despiste de Pol Espargaró en las prácticas derivó en la fractura de mandíbula y de dos vértebras; su regreso a la actividad no tiene fecha. La lista la completa el italiano Enea Bastianini: el piloto de Ducati zafó de una operación en el omóplato derecho, luego de ser embestido por Luca Marini en la carrera Sprint, aunque deberá guardar reposo y se especula que volverá a la pista el 16 de abril, cuando la categoría se presente en Austin, Estados Unidos.

Las dos victorias que sumó el campeón defensor Francesco Bagnaia en Portugal imponen a Ducati como la moto dominante en el Mundial, pero la demostración de Pecco tuvo la misma repercusión que los incidentes que se multiplicaron en el circuito portugués. Márquez fue el eje de la polémica con su maniobra descontrolada y aunque el piloto de Cervera pidió disculpas y aceptó el error, el enojo perdura en los rivales. Honda anunció la baja del catalán, que debió operarse del pulgar de la mano derecha, fractura que le generó la caída, y la sanción que se le impuso –doble paso por la zona de la Long Lap- fue ratificada para la cita en los Estados Unidos o en la fecha en la que Márquez regrese a la pista.

El equipo RNF Aprilia, que cobija a Oliveira, no quedó convencido del castigo y pidió mayor dureza: tildó de temerario e irresponsable al español. “Este comportamiento agresivo puede tener consecuencias nefastas no sólo para el propio piloto, sino también para sus compañeros […]. Es imperativo que se les recuerde la severidad del castigo, por esa razón se condena tal comportamiento y se aboga firmemente por sanciones más estrictas para disuadir a futuros infractores”, reza el comunicado que emitió el equipo CryptoDATA RNF MotoGP, que no suplantará a Oliveira en Termas de Rïo Hondo. La Federación Internacional de Motociclismo no respondió a la declaración.

Marc Márquez (Honda) atropella y derriba a Miguel Oliveira (GasGas) en el primer giro del Gran Premio de Portugal; el catalán se fracturó un dedo de la mano derecha, fue operado y recibió una sanción de doble Long Lap cuando se retorne a la actividad PATRICIA DE MELO MOREIRA - AFP

Desde los ocho títulos en MotoGP y los duelos con Valentino Rossi, Márquez se constituyó en una figura convocante, aunque Termas de Río Hondo no lo disfruta desde 2019, cuando apabulló y aventajó por más de nueve segundos a Il Dotore para sumar su tercer éxito en la Argentina. La pandemia mundial de Covid-19, una diplopía luego de una caída en el GP de Indonesia del año pasado y la cirugía a la que se sometió ahora, fueron las razones que impidieron al catalán correr en el país. A diferencia del año pasado, Honda no lo sustituirá, por lo que solamente Joan Mir representará al equipo oficial de la marca japonesa.

El estreno como piloto oficial Ducati no resultó el esperado por Bastianini. Las muestras de dolor, luego de ser atropellado por Marini en la carrera Sprint, derivaron en la fractura de la escápula derecha. La buena noticia es que luego de someterse a estudios complementarios no necesitará de una intervención quirúrgica, informó el doctor Giuseppe Porcellini. “Enea mantendrá el hombro inmovilizado y el lunes iniciará la rehabilitación con el objetivo de reaparecer en el Gran Premio de las Américas”, anunció Ducati. La fábrica italiana tampoco reemplazará a la Bestia, por lo que Pecco Bagnaia será la única espada en el gran premio argentino.

Enea Bastianini y un estreno accidentado con Ducati: el italiano fue derribado por Luca Marini en la carrera Sprint, sufrió una fractura en el omóplato y será baja del GP de la Argentina PATRICIA DE MELO MOREIRA - AFP

Los tumbos de Pol Espargaró, al despistarse en la Curva 10, y el golpe contra la contención de neumáticos paralizó a todo el paddock. Fractura de mandíbula, en la vértebra cervical 5, en la vértebra dorsal y una contusión pulmonar, un parte médico que genera escalofríos. Su hermano Aleix, ganador en 2022 en la Argentina, comentó: “Habrá que tener paciencia, porque será un proceso de recuperación largo. Él está bien, más animado. Él quiere subirse a la moto mañana mismo, pero eso no puede ser. Lo importante, al ser joven, es que se recupere bien de la espalda, que es una lesión complicada. Ahora me voy más contento y animado a la Argentina”, reflexionó.

Con los operarios trabajando en el armado de los boxes en el autódromo de Termas de Río Hondo, el MotoGP ya se palpita en la Argentina, una fecha que sufrirá las secuelas de los accidentes en Portimao.

