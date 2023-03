Lo Celso, el socio de Messi “ausente”: los campeones que tuvieron otro rol en el Mundial... y cómo será el futuro

escuchar

La Argentina tuvo un buen desempeño luego de la temprana eliminación y los cortocircuitos durante el Mundial de Rusia, en un 3 a 0 sobre Guatemala, en Los Ángeles. Con tantos de Pity Martínez, Giovani Lo Celso y Gio Simeone, el 8 de septiembre de 2018 marcó el debut de Lionel Scaloni, un antiguo ayudante de Jorge Sampaoli y ferviente defensor del futuro, del “operativo renovación”.

Debutantes, jugadores sin rodaje, relevancia del medio local. El equipo giró en torno de Giovani Lo Celso (sobre todo) y Leandro Paredes, los dueños de la pelota en la zona media. Nacía un nuevo equipo, otros nombres, moderna estructura, más vertical.

Asistencia de Lo Celso para el gol 100 de Messi

Sin Leo Messi, Angel Di María y Nicolás Otamendi, los campeones de la sapiencia en Qatar, el ciclo se construyó con otros apellidos inesperados, como Rodrigo De Paul, como Nicolás González. Como Lautaro Martínez, el 9 de su ciclo. Y tantos otros, que ofrecieron al gran público un aire fresco, mucho antes de la exitosa Copa América. Años luz de la consagración en Qatar. Dibu Martínez, Romero, Molina y tantos otros, los que no estaban en los planes de la gran mayoría de los futboleros.

“Más allá de las edades, tomamos como referencia para el llamado el momento que están atravesando en sus clubes. Tenemos que sumar gente nueva a esta aventura, estos son partidos amistosos, como para ponerse la camiseta”, contaba Scaloni, de aprendiz a campeón del mundo.

Lo Celso. en el centro de la escena Aníbal Greco - LA NACIÓN

“Creemos que el fútbol va camino a ser más vertical, nos gusta ese tipo de juego y eso intentamos hacer con los chicos del Sub 20. Con Pablo Aimar pensamos de la misma manera. Nosotros queremos que en estos seis partidos se vea la mayor cantidad de jugadores posibles. Estamos convencidos de que los chicos nos pueden aportar lo que da el fútbol argentino y sumarle la táctica. Hay que inculcarles que no hay nada por encima de la camiseta de la Selección, eso es lo más importante”, decía el joven conductor que, a lo largo del tiempo, debió maquillar ausencias, debió tomar decisiones drásticas. Surge, en esos momentos, una sensación, ¿qué hubiera pasado si…? ¿El seleccionado hubiese salido campeón del mundo si…? Historias paralelas que abren la puerta del misterio. La realidad es (fue) una sola. Y fue maravillosa. Pero…

Un ejemplo son algunos de los intérpretes que jugaron anoche como titulares. Indispensables para Scaloni desde aquella primera hora. Lo Celso y Lautaro Martínez, por ejemplo. Nicolás González, otro caso. El volante sufrió una seria lesión antes de Qatar. Martínez, con algunas molestias físicas, extravió el fuego sagrado en el área rival. El jugador de Fiorentina estaba primero en la nómina de las preferencias de Scaloni, incluso antes que Di María. Quedó en la puerta de Doha. Pasaron cosas. No tan buenas en ellos, fascinantes de los que se presentaron en la travesía final. Julián Alvarez, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister lo cambiaron todo.

Lautaro Martínez sigue lejos del gol en la selección Aníbal Greco - LA NACIÓN

El triángulo del destino. Ninguno de los tres es parte indeleble de la génesis de lo que algunos dieron en llamar la Scaloneta. Bella metáfora: ellos construyeron un buen conjunto en un equipo para la historia. Como en Santiago del Estero, Lo Celso iba a ser el dueño de la zona media, Lautaro debía ser el héroe del área adversaria y Nicolás González hubiera tenido una participación estelar cuando Di María salió por algunas cuestiones físicas en el transcurrir de la copa. Una parte indispensable de la vieja guardia tomó otro rol: y también fueron campeones del mundo. Cada uno desde su lugar.

A Lo Celso se lo considera el actor número 27, titular anoche después de siete meses. Actuó de ocho, un “nuevo” socio para Enzo, patrón del círculo central. Y asistidor, como un disfrazado número 10. La rompió. Lo que genera un interrogante extraordinario: la Argentina jugó muy bien sin su presencia. Y siempre había sido uno de los indiscutidos. “Numéricamente hay un reemplazante, pero futbolísticamente no. Hay otros con otras condiciones, pero es evidente que a nosotros nos ha dado un montón”, se lamentaba el DT antes de la historia más maravillosa.

Lo Celso y la lesión que lo sacó del Mundial: "Si era por mí, iba en una pierna. Cuando vi que salieron en el amistoso previo a la Copa del Mundo con una pancarta me puse a llorar solo y me di cuenta de lo que significaba estar en la Selección". pic.twitter.com/J9Qse81biH — TyC Sports (@TyCSports) March 29, 2023

En medio de la fiesta, Lo Celso habló y contó sus sensaciones: “Es un momento muy emocionante para mí, volver a ponerme esta camiseta, que es la mas linda de todas; disfrutar con mis compañeros después de muchos meses. Una lesión larga te hace pasar momentos muy duros, por esto traté de disfrutar al máximo con el grupo y con la gente, porque lo de hoy era motivo de celebración para todos”.

Semanas atás, Rodrigo De Paul contó cuánto se lo extrañó a Gio durante el Mundial. Al respecto, Lo Celso expresó: “A Rodri le agradecí. Escuché lo que dijo. Fue algo muy movilizante desde el principio. Pero, cuando me enteré que la lesión me iba a impedir jugar el Mundial estuve cuatro días llorando dentro del baño. La vida te da y te quita, y a mí me dio el nacimiento de mi hija. Yo quería estar desde el primer día, y tenía a mi hija por nacer. Después, quería estar con los chicos, y pude vivir todo, y festejar con ellos. Tuve la oportunidad de estar con mis compañeros y ser campeones del mundo. La vida siempre te da revancha”.

“Cuando tuve que operarme, cuando vi que era imposible jugar en Qatar, tuve que dar vuelta la página, y lo único que pensaba era volver a ponerme esta camiseta y pensar en disfrutar de volver a jugar para Argentina, porque esto es lo más lindo que hay. Si era por mí, iba en una pierna, pero la vida me lo puso así. Fueron muchos meses de recuperación. Cuando estaba en el sillón y vi que salieron con la pancarta con mi nombre en el último amistoso me puse a llorar solo, le estoy agradecido a mis compañeros por las muestras de cariño y afecto que tuvieron conmigo”, amplió.

“Todos saben que Nicolás González y Giovani Lo Celso estaban en la lista del Mundial. Ellos siempre estuvieron en el ciclo y merecían estar en este festejo. Ambos nos aportan un montón de cosas dentro de la cancha”, comentó Scaloni, después del festín.

Lautaro es el goleador del ciclo Scaloni, desesperado (a veces, con una marcha más) por convertir un gol. González es una debilidad del conductor, recostado esta vez por el sector izquierdo, volante y profundo por esa banda. De cabeza, marcó el segundo grito de la festiva goleada.