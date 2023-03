Lionel Scaloni valorizó el regreso a la selección de Giovani Lo Celso y Nicolás González, los ausentes en el Mundial

escuchar

La fiesta del seleccionado argentino en esta doble fecha FIFA culminó con un show de goles frente a Curazao en Santiago del Estero. Fue triunfo por 7-0, con un hat-trick de Lionel Messi, para que la alegría sea completa. El capitán superó los 100 gritos con la camiseta celeste y blanca y lideró, nuevamente, la celebración con la copa luego del encuentro.

Hubo música, color, fuegos artificiales, lluvia de papelitos, una caminata de los campeones (y el resto de los convocados) con el trofeo en manos del rosarino... Y las ovaciones se prolongaron al compás del ritmo de “Muchachos”, la canción que sonó una y otra vez tras el juego e hizo saltar y vibrar a todos en el estadio Madre de Ciudades.

En ese contexto, los que vieron esfumarse sus posibilidades de jugar el Mundial cuando la cita internacional ya estaba en el horizonte, se hicieron oír. En el juego y en las declaraciones. Como Giovani Lo Celso, que le dio dos asistencias a Messi, y abrió su corazón ante los micrófonos. “Es un momento muy emocionante volver a ponerme esta camiseta, que es la más linda de todas, y disfrutar con mis compañeros dentro de una cancha después de muchos meses. Traté de disfrutarlo al máximo con nuestro equipo y nuestra gente”, dijo el mediocampista.

Recordó el jugador de Villarreal: “Fue muy movilizante desde el principio. Cuando me enteré que la lesión me iba a impedir jugar el Mundial, me encerré en un baño y lloré varios días, pero la vida te da y te quita: pude estar en el nacimiento de mi hija”. Y confesó: ”Intenté todo para no operarme y llegar al Mundial, pero fue imposible. Así que tuve que dar vuelta la página, lo único que pensaba era volver a ponerme esta camiseta y pensar en disfrutar de volver a jugar para Argentina, porque esto es lo más lindo que hay. Agradezco al cuerpo técnico y a mis compañeros poder volver a estar acá”.

Lo Celso amplió sus sensaciones: “Una lesión larga te hace pasar momentos muy duros. Por esto traté de disfrutar al máximo con el grupo y con la gente, porque lo de hoy era motivo de celebración para todos. Le estoy agradecido a mis compañeros por las muestras de cariño y afecto que tuvieron conmigo”.

Semanas atrás, Rodrigo De Paul subrayó cuánto se lo extrañó a Gio durante el Mundial. Al respecto, Lo Celso expresó: “A Rodri le agradecí. Escuché lo que dijo. Yo quería estar desde el primer día, y tenía a mi hija por nacer. Después, quería estar con los chicos, y pude vivir todo, y festejar con ellos. Tuve la oportunidad de estar con mis compañeros y ser campeones del mundo. La vida siempre te da revancha. Si era por mí, iba en una pierna, pero la vida me lo puso así. Fueron muchos meses de recuperación. Cuando estaba en el sillón y vi que salieron con la pancarta con mi nombre en el último amistoso me puse a llorar solo”, amplió.

A ellos sumó su voz Lionel Scaloni, el DT, que consideró que Lo Celso y González “siempre estuvieron en el ciclo y merecían estar en este festejo” y de inmediato remarcó que “los llamamos porque pueden aportar, ellos nos dan muchas cosas, son jugadores que fueron y serán importantes”.

Después, se enfocó en lo que tiene por delante. Ya la fiesta terminó. ¿O no? “Nos gusta competir y es lo más importante de cara a lo que viene. No vamos a terminar nunca de festejar y me parece justo que todo el país pueda disfrutar. Desde nuestra parte pensamos en lo deportivo, porque la pelota corre y hay que seguir”, dijo el entrenador.

Continuó Scaloni: “El partido lo preparamos como todos. Creemos que no hay rival chico. Tenemos la experiencia del primer partido del Mundial. El objetivo siempre es el mismo: competir. Y que los chicos que vengan no se relajen. Es lo que todos tenemos en la cabeza. Seguiremos pensando objetivamente en lo que nos puede faltar. Tenemos un abanico grande de futbolistas. Vinieron 34, así que tenemos la pauta que hay para elegir. La base está y dependerá de ellos. Depende de que no se relajen. Y si surgen otros, también vendrán”.

Y cerró: “La semana fue muy emotiva. Ver a la gente cómo saltaba hoy, cómo cantaba en el estadio de River, ver a los jugadores emocionados dentro de la cancha, creo que fue uno de los mejores momentos”.

Nicolás González, otro que quedó marginado de Qatar 2022, aunque por una lesión que obligó a reemplazarlo cuando el plantel llegó a la concentración en Lusail, anotó un gol en la noche santiagueña. Luego, hizo un balance de su situación. “Estoy muy feliz. Cada vez que me pongo esta camiseta es algo único. Llegué medio tocado a Mundial y fue un momento duro (quedar afuera de la lista). Cuando me lesioné estuve hablando con Scaloni y me dijo cosas buenas, que me las guardo para mí”, señaló el futbolista de Fiorentina.

Para Nico, jugar con Messi es muy especial. “Cada vez que toca la pelota la hace sonreír”, ejemplificó. Y agradeció que lo hace “sentir parte de este proceso”.

Y completó, con miras a lo que vendrá, con la Copa América 2024, el inicio de las eliminatorias para la próxima Copa del Mundo y la posibilidad de que jugadores históricos del plantel continúen un tiempo más: “Siempre es lindo soñar. Hoy se nos está cumpliendo, apuntaremos a seguir por este camino”.

