MotoGP. En Austin, triunfo de Enea Bastianini y espectáculo de Marc Márquez

Las posibilidades de éxito de Ducati en Austin, en el Gran Premio de las Américas, la cuarta estación del calendario de MotoGP, pagaban escasos dividendos. Al observar la grilla de partida, las cinco primeras posiciones respondían a pilotos de la fábrica italiana, un dominio devastador para el resto de los participantes. Pero pocos calcularon que sería Enea Bastianini, del Gresini Racing y con un modelo de 2021, quien se alzaría con la victoria. La Bestia superó a falta de cinco giros a Jack Miller (Ducati Team) para firmar su segundo éxito del año, tras el estreno de la temporada en Qatar, y reposicionarse en la cima del campeonato, con cinco puntos de ventaja (61 a 56) sobre Alex Rins, que terminó como escolta y selló el podio 500 para Suzuki.

Enea Bastianini festeja con el Gresini Racing el triunfo en el Gran Premio de las Américas, en Austin; el italiano sostiene la fiabilidad y la contundencia de la Ducati modelo 2021 Eric Gay - AP

Los ensayos enseñaron a Bastianini entre los candidatos a batallar por el triunfo y con paciencia y solidez realizó la tarea. De 24 años, demostró templanza para aguardar el momento de lanzar el furioso ataque. Siempre se sostuvo en el lote de quienes marcaban el pulso en Austin, pero sin descubrir la estrategia, a la sombra de quien asomaba como el candidato natural. Miller era la referencia, porque doblegó a su compañero en el equipo oficial -Francesco Bagnaia no firmó podios en 2022- y porque el poleman Jorge Martín (Ducati/ Pramac Racing) perdió rendimiento, como si la unidad no tuviera ritmo.

Alex Rins terminó segundo en el Gran Premio de las Américas y sumó el podio número 500 para Suzuki; el español acumula 56 puntos y marcha a cinco unidades del líder del campeonato, Enea Bastianini Steve Wobser - Getty Images North America

Una vez que superó el ecuador de la carrera, Bastianini fue perfilando el asalto final. Lo hizo simple, sin ejecutar sobrepasos impactantes ni que provoquen suspiros en el público, pero lo suficientemente certeros para llegar al frente de la carrera y desairar cualquier intento de reacción que pudiera insinuar Miller o un avance desesperado de Rins, que tenía como antecedente el triunfo en Austin en 2019.

Mientras Bastianini empezaba a saborear la victoria, la que logró con una diferencia de más de dos segundos sobre Rins, Marc Márquez (Honda Repsol) terminaba de enlazar una remontada para certificar que el noveno puesto en la clasificación y la falsa largada no dinamitaron el espíritu competitivo de quien en Mandalika, Indonesia, protagonizó un espectacular accidente que le impidió correr en Asia y ausentarse del Gran Premio de la Argentina, en Termas de Río Hondo, la semana pasada, a causa de una diplopía.

Un regreso con el sello de Marc Márquez: el catalán retornó luego de dos carreras y a pesar de quedar en el último puesto antes de la primera curva, remontó hasta la sexta posición Eric Gay - AP

Si la motivación era una de las incógnitas que podían jaquear las respuestas de Márquez, el seis veces campeón de MotoGP reveló que tiene el espíritu intacto a pesar de las caídas y las lesiones que le fueron quitando brillo en los dos últimos años y del funcionamiento de una moto que ya no domina ni está preparada para sus características de manejo, como en el pasado. El siete veces ganador en Austin -seis desde la pole y el año pasado partiendo desde el tercer cajón de la grilla- quedó último al transitar por la primera curva -nunca entró la segunda marcha- y desde el fondo del pelotón brindó un espectáculo que le posibilitó escalar hasta el sexto puesto y hasta controlar en el desenlace al campeón Fabio Quartararo (Yamaha).

El peor resultado, exceptuando el de la caída y abandono de 2019 en el trazado estadounidense, aunque para Márquez la sexta ubicación sabe a mucho: admitió que cuando arribó no tenía el impulso de estar sobre la moto como en el pasado y no visitó el piso en todo el fin de semana, una señal que deseaba reencontrarse con el manejo y no con la urgencia de buscar los límites como lo hace siempre. Una situación que quizás empiece a cambiar a partir del 24 de abril, cuando el MotoGP visite Portugal.