Racing superó a Platense con la intervención del VAR en la última jugada del partido

Las emociones aparecieron en el último instante. Cuando solo faltaban jugarse dos minutos de los tres que adicionó Pablo Echavarría. Un pase de Edwin Cardona, un desborde de Fabricio Domínguez, un cruce a medias de Hernán Lamberti y una mano de Kevin Andrade obligaron a que el VAR hiciera su estreno en el Estadio Ciudad Vicente López. Echavarría dio penal. Y el colombiano Edwin Cardona marcó el 1 a 0 de Racing ante Platense, en el minuto final con una definición firme y cruzada. De esta manera, la Academia continúa con su momento soñado: líder en soledad de la Zona 1 de la Copa de la Liga, es el equipo que más punto ha sacado (21) y se mantiene invicto con 6 triunfos y tres empates.

Había pasado más de un mes desde la última vez que Cardona saltó a un campo de juego. El último 5 de marzo aguantó sólo 25 minutos ante Talleres de Córdoba. Y luego pidió el cambio por una molestia muscular. Ante Platense tuvo media hora de juego. Esos minutos le alcanzaron para mostrar su clase con algunas intervenciones y para marcar el gol que destrabó un 0 a 0 que parecía cerrado con un candado de máxima seguridad.

La aparición de Cardona fue cuando la Academia más lo necesitaba. El equipo estaba jugando su peor partido del año. Sin dominar en el trámite y sin siquiera inclinar la cancha por el peso propio de sus apellidos. Tuvieron que pasar más de noventa minutos para que por primera vez un jugador de Racing mirara a los ojos a Jorge De Olivera. Recién a los 44 del segundo tiempo, tras un pase de Jonathan Gómez, Javier Correa quedó mano a mano con el arquero de Platense. Se impuso el 1 calamar. Gastón Gómez, en tanto, también fue casi un observador en una tarde en la que los arcos parecían de adorno.

El árbitro Pablo Echavarría revisa la acción que desencadenará en el penal para la victoria de Racing Pablo Elías - FotoBaires

Cuando el reloj marcaba quince minutos del segundo tiempo, Fernando Gago se decidió a cambiar nombres y esquema. Ingresaron Nery Domínguez, Jonathan Gómez y Edwin Cardona en lugar de Aníbal Moreno, Matías Rojas y Gabriel Hauche. Domínguez se paró como una especie de líbero entre Leonardo Sigali y Emiliano Insúa. Cardona estuvo suelto, como nexo entre los mediocampistas y los delanteros. Y se hizo notar con algunas pinceladas, incluso antes del tanto que definió el juego.

Esas modificaciones le dieron rédito. No sólo por la frescura que aportaron Gómez y Cardona o por las apariciones de Fabricio Domínguez, que reemplazó a Facundo Mura por la derecha. Sino también porque la Academia se paró unos metros más adelante y mostró más ganas que el local de llevarse el triunfo. Aquella jugada agónica que la tecnología vio como penal cambió el partido. Y la mirada de los reflectores: todas las luces apuntaron al colombiano, que llegó en enero pasado por más de tres millones de dólares.

Su aporte en estos primeros diez partidos del semestre había sido escaso: 229 minutos, un gol de penal (Defensa y Justicia) y una asistencia. Mientras el ex Boca se recuperaba de su lesión muscular, el equipo encaminó rendimiento y resultados. Se afirmó como líder y superó sus primeros pasos en la Copa Argentina y la Sudamericana.

El penal que Cardona transformará en gol y en triunfo académico Osvaldo Fantón - Télam

Pero en Vicente López fue la tarde de Cardona. Cuando el triunfo ya había sido firmado, descargó su bronca ante los micrófonos: “Para cualquier jugador es muy duro estar lesionado, tener que estar afuera. Es duro escuchar que dicen que salió Cardona y el equipo mejoró. Si me toca esperar, voy a seguir esperando. Donde me toque estar, estaré. Pero molesta que digan esas cosas”. Y agregó el colombiano: “Agradecido con Dios, con mi familia, con mis compañeros y con el cuerpo técnico que siempre me bancó. Me tocó lesionarme. Yo les dije a mis compañeros que somos un equipo de 40 jugadores. Hoy me tocó entrar y marcar, pero cuando les tocó a mis compañeros siempre sentí la misma felicidad. Ese es el camino”.

Más allá del protagonista, Racing estiró a siete su racha de triunfos consecutivos. Sigue de liga. A falta de cuatro fechas para el final de la zona de grupos sostiene su lugar como puntero. Y como en los últimos tres partidos se llevó la victoria cuando más se disfruta: en el último cuarto. Ante Sarmiento de Junín se puso en ventaja en el minuto 84, ante River Plate de Uruguay en el 92 y en Vicente López cuando el reloj ya marcaba 95.