Mauricio Pochettino reveló el “sueño americano” que le contó a Donald Trump

“Cuando lo conocí en el sorteo, Donald Trump me preguntó: ‘¿Entrenador, puede ganar el Mundial?’ Le dije ‘claro, señor Presidente, porque estamos en Estados Unidos’. El sueño americano está ahí: se trata de ser el primero, el número uno”. La descripción de Mauricio Pochettino, el técnico argentino que tiene la selección estadounidense, sintetiza el sentir que tanto él como su plantel comparten.

Para darle sustento a ese sueño que atesoran él y sus dirigidos, Pochettino sabe que este miércoles deberá dar un primer paso ante Bosnia, a partir de las 21 (hora argentina), en San Francisco. La expectativa que genera el equipo norteamericano en su territorio es mayor a cualquier otra ocasión y hasta las cifras de audiencia lo reflejan: en la goleada 4-1 ante Paraguay, en el inicio del camino en el certamen, hubo casi 25 millones de espectadores que siguieron el encuentro por televisión.

Pochettino sueña con llevar a EEUU a los primeros planos (AP Foto/Ted S. Warren) Ted S. Warren - FR171932 AP

Ese registro, que significó la mayor audiencia de un partido del seleccionado organizador del Mundial, tuvo como “devolución” un espectáculo de alto vuelo: con muchísima dinámica, toques y voracidad ofensiva, el equipo de Pochettino envalentonó a sus seguidores. Con la victoria (2-0) ante Australia, en la segunda fecha, se había garantizado el primer lugar del grupo, por lo que la caída (3-2) ante Turquía, que ya estaba eliminada, no alteró sus planes.

“Creemos firmemente que podemos ganar. Después de un año y medio, la gente empieza a sentir que podemos”, había enfatizado el técnico argentino en marzo de este año, aunque en la previa del cruce con Bosnia se mostró mesurado e hizo hincapié en la paridad de la mayoría de los partidos de dieciseisavos de final: “No creo que seamos los favoritos del cruce, se estuvo viendo lo difícil que es para todos cada partido”.

"It's a team we respect a lot and there are a lot of challenges this match will present."



Mauricio Pochettino previews Wednesday's Round of 32 game against Bosnia and Herzegovina. #USMNT x @LaColombeCoffee pic.twitter.com/SUCRlzMbch — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) July 1, 2026

“Todos decían que Alemania era favorita, pero Paraguay les ganó bien. Marruecos contra Países Bajos, también. O miren Brasil-Japón, lo difícil que fue para Brasil”, precisó sobre algunos de los duelos que ya se desarrollaron en el primer mata-mata de esta Copa del Mundo, por lo que sugirió a la prensa que no pusiera rótulos a los equipos: “Tenemos que tener cuidado cuando decimos ‘uno es favorito y el otro no’”.

“Somos Estados Unidos, los anfitriones del Mundial, y tenemos a los fans de nuestro lado, pero creo que tenemos un respeto pleno por Bosnia”, manifestó sobre el rival de turno, que llegó a la máxima cita de la pelota después de derrotar en el repechaje europeo a Italia, que así sumó su tercera Copa consecutiva ausente.

Ermin Mahmic, autor de uno de los goles que clasificó a Bosnia a 16avos (AP Photo/Lindsey Wasson) Lindsey Wasson - AP

Los balcánicos, cuyo máximo emblema es Edin Dzeko, se clasificaron como uno de los mejores terceros, con cuatro puntos, producto del empate con Canadá (1-1), la caída con Suiza (4-1) y el triunfo ante Qatar (3-1). “Dzeko es un grandísimo jugador, pero hay otros también muy buenos en Bosnia. Será un desafío porque por momentos juegan con dos delanteros de muy buen físico, que tienen mucha capacidad de aguantar balones largos e ir sobre las segundas jugadas”, analizó Pochettino.

“Sentimos que tenemos la confianza de desempeñarnos bien y, claramente, creemos que podemos ganar. Pero lo digo con mucho respeto y pensando que si queremos pasar de ronda, lo debemos hacer jugando de la mejor manera posible”, insistió el conductor del plantel norteamericano, que tiene entre sus mejores valores al extremo Folarin Balogun, uno de los más destacados de la fase de grupos.

Balogun, una de las figuras de EEUU en la primera fase. (AP Photo/Lindsey Wasson) Lindsey Wasson - AP

Pochettino anticipó que el plan de juego será, como siempre, intentar tener la pelota y plantarse en el campo rival. En ese sentido, su Estados Unidos es el octavo en el ranking de posesión (con un 44,4 por ciento), mientras que se destacó como el que más kilómetros corrió en la etapa de grupos, con 119, 54 kilómetros recorridos.

A la evidente capacidad física que demuestran sus dirigidos, Pochettino siempre le suma el deseo de partir de contar con la pelota. “Cuando no la tengamos, trataremos de ser un equipo agresivo y organizado. Cuanto más lejos estemos de nuestra portería, mucho mejor”, es la receta que propone el argentino para ir por un nuevo paso en el Mundial.

Edin Dzeko, leyenda de Bosnia, disputa su segunda Copa del Mundo Photo: Dirk Waem/Belga/dpa Dirk Waem - Belga DPA

Verdugo de Italia en el repechaje Europeo, Bosnia intentará ponerse otra vez en el papel de verdugo inesperado: quiere convertir el sueño americano en una pesadilla inesperada. El ganador del duelo se topará, en octavos de final, con el vencedor de Bélgica-Senegal.