Aryna Sabalenka, N°1 del tenis: “Solo intentaba centrarme en entrenar para pasar menos tiempo sola con mis pensamientos”

Aryna Sabalenka ocupa, a sus 28 años, el primer puesto del ranking de la WTA. Es por eso que la tenista bielorrusa es una de las grandes figuras del circuito femenino. Su personalidad y su manera de mostrarse dentro y fuera de la cancha la convirtieron en una de las jugadoras más reconocidas del deporte, al punto de ser recientemente protagonista de la portada de una reconocida revista. Pero detrás de esa imagen de seguridad y espontaneidad existe una historia atravesada por pérdidas, momentos de presión y situaciones que la marcaron.

En una entrevista con la revista Time, Sabalenka habló sobre ese costado menos conocido de su vida. La charla ocurrió mientras atraviesa un momento irregular de la temporada: después de sus tempranas eliminaciones en Wimbledon y el Masters de Toronto, tiene al US Open como uno de sus grandes objetivos.

El dolor que la llevó a aferrarse al tenis

La bielorrusa ocupa actualmente el primer puesto del ranking de la WTA (Foto: Instagram @arynasabalenka)

En marzo de 2024, Sabalenka sufrió la muerte de su ex pareja, Konstantin Koltsov. En medio de ese duelo, eligió continuar con su carrera y encontró en los entrenamientos una forma de mantenerse ocupada y evitar quedar sola con sus pensamientos.

“El tenis realmente me salvó de la depresión”, aseguró. La tenista explicó cómo vivió aquellos días: “Solo intentaba centrarme en entrenar, para pasar menos tiempo sola con mis pensamientos. Lloraba mucho en los entrenamientos. Fue un momento muy duro en mi vida”.

La revista TIME la llevó a la portada

Por otro lado, al ser una tenista bielorrusa, quedó en el centro de las tensiones generadas por la invasión rusa a Ucrania. Sabalenka contó que recibió agresiones verbales de algunos entrenadores ucranianos y que esas situaciones tuvieron un fuerte impacto emocional.

“Algunos entrenadores ucranianos me decían cosas realmente, realmente, realmente crueles. No quiero repetirlas. Fueron terribles. Me afectó mentalmente, lloraba histéricamente”, relató.

Aquella presión también repercutió en su rendimiento. En 2022 atravesó una profunda crisis con su saque, que la llevó a cometer numerosas dobles faltas y a perder el control durante los partidos. “Mi ritmo cardíaco se elevaba muchísimo y no podía respirar normalmente”, recordó, además de que aseguró: “Perdí totalmente el control. Tenía que jugar sin saque”.

Una vida más allá de las canchas

La tenista bielorrusa fue protagonista de la portada digital de Vogue (Foto: Instagram @arynasabalenka)

A pesar de las exigencias del deporte de elite, Sabalenka no quiere que su identidad quede reducida a sus resultados. De hecho, tiene claro cómo le gustaría ser recordada cuando termine su carrera.

“Quiero ser recordada como una luchadora en la pista, pero muy genial y divertida fuera de ella”, afirmó. En esa misma línea, destacó la importancia de encontrar un equilibrio entre perseguir objetivos y disfrutar de la vida: “Creo que es muy importante que los niños entiendan que hay que equilibrar. No tienes que estar completamente enfocado en tus sueños. Un día te pueden destruir”.

La tenista suele compartir en redes sociales distintos momentos de su vida fuera de las canchas (Foto: Instagram @arynasabalenka)

Las redes sociales son parte de esa búsqueda. La deportista cuenta con más de cinco millones de seguidores en Instagram y suele compartir bailes, salidas y momentos cotidianos, algo que considera una manera de desconectarse. “Publicar me resulta terapéutico. Simplemente te olvidas de todo. Intentas bailar, mover el cuerpo… es como una pequeña escapada”, explicó.

La número 1 del mundo utiliza las redes para compartir momentos de su vida cotidiana (Foto: Instagram @arynasabalenka)

También respondió a las críticas por las imágenes en las que aparece tomando alcohol. “Tomé un par de copas. Bailé un poco, me olvidé del tenis durante un par de días. Pero nunca me emborracho”.

El recuerdo de su padre

Otra pérdida que marcó su historia fue la de su padre, Sergey, quien murió inesperadamente de meningitis a los 43 años. Sabalenka recordó que, antes de su muerte, ambos habían logrado un vínculo especial: “Empezamos a acercarnos, como amigos”.

Hoy imagina cuánto podría ayudarla tenerlo a su lado en los momentos difíciles de su carrera. “Él sería la persona que realmente me ayudaría a retomar el rumbo cuando las cosas no salieran bien”, concluyó.

Hoy, mientras se prepara para el US Open, Sabalenka busca volver a encontrar su mejor nivel sin dejar de lado la vida que existe fuera del tenis. Sin lugar a dudas, después de todo lo que atravesó, también aprendió a darle lugar a los momentos de disfrute y a las personas que fueron importantes en su historia.