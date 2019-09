Fuente: AFP

Diego Morini 11 de septiembre de 2019 • 14:00

DONGGUAN, China.- El gesto de Gregg Popovich y Steve Kerr marcan el pulso. El golpe de Francia resuena en esta ciudad. Las caras de los NBA permiten comprender cómo les dolió el cachetazo que recibieron en los octavos de final. Se escuchan declaraciones en inglés, en francés y en medio de tanta alegría Les Bleus, aparece el cerebro del equipo europeo, Nando De Colo con una tranquilidad que impacta. Se toma un buen tiempo para atender a la prensa francesa y después acepta charlar unos minutos en español y allí el duelo de semifinales de la Argentina quedó en el centro de la escena.

Explota de felicidad Mathias Lessort y se le cuelga del cuello a Nicolas Batum, que atiende a la prensa china. Se ríe De Colo, que sumó 18 puntos ante los Estados Unidos y fue una verdadera pesadilla para Donovan Mitchell y compañía. El ex NBA, que actualmente juega en el Fenerbahce, es una pieza clave de este equipo francés que es un rival muy incómodo para la Argentina. El base, de 32 años, que nació en Sainte-Catherine, conoce bien de qué se trata lo que propone el conjunto de Sergio Hernández. Es por eso que no quiere quedarse en el recuerdo del último amistoso que jugaron con la Argentina en Lyon y en el que Francia se impuso por 77-58.

El logro de Francia es todo un impacto para la Copa del Mundo, ya que sacaron a Estados Unidos que ganó los últimos cincos torneos grandes que se disputaron: los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, Londres 2012 y Río de Janeiro 2016, y los mundiales de Turquía 2010 y España 2014. Sin embargo, De Colo no está eufórico, parece concentrado ya en las semifinales ante Campazzo y compañía.

-¿Qué representa la victoria sobre Estados Unidos para el básquetbol francés?

-Creo que ha sido un partido muy importante para nosotros, no solo para el básquetbol de Francia. Para nuestro equipo es muy valioso. No hemos tenido el camino más fácil hasta aquí. Fue duro cada paso en esta Copa del Mundo. Quizá solamente los franceses pensaban que podíamos vencer a los Estados Unidos, nosotros sabíamos todo lo que trabajamos durante la preparación y eso nos permitió llegar hasta acá.

-¿Es la gran chance de ganar un título con este equipo?

-Ya veremos, porque cada etapa es diferente. Tenemos una muy buena mentalidad, tenemos un equipo que tiene jugadores que desde el primero al último está muy motivado y eso es muy importante para nosotros.

-¿Qué pensás del equipo de la Argentina?

-Es un equipo muy bueno. Lo vimos contra Serbia y es un equipo que juega con mucha ilusión y creo que nosotros debemos pensar en lo que tenemos que hacer nosotros.

-¿Puede pesar lo que pasó en el último amistoso en Lyon?

-No creo que influya. El último partido fue hace mucho tiempo ya, no vamos a pensar lo que hicimos antes, en lo que debemos enfocarnos en la semifinal del Mundial y no en el pasado.

-¿Sería un error pensar que la Argentina es menos peligroso que lo que podría haber sido Serbia?

-Pues claro, mira lo que pasó en esta ciudad ¿quién está en las semifinales?

-¿Dónde creen que está el poder del seleccionado argentino?

-Creo que primero tienen mucho corazón, pero también cuentan con jugadores con mucha experiencia. No importa lo que la gente pueda decir, Argentina está en la semifinal y tampoco ha tenido un partido fácil. Ahora lo más importante para nosotros es descansar, tenemos viajes por delante y varios partidos más por jugar.

-¿Se impuso el básquetbol FIBA?

-Sí, pero al final siempre se trata de básquetbol. En la cancha da igual cuál se juegue, la Argentina tiene un estilo y nosotros el nuestro. Y me parece que el corazón y el deseo por ganar es lo que hace la diferencia.