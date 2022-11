Lionel Scaloni, sobre la posibilidad de hacer cambios en la lista de la selección argentina: “Hay jugadores que no están bien, porque no están aptos para jugar”

escuchar

Después del triunfo por 5-0 de la selección argentina sobre los Emiratos Árabes Unidos en el último partido amistoso antes de viajar a Qatar para disputar la Copa del Mundo, el director técnico del equipo, Lionel Scaloni, analizó la abultada goleada del equipo y deslizó posibles cambios en la lista de 26 jugadores que integran el plantel. La frase, en medio de la calma aparente, llamó la atención: “Tenemos algunos problemitas, tenemos días para decidir la lista. Si te soy sincero, hoy no te puedo decir 100%, pero tenemos tiempo. Por suerte, o ‘mala’ suerte, podemos cambiar, está la posibilidad“, comentó en su primer contacto con la prensa. Y siguió: “Ellos son grandecitos para saber si están en condiciones de seguir o no”, alertó. No era un DT con la felicidad de haber conseguido minutos antes un cómodo éxito.

La escena transcurría en la zona mixta del estadio de Abu Dhabi donde su equipo dio el paso previo a viajar a Doha. Un dato: la lista de 26 entregada se puede cambiar hasta 24 horas antes del primer partido.

Pese a la goleada de la selección argentina ante Emiratos Árabes, en el estadio Mohamed Bin Zayed de Abu Dhabi, Lionel Scaloni lamentó no tener a todo el grupo apto para comenzar el Mundial. Aníbal Greco - La Nación

“Tampoco digo que van a salir de la lista, pero es evidente que hay jugadores que no están bien, porque no están aptos para jugar o hay algún riesgo. Entonces, yo no puedo garantizar que esos jugadores estén bien. Hay que ser cautos”, reforzó. “Lo principal es que le dimos minutos a algunos jugadores que no los venían teniendo y los queríamos ver y eso nos deja satisfecho”, agregó.

La selección argentina jugó sin que, aparentemente, ninguno de sus futbolistas sufriera lesiones en este partido que pongan en duda su presencia en el Mundial, aunque algunos no fueron parte siquiera del banco de suplentes.

“Los jugadores que quedaron afuera del banco hoy fue por precaución”, había señalado en un principio. La transformación de su rostro a medida que llegaban las repreguntas desnudaron alguna incomodidad. No estuvieron Paulo Dybala, Cuti Romero, Nicolás González y Nicolás Tagliafico. Las especulaciones que tomaron más fuerza son sobre González y Romero, que arrastran problemas físicos y no jugaron en sus clubes en las últimas semanas.

Nicolás González fue uno de los jugadores que arrastra una lesión y no estuvo ni en el banco de suplentes ante Emiratos Árabes. Natacha Pisarenko - Getty Images South America

Fue un cómodo 5-0 sobre Emiratos Árabes Unidos, una selección dirigida por Rodolfo Arruabarrena: marcaron Ángel Di María, en dos casos; Julián Álvarez, Lionel Messi -sobre el final del primer tiempo- y Joaquín Correa dio la estocada final en la segunda etapa al ingresar como relevo.

La Argentina debutará en el Mundial Qatar 2022 el próximo martes 22 de noviembre a las 7 (hora argentina) ante Arabia Saudita por la primera fecha del Grupo C, que completan México y Polonia.

No tardó más que unos minutos la selección de Lionel Scaloni en encontrar el primer gol. Fue en un contraataque veloz y letal, con un pase frontal al vacío de Di María hacia Messi, que escapó en soledad por la izquierda y cuando tenía por delante al arquero asistió a Julián Álvarez, que resolvió por derecha con un toque a la red que llegó a rozar en el arquero.

El encuentro mostraba un buen nivel de la Argentina, con capacidad para presionar alto y moverse constantemente en el campo contrario, y poco después llegó el 2-0, originado en una subida por izquierda de Marcos Acuña, que envió el centro y por la derecha llegó Di María, que anotó con una volea cruzada, en una fantástica resolución de primera.

En apenas media hora, la Argentina ya había tomado distancia, con efectividad para establecer en la cuenta la superioridad en una sólida tarea grupal, con interesantes intervenciones de Acuña por el carril zurdo, la firmeza de Lisandro Martínez en la defensa y la habilidad y rapidez de Di María en el ataque.

Lionel Messi anotó el cuarto gol en la goleada por 5-0 de la selección argentina sobre Emiratos Árabes Unidos. Aníbal Greco - La Nación

Precisamente fue el zurdo de Juventus el autor del tercer tanto, en una gran acción individual dentro del área, para eludir al arquero Eisa y tocar al arco vacío, luego del pase que le dio Mac Allister.

Antes del final de la primera mitad, la Argentina amplió aún más las distancias y anotó el cuarto tanto, en otra rápida combinación entre Di María y Messi, que el astro del PSG sentenció con la apertura hacia el costado y un derechazo seco y esquinado.

Para el segundo tiempo, Scaloni dispuso tres cambios y una variante táctica, del 4-3-3 con el que había iniciado el cotejo a un 5-3-2, con la intención de realizar un cambio posicional a modo de prueba para otros encuentros.

Cerca estuvo Emiratos de descontar en un bombazo de Harib Abdullah, que sacudió el travesaño y un zurdazo de Ramadan que forzó la estirada de Dibu Martínez, pero Argentina respondió con el quinto tanto convertido por Correa luego de una gran jugada de De Paul, que abrió camino y asistió con un gran pase frontal.

Emiliano Martínez respondió muy bien ante la mejor posibilidad que tuvo Emiratos Árabes Unidos de marcar. Aníbal Greco

Sin problemas, la Argentina resolvió con aplomo el último ensayo mundialista, en un examen propicio de cara a un Mundial que la tiene como uno de los seleccionados candidatos.

Con información de la agencia AFP

