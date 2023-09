escuchar

Después de dos meses de preparación, y cuando estaba todo listo para dar comienzo a la primera Copa del Mundo de Natación de Invierno que se realizaba frente al Glaciar Perito Moreno, sucedió lo imprevisto: esa mañana de agosto amaneció con fuertes ráfagas de viento que generaron grandes olas y arrastraron los bloques de hielo, que se desprendieron del Glaciar hasta la costa, en el preciso lugar donde se ubicaban las boyas que delimitaban el circuito en el Canal de los Témpanos.

Frente al Glaciar, y a pocos minutos del inicio, Pablo Testa, uno de los organizadores de la prueba, con el apoyo de la Federación de Natación de Santa Cruz y el árbitro de la Federación Internacional, Patricio Ramallo, redefinieron distancias, horarios y el lugar de largada de cada una de las carreras. Solo restaba mover los grandes bloques de hielo que se interponían en el recorrido de los nadadores. El propio Testa y un bombero voluntario se metieron en el agua con trajes secos y movieron los témpanos para dejar despejado el sector.

Pero ni eso impidió cristalizar la aventura: fueron tres jornadas, con la participación de 158 nadadores de 11 países para las cinco distancias: 25, 50, 100, 200 y 1000 metros, en un recorrido delimitado por boyas, en las aguas de un lago que, en el momento de la competencia, estaba en 2,5 grados de temperatura.

Los nadadores frente a la pared norte del Glaciar Perito Moreno durante el Mundial de Invierno 2023 Gentileza: Nadando Argentina Antonella Rosselli

“Durante los últimos diez años participé en carreras de aguas frías en Eslovenia, Estonia, Rusia y Finlandia, siendo casi siempre el único argentino. Se trata de un calendario de más de diez competencias anuales denominadas Winter Swimming World Cup que organiza la International Winter Swimming Asociation (IWSA) que año tras año fue creciendo”, le cuenta a LA NACION el nadador de aguas abiertas Matías Ola, que junto con Testa, un experimentado entrenador y docente, fueron los responsables de llevar adelante el certamen.

En El Calafate hubo 35 nadadores que participaron en los 1000 metros, la prueba más exigente, en un circuito acompañado por dos kayakistas y por embarcaciones de Prefectura y Parques Nacionales como apoyo y parte de las medidas de seguridad. La competencia tuvo varias actuaciones destacadas, sobre todo por la dificultad que implica nadar a 2,5 grados y en un lugar abierto con mucho viento y frío, pero dos participantes convocaron la mayor atención: Celia Olmos y Joaquina Dalmazzo.

Olmos es una bioquímica de La Plata, de 70 años y fue la participante de más edad. Celia comenzó a nadar a los 44 por recomendación médica, y cuando pensaba que el foco de su vida serían su profesión y sus tres hijos, descubrió su pasión por el deporte. Múltiple campeona en competencias master, en 2017 tuvo su primera experiencia en aguas abiertas y allí cambió la pileta por los lagos, ríos y mares. Esta deportista nadó en el Canal de Beagle, en las Islas Malvinas y participó en la Capri-Nápoles nadando en postas, entre muchas otras competencias. “Me gusta una frase de un amigo entrañable que afirma que los de aguas abiertas somos ‘nadadores de paisajes’. Estuve en lugares increíbles, haciendo cosas que a los 40 años no hubiese imaginado para mi vida”, le cuenta Celia a LA NACION.

En marzo de 2022, Olmos tuvo que suspender un viaje a Rusia, donde iba a participar en el Mundial de Invierno en Petrozavodsk, por la invasión a Ucrania. Cuando pensaba que la posibilidad de competir en un Mundial se le escurría, llegó la Copa del Mundo de Invierno en El Calafate. “Fue una gran alegría y una enorme expectativa porque nadar frente al Perito Moreno es algo que no estaba en mis planes”, dice Celia, que tuvo dificultades para recuperar temperatura luego de cada carrera. “Al salir del agua es necesario abrigarse rápido, tomar bebidas calientes y dejar que el cuerpo vuelva a la normalidad. Como el cronograma de carreras se modificó, tuve que correr varias en un mismo día y eso fue un problema, porque cuando me acomodaba tenía que volver al agua”, explica. Se llevó la mayor ovación por ser la nadadora con más años del evento.

Otra buena parte de los aplausos fueron para Joaquina Dalmazzo, una atleta de 15 años, oriunda de Cañada de Gómez, que fue la participante más joven en las pruebas competitivas, y que ganó en su categoría. Joaquina nada desde muy chica y se inició en la especialidad de invierno en 2019: “Mi primera carrera en aguas frías fue en Bariloche y fueron 1500 metros, pero después de eso participé en muchas carreras de aguas abiertas”, le comenta a LA NACION.

Los nadadores en el ingreso en el Lago Argentino, en el Canal de los Témpanos, y listos para la largada Gentileza: Nadando Argentina Antonella Rosselli

Ya cuenta con varias travesías como los 8 kilómetros del Cruce del Lago Nahuel Huapi, desde Villa La Angostura hasta el Centro Cívico de Bariloche, y los 21 kilómetros que unen Puerto Blest con Villa Traful, además de haber nadado en las Islas Malvinas. “El Mundial era una gran ilusión porque en 2022 no pude ir a Rusia debido a la guerra, y tampoco a Eslovenia este año por falta de presupuesto. Cuando se confirmó la fecha me alegré, pero por otro lado se me complicó la logística porque unos días antes participaba en tres carreras en España, en Galicia y Asturias. Pude llegar, competir y estoy feliz por la experiencia”, cuenta Joaquina.

“Estar ahí rodeada de hielo y en un lugar tan imponente fue un sueño. Cuando voy nadando no miro a mi alrededor, pero en ese lugar fue distinto, una sensación inigualable” dice la deportista que se prepara para una serie de desafíos que afrontará el próximo verano, entre los que se destacan los 88 kilómetros de la Travesía de Paso de la Patria a Corrientes y los 21 kilómetros de Hernandarias a Paraná. Y si todo sale de acuerdo a sus expectativas, espera estar en el Mundial de Eslovenia en marzo de 2024.

El grupo de nadadoras se preparan para comenzar la carrera Antonella Rosselli

En la categoría mujeres de 14 y 15 años, Joaquina Dalmazzo de Cañada de Gómez se quedó con el primer lugar. En la categoría de 20 a 29 años Iara Lorena Arias, de Viedma fue la ganadora y en 30 a 39 años, la rionegrina Ailén Lascano Micaz. En la categoría de 45 a 49, Carmen Ortega Ferrada de Chile obtuvo el primer lugar; en 50 a 54 años la barilochense Roxana Pescader fue la ganadora, mientras que en 60 a 64 años, Celia Olmos, de 70, se quedó con el triunfo.

Más allá de los ganadores para cada categoría, la competencia establece un campeón general a partir de la suma de puntos de acuerdo a la posición lograda en las competencias en que cada nadador participó. Los ganadores fueron Andrés Guillermo López Pinto (Chile), Ailén Lascano Micaz (Argentina) y Carmen Ortega Ferrada (Chile). En mujeres hubo dos premiadas porque ambas nadadoras igualaron en la suma general de puntos.

La Copa del Mundo en el Perito Moreno fue la primera prueba que realizaron el tucumano Matías Ola en conjunto con Pablo Testa (exentrenador de la selección argentina de natación y director de deportes de la Universidad de Belgrano, head coach de natación de GEBA y preparador físico de River), quienes formaron una asociación civil que denominan NADANDO Argentina y que tiene como objetivo fomentar y desarrollar la natación en nuestro país.

Un grupo de asistentes en la orilla del Lago Argentino ayudan a los corredores Gentileza: Nadando Argentina Antonella Rosselli

“Buscamos abrir el abanico para que más nadadores argentinos crucen canales, estrechos, y puedan ser parte de estas hazañas y participen en competencias de aguas abiertas”, afirma Ola. “Jugando con mi apellido, el lema que tenemos es Creando olas de cambio. Estamos convencidos de la potencia de la natación para lograr inclusión y desarrollo”.

“Con Pablo teníamos un sueño y era realizar una competencia de este tipo en Argentina, porque estábamos convencidos de que contamos con los recursos y la capacidad para hacer algo de primer nivel. Después de muchas gestiones fuimos con la propuesta a los responsables de Turismo de la Nación y logramos su apoyo. Además, la iniciativa entusiasmó a las autoridades de El Calafate y logramos algo que parecía imposible: el permiso de Parques Nacionales para realizar la Copa del Mundo en un lugar tan emblemático como el Lago Argentino, frente al Glaciar Perito Moreno”, cuenta Matías, que nadó en las aguas de las Islas Malvinas, en el Canal de Beagle y cruzó el Estrecho de Gibraltar entre más de una decena de desafíos y competencias en aguas abiertas.

Un competidor nada rodeado de bloques de hielo que se desprenden del Glaciar Perito Moreno Gentileza: Nadando Argentina Antonella Rosselli

Las copas del mundo, organizadas por la IWSA se hacen en piscinas flotantes de 25 metros, en lagos y mares con el agua a menos de cinco grados como condición ineludible, y se disputan sobre 12 distancias diferentes. Es una disciplina nórdica que se practica desde hace 30 años y que no para de crecer: reúne a más de 2.000 nadadores de todo el mundo en cada fecha que se realiza.

La prueba que se realizó frente al Glaciar Perito Moreno tuvo algunas características particulares, porque a diferencia de las competencias habituales no se hizo en una pileta flotante sino que el recorrido se delimitó con boyas y se disputaron sobre distancias más cortas. “Contamos con muy poco tiempo para convocar a los participantes y articular todo lo necesario para una competencia tan compleja, por lo que decidimos readecuarla a lo que era seguro y posible: menos distancias y con un circuito abierto. Fue un éxito, a pesar de las dificultades. El año próximo vamos por más”, dice Ola.

Las embarcaciones que acompañaron a los nadadores durante la competencia brindando apoyo Gentileza: Nadando Argentina Antonella Rosselli

La demostración de la capacidad para organizar la competencia en tan poco tiempo y para resolver los inconvenientes que se presentaron ayudó a que Nadando Argentina se ganara la confianza de la IWSA y de las autoridades locales para otra oportunidad en 2024. “Nos confirmaron que del 13 al 17 de agosto del año próximo se realizará la segunda Copa del Mundo de Invierno en El Calafate, y allí estimamos que vamos a contar con la presencia de unos 2000 nadadores”, se entusiasma Ola.

Luego se realizó un encuentro en el que convocaron a todos los participantes, donde Testa y Ola anunciaron que trabajan en la conformación de un equipo de nadadores argentinos de invierno para participar en el Mundial en Estonia, que se realizará en Tallin, en el Mar Báltico, del 4 al 10 de marzo de 2024. El objetivo de Nadando Argentina es becar a esos deportistas y para esto están trabajando con empresas y organismos gubernamentales para conseguir el apoyo.