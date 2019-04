Neymar no toleró una provocación y reaccionó contra un hincha

El clima era muy volátil. PSG , que estaba ganando 2 a 0 la final de la Copa de Francia, permitió la reacción del Rennes, que lo empató y terminó consagrándose al ganar 6-5 la definición por penales.

El enorme fastidio de ver escapar un título que parecía sentenciado provocó que los futbolistas del conjunto de Paris se fuera al vestuario cabizbajos, buscando una explicación en el césped.

En ese contexto, un hincha del Rennes que se encontraba muy cerca de la zona donde salían los futbolistas, comenzó a provocarlos. Por ejemplo, le dijo "Buffon, sos un payaso" al ídolo italiano.

Pero el momento de mayor tensión se dio cuando se cruzó con Neymar , a quien le dijo: "Aprendé a jugar a la pelota". Al crack brasileño no le gustó nada, lo miró de mala manera y le tiró un manotazo que hizo callar al hincha.

Tenemos muchos jóvenes que están como perdidos, hacen falta más oídos y menos bocas. Tienen que escuchar más de lo que hablan, a veces le retrucan a jugadores con mucha más experiencia... Neymar

El malestar de Ney no quedó ahí, porque en la zona mixta posterior a la derrota criticó a sus compañeros más jóvenes con frases fuertes. "Hay que ser más hombre adentro del vestuario, estar más unidos, que todos corran... Porque veo que tenemos muchos jóvenes que están como perdidos, hacen falta más oídos y menos bocas, ellos tienen que escuchar más de lo que hablan, a veces le retrucan a jugadores con mucha más experiencia y así un equipo nunca va a llegar lejos... Nunca va a ser un equipo que tenga suerte en una final y nosotros siempre terminamos pecando por eso", cuestionó.

Las palabras del exBarcelona cobran más fuerza porque crecen los rumores de una posible salida suya del PSG. Neymar agregó: "Hay que tener más inteligencia, porque nosotros tenemos mucho más recorrido, entonces tienen que respetarnos más, escucharnos más, de la misma manera que cuando yo subí a Primera escuchaba y respetaba, buscaba aprender de los más grandes, entonces ellos tienen que hacer lo mismo".

Unas horas después, con las revoluciones más reguladas, el brasileño publicó en su cuenta de Instagram: "A nadie le gusta perder, a mí tampoco. Quien me conoce sabe cuan competitivo soy y cuanto me duele la derrota. Pero perder forma parte de la vida de un deportista, nos hace crecer, nos hace pensar, nos hace mejorar. Estoy feliz de haber podido volver a jugar, de volver a hacer un gol y me sentí bien dentro del campo. Pero mi mayor sentimiento es de tristeza".