El lateral de la Selección, Nicolás Tagliafico, se casó con Carolina Calvagni en una exclusiva fiesta organizada por Claudia Villafañe

El salón Haras El Dok del partido bonaerense de Exaltación de la Cruz hizo de marco para el exclusivo casamiento del jugador de la Selección Nicolás Tagliafico y su novia de hace ocho años, Carolina Calvagni, con quien ya había tenido una unión civil en 2021. Con la temática mundialista presente en cada momento de la boda, la encargada de preparar los detalles fue también una figura fuerte en el ambiente del fútbol: la exesposa de Diego Maradona, Claudia Villafañe. Y entre los invitados se destacaron los campeones del Mundial de fútbol Qatar 2022 y compañeros del flamante esposo, Lautaro Martínez y Lisandro Martínez, que fueron con sus parejas.

Él, con un traje negro y moño; y ella, con un vestido confeccionado por Berta Privée de corte sirena y flores bordadas a mano que le trajo una amiga desde Ámsterdam, salieron sonrientes unos minutos para hablar con la prensa que hizo guardia en el salón de eventos.

El defensor de la Selección dijo que la boda era “muy íntima” y se refirió a sus compañeros del seleccionado nacional. “Fue difícil para todos que vengan, tenemos por suerte a la familia, amigos muy íntimos, que nos están acompañando esta noche”, comentó el futbolista, quien contó que el resto del plantel le envió mensajes para que disfruten la noche. “Es lo más lindo que hay tratar de disfrutar cada momento y nosotros lo estamos haciendo”, sostuvo Tagliafico, mientras su esposa reveló que la pista de baile ya estaba activada.

Una buena parte de los campeones del mundo ya partieron hacia sus respectivos clubes, mientras que otros todavía están en la Argentina, pero tuvieron otros compromisos. En este último grupo estuvo el capitán Lionel Messi, a quien se lo vio anoche junto a Antonela Roccuzzo y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro asistir al cumpleaños de 15 de una sobrina en Rosario, su ciudad natal donde pasa sus días de descanso.

En tanto, en el casamiento se los vio a Lautaro Martínez con Agustina Gandolfo y a Lisandro Martínez con Muriel López Benítez. Las chicas, que compartieron cenas y salidas en Doha, estuvieron muy activas en redes sociales durante la previa y mientras duró el evento.

Gandolfo usó un vestido negro con brillos, sandalias negras y pelo suelto, e incluso mostró un video de cómo el delantero de la Selección se durmió en el viaje hasta Exaltación de la Cruz. Por su parte, López Benítez optó por un vestido con un escote en V de color dorado y en sus stories reveló que la novia se cambió el outfit para estar más cómoda durante el baile, por uno corto, plateado, con espalda pronunciada.

Los looks de Agustina Gandolfo y Muriel López Benítez para el casamiento Instagram

Entre risas, Tagliafico expresó cuando habló con los medios que en nivel de nervios entre dar el “sí” y marcar al delantero francés Kylian Mbappé en la final del Mundial “estuvieron a la par” y comentó: “No por el ‘sí', sino el nerviosismo del momento de la ceremonia. Todavía no caigo de que somos campeones del mundo. Seguramente con el tiempo me voy a dar cuenta y con el cariño de la gente, que cada vez que salíamos lo hacen notar”.

lautaro martinez y agus gandolfo en el casamiento de tagliafico y caro 😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/ekoCO2Zkpl — val tagliafico #1 defensora ⭐⭐⭐ (@ifebruaryblues) December 28, 2022

Agustina Gandolfo mandó al frente a Lautaro Martínez, en el camino al casamiento de Tagliafico

muriel, la novia de lisandro martinez subiendo videitos del salón para el casamiento de tagliafico 🥹 pic.twitter.com/HsSrSthXqO — val tagliafico #1 defensora ⭐⭐⭐ (@ifebruaryblues) December 28, 2022

Para cerrar, los novios contaron que en la boda habría sorpresas y también bandas en vivo.

En el oficio religioso, Villafañe apostó por imponentes bouquets de flores en tonos blancos, rosas y lilas. En una parte de su llegada hacia el altar, la pareja caminó al ritmo de Don’t stop me now, de Queen.

GENTE tagliafico y caro casándose 😭❤️ pic.twitter.com/OuoTRmTWrL — val tagliafico #1 defensora ⭐⭐⭐ (@ifebruaryblues) December 27, 2022

#ARG 🤵🏻👰🏼‍♀️ Camino al altar: Nico Tagliafico y Caro Calvagni.



🇦🇷 Aparece entre los invitados el defensor Lisandro Magallán, ex #Boca.#SeleccionArgentina 🏆 pic.twitter.com/JF6FcvQlYO — 🇦🇷 Manu Martín (@Soymanumartin) December 28, 2022

La banda británica sonó también en otro momento clave de la noche. Durante la celebración, Tagliafico se mostró con la medalla de oro y la Copa del Mundo que ganó en Qatar. En ese momento se oyó la canción We are the champions.

En el cotillón también preponderó el celeste y blanco. Mientras estallaban los temas de moda en la pista, se repartieron a los invitados pilusos y capas de la Argentina. Asimismo, Tagliafico firmó camisetas de los allegados que fueron hasta el salón para celebrar con ellos esta unión.

Noticia en desarrollo

