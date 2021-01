El exfutbolista Oscar Ruggeri se puso en el lugar del plantel de San Lorenzo Crédito: Captura TV

12 de enero de 2021 • 16:21

El panelista de ESPN F90, Oscar Ruggeri, mostró su fastidio por la interna que existe en el plantel de San Lorenzo, y contó qué haría él en el lugar de los jugadores.

Ruggeri, que jugó en el Ciclón entre 1993 y 1997, le preguntó a Nacho Piatti, que este martes fue entrevistado en el programa, porque los futbolistas "no se les plantaron" a los dirigentes y les dijeron que si los hermanos Óscar y Ángel Romero jugaban, ellos no lo harían.

"Hay que defender al grupo. No entiendo por qué estaban ahí adentro. No los dejo entrar al vestuario. Vienen dos pibes al vestuario, cuando yo estaba jugando, y hacen las cosas que me dijeron, no los dejó entrar al vestuario", señaló el "Cabezón".

Antes, Piatti había contado que Ángel quebró al juvenil Andrés Herrera en un entrenamiento "táctico", y que los dirigentes, encabezados por Marcelo Tinelli, le concedieron a él y a Óscar privilegios, lo cual generó que el grupo estuviera dividido entre ellos dos y el resto del plantel. Además, contó que Tinelli siempre se puso del lado de los gemelos paraguayos.

Luego, Ruggeri, contó qué les diría en el vestuario a los directivos y a ambos futbolistas para solucionar el problema: "Venga la dirigencia, pónganse todos adentro. ¿Estos dos tienen privilegios? ¿Entrenan, no entrenan, hacen lo que quieren? Señores, hay que levantarse el grupo y decirles: disculpen, nos vamos todos".

Por otra parte, el exfutbolista interpeló a los actuales miembros del plantel del conjunto azulgrana, y los instó a que salgan "a bancar" a Piatti, que según denunció, fue echado del club a través de una carta documento: "¿Por qué quedó él afuera? Yo ahora armo quilombo en el club. ¿Este salió a hablar y a este lo echan?", dramatizó Ruggeri.

Finalmente, el exentrenador le señaló a Piatti que él no hubiese firmado la cláusula de salida el último 23 de diciembre, y que le hubiera pedido al presidente del club que le dijera las cosas en la cara: "Yo quiero sentado a Tinelli, que fue el que me rompió los huevos, porque yo vivía de primera en Estados Unidos, y me rompió los huevos durante un año, dos años, para traerme. Ahora, me tenés que hablar vos y decirme: te tenés que ir de San Lorenzo. En la cara", concluyó.