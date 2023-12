escuchar

Jorge Burruchaga, el autor del gol que definió la final de México 1986 y le dio el título de campeón mundial al seleccionado argentino, sorprendió este jueves con una jugada nostálgica. En su cuenta de Instagram, mediante una historia, hizo pública una foto de una visita junto a Oscar Ruggeri y Ricardo Giusti, otros dos campeones de ese plantel, a Carlos Salvador Bilardo, el director técnico que los condujo a aquella gesta.

“Lindo volver a verte”, escribió Burru, debajo de la imagen en la que los tres integrantes de aquel grupo y habituales titulares en la Copa del Mundo aparecen rodeando al entrenador, de pie, en una viviendo que sería la de Bilardo. Junto a la frase, el entrerriano de 61 años mencionó las cuentas de los otros dos. “Disfrutando una hermosa tarde con nuestro gran maestro”, agregó Giusti. Y otros campeones, como el arquero Nery Pumpido, compartieron el posteo con el mensaje: “Grande Carlos”.

En pocos minutos, la foto se viralizó en las redes sociales y los fanáticos le mostraron su cariño al DT, que lleva algunos años sin aparecer públicamente. En esa repercusión de la imagen, una gran cantidad de personas hizo foco en el detalle de que, fiel a su estilo, Carlos posó sin abrazar a los campeones del mundo. Ésa es una de sus costumbres de toda la vida que se le recuerda.

Todos abrazando a otros, salvo el Doctor... Instagram

En esta ocasión, en medio de ellos, Bilardo mantiene los brazos abajo, mientras Giusti, a la derecha del entrenador, y Ruggeri y Burruchaga enlazan sus brazos entre ellos, sonrientes. La curiosa situación fue una peculiaridad en medio del hecho más significativo: el de volver a ver a Bilardo y la alegría que despertó en los aficionados.

Como se sabe, Carlos continúa su tratamiento contra el síndrome de Hakim-Adams, una enfermedad neurodegenerativa que le fue diagnosticada poco antes de la pandemia de coronavirus. Al respecto, su hermano Jorge describió hace un tiempo: “Es una enfermedad que los médicos le dijeron que de eso no se va a morir. Se va a morir de otra cosa, pero de no de eso. Lo único que no sigue tanto es una charla, una conversación. Por ejemplo, le decís ‘Carlos, hace calor’ y él te contesta que sí y la corta ahí. Nos reconoce a todos, eso es bueno, pero habla poco”.

El Doctor –apodo que tiene por haber obtenido el título en la Facultad de Medicina de la UBA en 1964– recibió la visita de algunos de los miembros del plantel que consiguió la segunda estrella para el escudo de la AFA, hace ya 37 años. El hombre de las mil cábalas y anécdotas estuvo junto a algunos de sus alumnos, que además fueron retratados en otras dos imágenes que compartió la cuenta de X (ex Twitter) @BilardoEterno.

Anecdotas, selección, charlas de fútbol, de la vida...

Aunque el tiempo irremediablemente pase, ahí están. Cómo hace 40 años, pero hoy.

Postales de una hermoso día.#BilardoEterno pic.twitter.com/MvBfxVjfCW — Bilardo Eterno (@BilardoEterno) December 1, 2023

En ellas el ex seleccionador nacional aparece sentado en un sillón escuchándolos y parece celebrar algunas bromas formuladas por Ruggeri, que está de pie al lado de Burruchaga, mientras Giusti lo mira desde otro sector en medio de un ambiente amplio, limpio y prolijo, con mucha luz, una planta y un cuadro.

En el equipo argentino, Bilardo también dirigió en el Mundial Italia 1990, en el que resultó subcampeón, también con Ruggeri, Giusti y Burruchaga como integrantes. Los “jóvenes” ex futbolistas no se olvidan de su viejo mentor.

