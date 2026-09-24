La Asociación de Pádel Argentino apartó de la delegación nacional a la jugadora Florencia Guerra Sodero por comentarios antisemitas

La Asociación de Pádel Argentino (APA) apartó de la delegación nacional a la jugadora cordobesa Florencia Guerra Sodero luego de que la joven publicara comentarios antisemitas en su perfil de Instagram. Los posteos que desataron la polémica se volvieron virales en las últimas horas. “No hay ningún tipo de distinción. Excepto judíos… ustedes no son bienvenidos”, fue una de las frases que la mujer escribió en sus redes al festejar que había sido clasificada a un juego Panamericano.

“La representación de la Argentina exige el máximo respeto a la dignidad de las personas. Quien se expresa en contra de esos principios no puede, al mismo tiempo, invocar la camiseta nacional”, dice parte del duro comunicado oficial.

Así, la APA repudió “de forma categórica las expresiones antisemitas difundidas en redes sociales desde cuentas personales de la jugadora Guerra Sodero, integrante de la delegación argentina clasificada al Panamericano de pádel de ‘libres amateur’ 2026, a disputarse del 21 al 24 de octubre de este año en la ciudad de Asunción, Paraguay”.

La Asociación de Pádel Argentino apartó de la delegación nacional a Florencia Guerra Sodero por comentarios antisemitas. captura de redes

“En consecuencia, APA resolvió apartar preventivamente a la jugadora de la delegación nacional y abrir el procedimiento disciplinario previsto en el Código de Disciplina de la Federación Internacional de Pádel (FIP), en el que la jugadora podrá ejercer plenamente su derecho de defensa”, prosiguió la entidad.

La Asociación de Pádel Argentino apartó de la delegación nacional a Florencia Guerra Sodero por comentarios antisemitas. captura de redes

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“Representar a la Argentina es un honor y una responsabilidad. Quien viste la camiseta de la Selección representa a todos los argentinos, sin exclusión de ninguna clase. APA reafirma su compromiso con un deporte inclusivo y expresa su solidaridad con la comunidad judía, y quienes se hubieran sentido afectados u ofendidos con lo sucedido”, cerró el comunicado oficial de la Asociación de Pádel Argentino.

Bravo @Padel_APA. No debe haber lugar en nuestra sociedad para los antisemitas. Florencia Guerra Sodero, lo es. Así se presentó orgullosa. Con sus mensajes de odio es indigna de representar a nuestro país. pic.twitter.com/f6GedN43Im — Claudio Avruj (@clauavruj) September 24, 2026

Los comentarios de la polémica

Cuando Guerra Sodero conmemoraba su clasificación a un Panamericano –en septiembre de 2025 también logró un similar acceso–, subió una foto a su cuenta de Instagram (que actualmente tiene cerrada) en la que decía que iba a dejar una encuesta “por sí o por no” donde podían “votar amigos, conocidos, familia, peronistas, radicales, libertarios, hinchas de Belgrano [club de Córdoba], pobres, clase media”. “No hay ningún tipo de distinción (excepto judíos: ustedes no son bienvenidos)”, lanzó.

También se volvieron virales dos posteos que hizo en su cuenta de X @florguerraok en 2025. El 8 de julio de ese año escribió: “Quién será el judío que se quede con los peajes de todas las rutas, ¿no?“. Días antes, a fines de abril de 2025, respondió a un posteo que hablaba de la despedida del papa Francisco cuando falleció y publicó: “Que lloren los judíos”.

El 18 de septiembre de 2025, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) había condenado unas declaraciones del diputado Nicolás Massot en las que “había comparado a miembros del Gobierno de Israel con criminales de guerra nazis”. “Qué cansada me tienen estos hijos de puta”, contestó entonces Guerra Sodero a esa publicación.

La Asociación de Pádel Argentino apartó de la delegación nacional a Florencia Guerra Sodero por comentarios antisemitas. captura de redes

Ante estos comentarios, el Foro Argentino Contra el Antisemitismo (FACA) emitió un duro comunicado contra la mujer: “Mientras la Argentina es sede de los Juegos Sudamericanos y nuestro país tiene puestas las miradas de los amantes del deporte de la región, la jugadora de pádel Guerra Sodero despacha su antisemitismo en redes sociales”.

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“No puede representar a la Argentina alguien que desprecia a una parte importante de los ciudadanos argentinos. El deporte debe unir a las diversas culturas y representar valores de hermandad. No normalicemos el antisemitismo”, apuntó.