No es novedad que Agustín Tapia y Arturo Coello son la pareja más dominante de los últimos tiempos del padel mundial. El argentino y el español no detienen su marcha y se quedaron con el segundo torneo oficial de 2024 de Premier Padel, ya que se coronaron en el Major de Qatar, al vencer en la final a Mike Yanguas y Javier Garrido. Pero lo que dejó la competencia fue una acción en particular que se dio en una de las semifinales de la competencia, en la que Carlos Sanyo Gutiérrez y Francisco Paquito Navarro se rindieron por completo ante el talento de Tapia, que sacó de la galera un bloqueo imposible que se viralizó inmediatamente.

En un descanso, las cámaras de Premier Padel tomaron la charla entre Gutiérrez y Navarro, que prácticamente no tuvieron opciones en el partido que se resolvió en apenas 43 minutos, ya que Tapia y Coello se impusieron por 6-0 y 6-4, ante dos ex número uno. Para comprender el contexto, Navarro parecía contrariado por no poder encontrarle la vuelta al encuentro, ya que tardaron nueve juegos en poder conseguir su primer game. Ante esa escena, es que se escucha a Gutiérrez que le dice: “ ¿Qué querés que le hagamos? Estamos contra un flaco que no se puede jugar (por Coello) y el otro que tiene una calidad que es... Messi (por Tapia), loco. El otro es Messi ”.

"Con un flaco no se puede jugar y el otro es Messi"



💯% Sanyopic.twitter.com/7spiw7sKlv — VeinteDiez - PADEL (@VeinteDiez) March 7, 2024

El elogio de Sanyo Gutiérrez para el catamarqueño Agustín Tapia se debió al desempeño del argentino de 24 años y por una jugada en particular que provocó la felicitación de Navarro en pleno partido. Es que Tapia bloqueó un golpe de espaldas, definió el punto sin mirar y girando sobre su eje. Una auténtica locura que en la transmisión oficial hasta se animaron a preguntarse si ya no era tiempo de irse del lugar por lo que había exhibido el argentino.

¿Por qué será que Sanyo dice que Tapia es como Messi 🤔?pic.twitter.com/HquT6icw1D — VeinteDiez - PADEL (@VeinteDiez) March 7, 2024

El nivel de Tapia junto a Coello fue impactante durante todo el Major, si bien en el primer torneo del año, perdieron la final con Alejandro Galán y Juan LeBrón, en esta competencia en Doha, demolieron a sus rivales con partidos de menos de una hora de juego: 58 minutos ante Antonio Pincho Fernández y Juan Cruz Belluati en los octavos de final, 50 minutos ante Jorge Coki Nieto y Jon Sanz en los cuartos de final, 43 minutos ante Paquito y Sanyo en las semifinales y 53 minutos ante Javier Garrido y Mike Yanguas en la gran final .

Ya son 16 títulos los de Coello-Tapia, una pareja que parece no tener techo y que, tras la separación de Galán y Lebrón, los número uno por ranking, es todavía más favorita para terminar la temporada con la corona del padel mundial. Y ahora van por otra conquista en México, el tercer torneo del año que comenzará el 18 del actual.

