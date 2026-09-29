Papu Gómez rompió el silencio y habló por primera vez de su vida en Abu Dabi: “Dejar atrás la calidez de Italia y los rincones que nos vieron crecer no es fácil”

Alejandro “Papu” Gómez oficializó su mudanza a Abu Dabi luego de rescindir su contrato con Calcio Padova de la Serie B italiana. El futbolista, integrante del plantel campeón en Qatar 2022, eligió las redes sociales para comunicar los detalles de esta inesperada decisión a sus 38 años. En un mensaje compartido en su cuenta de Instagram, el jugador admitió la complejidad del traslado: “Dejar atrás la calidez de Italia, nuestras rutinas conocidas, el aroma del café de siempre y los rincones que nos vieron crecer no es fácil”.

El Papu Gómez confirmó su llegada a los Emiratos Árabes Unidos con un mensaje de despedida para Calcio Padova Captura Instagram (@papugomez_official)

Su pareja, Linda Raff, también se manifestó sobre este cambio radical, donde a través de su perfil oficial destacó el valor del entorno íntimo ante el nuevo desafío. “Lo que se repite es lo de siempre: la familia. Nací en Argentina, viví en Italia, España y ahora en Abu Dabi”, puntualizó en su publicación. Esta llegada a los Emiratos Árabes Unidos marca el inicio de una nueva aventura deportiva y personal, donde Gómez se sumó a Forte Virtus, equipo de la segunda división local con sede en el barrio de Mirdif, en Dubái.

Linda Raff también hizo un posteo para confirmar su arribo a Abu Dabi Captura Instagram (@linda.raff)

El argentino resignó tres meses de salario en el club italiano para liberar su pase y firmar un vínculo en Medio Oriente bajo las mismas condiciones temporales. El deportista busca recuperar la continuidad necesaria tras un período marcado por lesiones en el tobillo derecho y la inactividad obligatoria derivada de una sanción por dopaje detectada en 2022.

La sustancia hallada, terbutalina, resultó de una ingesta accidental de un jarabe para la tos de uno de sus hijos. Aquel episodio derivó en una suspensión de dos años que truncó su trayectoria profesional. Tras su vuelta al campo en noviembre de 2025, el volante sumó apenas nueve encuentros con la camiseta de Padova, un desempeño limitado que motivó su salida definitiva del fútbol europeo.

Papu Gómez se mudó a los Emiratos Árabes Unidos para esta nueva etapa en Forte Virtus FC Captura Instagram (@papugomez_official)

En cuanto a su presente, el jugador subraya la necesidad de adaptarse a un horizonte distinto entre luces, desierto y mar. “La vida es un viaje de constantes capítulos y hoy elegimos escribir el siguiente juntos”, manifestó Gómez en su cuenta personal. Su esposa reforzó esta idea al señalar la importancia de la educación multicultural para sus tres hijos, quienes nacieron en Italia.

Linda Raff hizo referencia a lo que aprenderán sus hijos con esta experiencia exótica Captura Instagram (@linda.raff)

“Mis tres hijos van a crecer sabiendo que el mundo tiene muchas maneras de vivir. Me gusta llenar la vida de experiencias y que mis hijos estén abiertos a cualquier reto cultural y social”, sostuvo Raff. El futbolista también dedicó palabras de gratitud hacia su antigua institución: “Querida familia de Calcio Padova, hoy es el momento para mí de despedirme de un club especial y de una ciudad que se convirtió en un verdadero hogar para nosotros”.

Papu Gómez le dijo adiós a Calcio Padova tras disputar menos de diez partidos con esa camiseta Captura Instagram (@papugomez_official)

El contexto de esta mudanza ocurre mientras sus excompañeros de la selección argentina se preparan para la despedida de Lionel Messi en el Monumental, evento del cual Gómez no formará parte. Desde su ausencia en la convocatoria tras el Mundial de Qatar, persistieron diversos rumores sobre su relación con el grupo, aunque nunca existió una confirmación oficial sobre los motivos. El mediocampista reconoció tiempo atrás el impacto anímico de sus años difíciles.

“Pasé de ser campeón del mundo a que no me llame nadie, desaparecer del medio o no jugar más. Hay que saber convivir con eso”, reflexionó durante una entrevista anterior. Actualmente, el futbolista centra sus energías en su nuevo club, cuyo dueño es Maurizio Setti. La carrera de quien fuera pieza clave en el ciclo de Lionel Scaloni continúa ahora bajo el sol de los Emiratos, alejada del foco del fútbol de elite europeo pero con la intención de cerrar su recorrido deportivo con una etapa de aprendizaje familiar constante.