Italia goleó 4 a 1 a Turquía por la UEFA Nations League con varios toques y buen fútbol

Un triunfo estimulante, necesario. De esos que ilusionan y cambian las energías. Italia goleó 4 a 1 a Turquía este lunes como visitante en la segunda fecha del grupo A1 de la UEFA Nations League. La Azzurra fue determinante, sobre todo en el primer tiempo donde mostró destellos de buen fútbol: durante esa parte del partido marcó tres goles en 18 minutos. En la segunda parte no se dejó llevar por el descuento, se recuperó y no sólo supo aguantarlo sino que lo terminó de definir para que Roberto Mancini logre su primera victoria desde su regreso como entrenador.

Italia debía recuperarse del golpe que sufrió el viernes cuando cayó 2 a 0 como local ante Bélgica, en Roma. Aquella derrota dejó mucha preocupación en la opinión pública y en los medios. Además, a todo lo negativo se suma el contexto global, la ausencia en los últimos tres mundiales para un país que pudo levantar la copa del mundo en cuatro ocasiones.

Pero en su visita al estadio Atatürk del Centenario, de la ciudad de Bursa y reconocido por su forma exterior de un cocodrilo, la Azzurra recuperó la sonrisa. Atrás dejó los abucheos del debut en la competencia y los cambió por aplausos en la lluviosa noche turca.

Italia derrotó a Turquía en Bursa Khalil Hamra - AP

La primera media hora del equipo dirigido por Roberto Mancini tuvo grandes momentos e instantes de fútbol total con tres goles en 18 minutos. A los nueve minutos abrió el marcador. Un córner desde la izquierda fue enviado por Ruggeri al ras del piso, ningún futbolista turco lo pudo rechazar y Alessandro Bastoni puso el 1 a 0.

Pero Italia empezó a tener la pelota en el sector ofensivo y logró aumentar el marcador con cinco minutos de gran fútbol. Todo comenzó con un lateral de Michael Kayode (cuando el cronómetro marcaba 21.03) que recibió Sandro Tonalli en el medio campo. A partir de allí, la Azzurra no soltó la pelota y dio 11 pases hasta que la volvió a recibir Kayode. El lateral remató al arco, Altay Bayindir dejó el rebote para un costado y lo aprovechó Davide Frattesi para poner el 2 a 0.

El tercero también tuvo asociación de pases entre muchos jugadores. Otro saque de banda de Kayode, cuando el reloj marcaba 26.02 minutos. Pases desde el sector izquierdo hasta la derecha, hasta que con una acción a puro toque al borde del área grande, la pelota le quedó a otra vez a Michael Kayode, que definió al primer palo para poner el 3 a 0 a los 26.33 minutos.

Michael Kayode marcó el tercer gol de la selección de Italia en el triunfo ante Turquía OZAN KOSE - AFP

Italia cerró una primera parte que hizo ilusionar a todos y le pasó los silbidos a Turquía, que recibió una gran reprobación de sus hinchas. Pero en el arranque del segundo, Turquía achicó diferencias con un descuento al minuto. Donnarumma salió lejos y desprotegió el arco, lo anticipó Oguz Aydın, que luego envió el centro pasado para la entrada de Barıs Yılmaz, que descontó para los locales.

El contexto era el ideal para una remontada. Sin embargo, la selección de Mancini no se dejó llevar por ese entorno y a los cinco minutos reaccionó. Una mala salida del arquero local fue aprovechada por el visitante. tras algunos pases, la pelota le quedó a Sandro Tonalli. El mediocampista remató al arco y estrelló el tiro en el poste. La fortuna la tuvo Pio Espósito, que le quedó de palomita y marcó el 4 a 1.

Lo mejor de la victoria de Italia

El resto de la segunda etapa fue toda del local. Buscó por todos lados seguir descontando, pero el visitante supo refugiarse y resistir el resultado para llevarse el primer triunfo en la competencia y desde el regreso de Roberto Mancini como entrenador.

A Italia siempre le va bien contra Turquía: tiene un historial a favor de 10 victorias y 4 empates, nunca perdió.

Lo que viene para la Nazionale no será nada fácil. El próximo viernes visitará a Francia desde las 15.45, hora de la argentina, en el estadio Saint-Denis, de París. Por último, cerrará la fecha FIFA otra vez ante Turquía, pero como local, el próximo lunes 5 de octubre.