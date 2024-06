Paula Pareto fue propuesta por Thomas Bach para ser miembro del Comité Olímpico Internacional

Escuchar

Paula Pareto, doble medallista olímpica y ya retirada de la práctica del judo, fue este viernes propuesta como miembro de la asamblea del Comité Olímpico Internacional (COI), algo que nunca llegó a ser una mujer y ex deportista argentina.

La Peque, de 38 años, resultó seleccionada junto a otras siete personas –otras tres mujeres y cuatro hombres– y el anuncio de su elección fue realizado por el alemán Thomas Bach, el propio presidente del COI, que mencionó a la argentina como su candidata a título personal en una conferencia de prensa al término de una reunión de la Comisión Ejecutiva del organismo, en Lausana, Suiza.

Si Pareto resultará elegida se sabrá durante la 142ª sesión del COI, que se desarrollará el 23 y el 24 de julio, en vísperas de los Juegos Olímpicos París 2024. Los otros tres nombres propuestos individualmente son los de la egipcia Aya Medany, la neozelandesa Sarah Walker y el británico Hugh Robertson, y demás anunciados resultaron el panameño Damaris Young, el estadounidense Gene Sykes, el australiano Ian Chesterman y el británico Johan Eliasch. Los miembros del Comité Olímpico Internacional tienen la potestad de seleccionar las sedes de los Juegos, en votaciones colectivas realizadas unos seis años antes de cada cita de los cinco anillos.

Oriunda de la ciudad de San Fernando y simpatizante de Estudiantes de La Plata, Pareto fue la primera mujer argentina en proclamarse campeona olímpica con su conquista del oro en la categoría de hasta 48 kilos en los Juegos Río de Janeiro 2016. Y como había logrado la medalla de bronce en Pekín 2008, en Brasil se convirtió en la primera deportista femenina argentina que ocupó dos podios olímpicos en disciplinas individuales.

Traumatóloga, si Paula es elegida podrá permanecer en el puesto hasta la edad límite de 70 años, debido a la propuesta que se hace de ella en forma individual, pero cada ocho tendrá que pasar por una votación de confirmación para continuar. En caso de ser seleccionada, será la segunda miembro del COI proveniente de Argentina, pues Gerardo Werthein cumple esa función desde hace varios años.

Hace unas semanas, Pareto y su histórica entrenadora, Laura Martinel, renunciaron a sus becas, otorgadas por la Confederación Argentina de Judo (CAJ) para que coordinaran a los equipos juveniles de alto rendimiento. Lo hicieron con el objetivo de que se pudiera financiar con ese dinero a atletas y hubiera oportunidades para más jóvenes. Luego estuvo en el Vaticano y visitó al papa Francisco.

Pareto visitó al papa Francisco en el Vaticano en mayo; la traumatóloga renunció a su beca estatal para favorecer a deportistas. @paupareto

Pareto está a cargo de las selecciones juveniles sub 13, sub 15 y sub 18 e informó su decisión a raíz de que la Secretaría de Deportes, dirigida por Julio Garro, le había pedido a la CAJ que achicara el número de deportistas becados de 18 a 4. Tras ello, el funcionario le respondió a Paula con una publicación en X (ex Twitter), en la que consideró que sus dichos “opacaron y minimizaron el esfuerzo que hace el Estado Nacional”.

Hoy, las noticias le dan un protagonismo internacional a la ex judoca, más allá de aquel cortocircuito.

