Pelé recibió la vacuna contra el Coronavirus

Pelé, el legendario jugador del Santos y del seleccionado brasileño, recibió este martes la vacuna contra el Coronavirus y aseguró que “esto pasará si podemos pensar en el otro”.

A través de su cuenta en Instagram, Pelé contó que “hoy fue un día inolvidable”.

Además, llamó a “mantener la disciplina” y las medidas de precaución higiénicas para “ayudarnos unos a otros”.

Edson Arantes do Nascimento, triple campeón del mundo con Brasil, cumplió los 80 años el pasado 23 de octubre.

Pelé escribió: “Hoy fue un día inolvidable. ¡Tengo la vacuna! La pandemia aún no ha terminado. Necesitamos mantener la disciplina para preservar vidas mientras muchas personas aún no han sido inmunizadas. Lávese bien las manos y quédese en casa, si es posible. Cuando salga, no olvide usar una máscara y mantenga su distancia social. Esto pasará si podemos pensar en el otro y ayudarnos unos a otros”.

