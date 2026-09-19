Abierto de Jockey Club: La Irenita venció a Las Monjitas y se coronó campeón en San Isidro

La Irenita se coronó campeón 61er Abierto del Jockey Club, el certamen que antecede a la Triple Corona en la temporada alta de polo. Con un 13-9 a Las Monjitas en la cancha 1 de San Isidro, el conjunto liderado por Pablo Mac Donough conquistó el campeonato en el que intervinieron cinco equipos de entre 28 y 34 goles de handicap, tres días antes de que comience, el próximo jueves, la serie de los abiertos de Hurlingham, Tortugas y Palermo.

Se trató de una actuación convincente de La Irenita, de menor a mayor. De la incomodidad al floreo. Firme atrás, dominador en el medio y suficientemente efectivo adelante como para asegurar la victoria, y la conquista, un buen rato antes del campanazo final. “Tomamos este torneo para medir el rendimiento de los caballos y ponernos a punto los jugadores”, había confiado unos días atrás para LA NACION Mac Donough, el capitán. Pero cuando la bocha rueda, la intención es ganar y dejar todo en pos de levantar la copa que pone en juego el prestigiosa Jockey Club.

Avanza Pablo Mac Donough y Juan Britos intenta desbaratar el ataque; ambos se destacaron en la final que coronó al polista de La Irenita. Hernán Zenteno - La Nación

El inicio de la final fue parejo, con leve supremacía de Las Monjitas, gracias a una sobria conducción de Juan Britos. Sin embargo, La Irenita siempre se mantuvo cerca en el marcador y no desentonó en el juego. Y en la segunda mitad (se jugó a siete chukkers), bajó la intensidad del partido, se frenó un poco el motor de Las Monjitas y, en contrapartida, aceleró La Irenita, sobre todo en los chukkers 5 y 6. El experimentado Mac Donough comenzó a mandar en el medio y, atrás, el despliegue y el criterio de su sobrino Matías fue cerrando las puertas de su arco. Así, y con los aportes de los también jóvenes Paco de Narváez y Beltrán Laulhé, el equipo terminó ganando cómodo.

Las Monjitas no logró repetir la actuación de la semifinal, en la que había sorprendido a La Natividad-La Dolfina. Esta vez no prevaleció en los throw-ins y su goleador, Rufino Bensadón, tampoco estuvo tan efectivo frente a los mimbres, tanto con la bocha en movimiento como con ella quieta. Sus compañeros también anduvieron erráticos y cometieron excesivas infracciones. El resto fue hecho por La Irenita, un cuarteto compacto, con una dupla Mac Donough afianzada. Este Jockey es una buena noticia con miras al objetivo de la organización: ganar la clasificación y acceder a Tortugas y Palermo.

A los 22 años, Matías Mac Donough (h.) obtuvo un trofeo importante en su carrera; ahora intentará clasificarse para los abiertos de Tortugas y Argentino. Hernán Zenteno - La Nación

“Estoy muy contento. Las Monjitas es un equipazo y nos había ganado bien la otra vez [en la primera etapa], pero hoy jugamos un poco mejor y se nos dio. Yo había jugado dos veces este torneo y ahora lo gano por primera vez”, se complació Matías Mac Donough (h.). Que valoró el abierto: “Es un torneazo, muy importante. Y está muy bueno para ir probando los caballos, poniendo a los buenos, pensando siempre en la clasificación, a la que apuntamos”.

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