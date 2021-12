Abierto de Palermo. Cambiaso ya piensa en el 2022 junto con Poroto, sueña con que vuelva Nero y elogió a sus sobrinos: “La rompen toda”

No estuvo lejos de producirse otra guapeada de Adolfo Cambiaso, que con tres goles en el último chukker dejó el partido a sólo un tanto de diferencia cuando parecía que la historia estaba sentenciada luego del 13-9 con el que se cerró el séptimo período. Es más, en ese penúltimo chukker, La Dolfina había arrancado con un par de tantos seguidos para ponerse a dos (9-11), pero la reacción de La Natividad, mediante sendas conquistas de Barto Castagnola, alejó la primera sensación de riesgo para los futuros campeones.

Cambiaso sujeta ante el backhander de Polito Pieres; detrás, su sobrino Barto Castagnola Rodrigo Néspolo - LA NACION

Lo cierto fue que, en un año de transición luego de la disolución del notable conjunto que obtuvo ocho títulos consecutivos, La Dolfina terminó jugando dos finales de Triple Corona: primero la de Tortugas (derrota con Ellerstina) y luego la del Argentino Abierto. Para un ganador como él, no es un consuelo, pero al final terminó reconociendo la buena actuación de La Natividad, con la consagración de sus sobrinos, Camilo y Bartolomé Castagnola.

Ahora, la mira de Cambiaso está puesta en 2022. Confirmó que jugará con su hijo Adolfo (alias Poroto), que seguirá con su amigo David Stirling y se ilusiona con reencontrarse con Juan Martín Nero, con quien había compartido los últimos diez años en los que ganaron nueve títulos del Abierto.

Volver a tener a Juan Martín Nero es uno de los sueños de Cambiaso Sergio Llamera / LA NACION - Archivo

“El año que viene jugamos con Poroto, con Pelón, y me encantaría que el cuarto sea Juanma, es uno de los que me encantaría que juegue conmigo”, dijo Adolfito tras la derrota. Nero se fue de La Dolfina a fines de 2020, junto con Pablo Mac Donough, para formar parte del proyecto de RS Murus Sanctus. Por el momento, no está clara la continuidad de esa alineación (se completó con Guillermo Caset y Facundo Sola) y seguramente habrá novedades en las próximas dos semanas. Nero es, normalmente, uno de los jugadores más buscados por los equipos de punta.

Volviendo a la final, tres goles de Cambiaso en el inicio del último chukker hicieron que el partido pasara de 13-9 a 13-12. De golpe, un encuentro que parecía definido se llenó de emoción. ¿Qué sensación le dejó a Cambiaso? Que recibió un sostenido aplauso de parte de la gente. “No me queda una mala sensación. Tuvimos nuestras chances y no las pudimos concretar. Los chicos anduvieron rápido, nosotros lo vimos claramente dentro de la cancha. Y creo que se lució especialmente Barto, el mejor de La Natividad. De adentro se vio que estaba muy bien parado y se hizo difícil quebrarlo”, sostuvo Cambiaso, con elogio para su sobrino-ahijado incluido.

Adolfito Cambiaso junto con sus sobrinos, Jeta y Barto Castagnola, en la producción previa de LA NACION Gerardo Viercovich - LA NACION

“Nos dimos nuestras chances para poder empatar y bueno, no se dio. La Dolfina está acostumbrado a ganar, no ganamos, pero jugamos dos finales de la Triple Corona. Nos tuvimos que rearmar de posiciones muchas veces, no estuvo Diego (por Cavanagh, lesionado). Dimos pelea, llegamos a una nueva final, y quiero felicitar a mis sobrinos, que la verdad, la rompen toda”, completó el crack.

Pelón Stirling, que volvió a jugar en gran nivel y ratificó que fue el mejor de La Dolfina esta temporada, compartió la sensación ambigua. “Nosotros nos jugábamos todo hoy, este partido es lo que te define la temporada. La Dolfina siempre aspira a ganar así que no fue la temporada deseada, pero tampoco te voy a decir que fue mala. Hay que felicitar al rival, que jugó muy bien y con el que nos veremos el año que viene”.

Tanto Cambiaso como Stirling elogiaron a La Natividad. “Sabía que tarde o temprano los chicos lo iban a ganar”, dijo Adolfito, tío de los Castagnola. Pelón agregó: “Nos encontramos con el rival que esperábamos, que juega fuerte, bien montado y con grandes jugadores. Nosotros salimos a jugar nuestro juego, que por momentos salió y en otros no. Hoy veníamos de atrás y le entregamos el gol muy rápido. Pero no hay que sacarle merito al rival y habrá que trabajar para el año que viene”.

Adolfito y Poroto, juntos en La Dolfina 2022 : MATÍAS CALLEJO / AAP

No ver a La Dolfina en lo más alto del podio es extraño, pero no puede considerarse un mal año. Cambiaso siempre está. El año que viene, volverá con ganas de revancha. E ilusionado de jugar su primer Palermo con Poroto. Que terminó arrancándole una sonrisa en una tarde agridulce: recibió el premio de la “revelación del torneo”.