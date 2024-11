Abierto de Palermo: comienza el mejor torneo del polo, con favoritos menos amplios y entradas gratis

“Me gusta porque es Palermo. Yo estoy todo el año esperando para jugar en esa cancha, la 1, con mucha gente. Es lo más lindo que tiene nuestro deporte: esa cancha, ese torneo. Ya ir al centro, llegar... Es otra cosa lo que sentimos, totalmente distinta al resto. Lo que implica para nosotros jugar este torneo, llegar a una final... Y ganarlo, ni hablar”.

Lo dice Facundo Pieres, de La Natividad, pero puede ser puesto en boca de cualquiera de los otros 39 participantes que a partir de hoy protagonizarán el Campeonato Argentino Abierto de polo. Que empezará en el Campo Argentino de Polo, algo que no ocurre desde hace tres años: en 2022 y 2023 hubo algunas fechas, las primeras, en el predio de Pilar de la Asociación Argentina de Polo. En eso, una de las novedades de este año: todo el certamen se desarrollará en su lugar natural, Palermo.

Empezará este sábado si el tiempo lo permite, claro; el pronóstico es una amenaza, pero una amenaza cambiante. En todo caso, por eso se realizó este viernes la final del Abierto de Tortugas, que iba a terminar esta tarde. Un día antes del inicio de su buque insignia, la Triple Corona consagró a La Hache como el segundo de sus tres campeones, y atestiguó la primera conquista del club de Hilario Ulloa. Pero no por eso La Hache es favorito. De hecho, no lo es.

La euforia de La Hache en el podio del Abierto De Tortugas, conquistado este sábado con un 14-13 a Ellerstina; el primer trofeo mayor prestigia al club de Hilario Ulloa, pero no lo convierte en uno de los candidatos más fuertes para Palermo. LA NACION/Santiago Filipuzzi

Hay dos candidatos principales, que son los equipos de 40 goles: La Natividad, defensor del cetro, y su vecino La Dolfina. Pero menos favoritos que en otros años. No estuvieron hasta ahora todo lo sólidos ni brillantes que de ellos se puede esperar, y sí impresionaron sus perseguidores más cercanos, el propio La Hache (36), La Ensenada (36) y Ellerstina (35). No se puede descartarlos, aunque seguiría siendo una sorpresa que alguno de ellos levantara The Championship Cup el 7 de diciembre. Pero como ésta es una temporada prolífica en impactos, casi nada se puede dar por seguro.

Incluso los conjuntos del tercer escalón vienen gustando: Cría La Dolfina, La Hache Cría y Polo y el regresado, más pequeño que en su momento pero ascendente ahora, Indios Chapaleufú. Los abiertos de Hurlingham –ganado por La Natividad, pero sin suficiencia– y Tortugas mostraron cuatro finalistas distintos, algo que no sucedía desde, también, desde 2021 (Ellerstina vs. La Natividad en Tortugas y La Dolfina vs. Murus Sanctus en Hurlingham). Aquel año fue el de un excelente Abierto de Palermo, el mejor en varias temporadas. Nada indica que se repita ahora, pero el escenario aparece positivo: la imprevisibilidad de resultados es mayor que en años recientes.

Después de tres años, Indios Chapaleufú vuelve al Argentino, pero lleva nueve sin protagonizarlo con un Heguy en la formación; esta vez habrá dos, y tendrán en el grupo a Cría La Dolfina, entre otros. Aníbal Greco

“Hay muchos jóvenes muy buenos, que por ahí tienen handicaps mentirosos. Todos los equipos se han organizado muy bien en caballos, hoy no hay uno o dos que superen al resto en caballada y organización. Es una temporada extraordinaria para la gente, y para nosotros, los jugadores, porque tenemos chances contra los equipos buenos y no podemos relajarnos contra los de menor handicap. Cualquiera puede ganarle a cualquiera”, comentó a LA NACION Guillermo Caset, de muy buen 2024 en Ellerstina y figura del subcampeón este viernes en el desenlace de Tortugas.

Si a este Palermo le viene bien esa impredecibilidad para llenarse de público, pues también se beneficiaría de un factor novedoso: las primeras cinco fechas serán de acceso libre. Cada espectador podrá pasar sin pagar y ubicarse en cualquier localidad vacía. Un intento de repoblar un certamen que en los últimos años sufrió de gradas raleadas.

Guillermo Caset está viviendo una gran Triple Corona en lo individual, pero Ellerstina, aun muy mejorado, no logró ninguno de los dos trofeos; espera dar un batacazo en Palermo. Aníbal Greco

Las jornadas gratis serán las de este sábado, este domingo, el viernes 8, el sábado 9 y el domingo 10. Y en ello, otra novedad: habrá tres viernes de actividad. El 8 y el 15, para extender a tres días la acción por fin de semana, con formato de partidos 1-2-1 (dos el sábado). El otro, el 29, para no superponerse con la definición por la Copa Libertadores de fútbol, del sábado 30 en el cercano estadio de River.

A propósito de eso: la configuración de los dos grupos se completó recién este viernes. Dependió de las posiciones de Tortugas, por una decisión de la Asociación en pos de evitar la tentación de no jugar a fondo algún encuentro cuando ya no se tuviera más chances en un torneo. Pero la novedad desagradó a los polistas, que hasta pocos días antes no supieron si los dos pesos más pesados iban a compartir una de las zonas de Palermo, y así “debilitar” la otra. En ese caso los grupos habrían quedado muy desnivelados en potencial y nadie entre los otros 32 jugadores quería caer en la zona infranqueable, la de La Dolfina y La Natividad. Ni siquiera deseaban semejante choque de trenes tan temprano los propios integrantes de ambos conjuntos de Cañuelas, campeón y subcampeón en la Catedral en los últimos tres años.

Adolfo Cambiaso batirá el récord de presencias en el Argentino, con 32, y su primo Camilo Castagnola bien puede ser el máximo anotador; La Dolfina y Ellerstina vienen acaparando las finales desde 2021. Christian Grosso - LA NACIÓN

Fue el tema principal en las caballerizas durante días. La Asociación ya prometió ajustarlo para 2025. Y zafó de las esquirlas ahora, porque finalmente La Natividad y La Dolfina no pueden cruzarse antes del último partido en Libertador y Dorrego, el que enfrentará a los vencedores de los dos grupos de cinco conjuntos.

Habrá protagonistas extranjeros, como siempre: los uruguayos David Stirling (La Dolfina) y Alejo Taranco (Cría La Dolfina), el sudafricano Ignatius Du Plessis (Ellerstina), el brasileño Pedro Zacharias y el chileno Felipe Vercellino (ambos, de La Aguada). También, debutantes absolutos: Antonio Heguy (21 años, Indios Chapaleufú), Beltrán Laulhé (17, La Zeta), Lorenzo Chavanne (16, La Zeta), Facundo Cruz Llosa (29, La Aguada) y el propio Vercellino (30). Y un nuevo nombre entre los equipos, el de La Zeta, aunque se trata de un apéndice de Ellertina, liderado por Nicolás Pieres y, como La Aguada, llegado a la elite desde la clasificación.

La Ensenada dio golpes en Palermo 2020 y 2023 y viene de un impacto en el reciente Tortugas; el equipo de Luján está cada vez más consolidado. Rodrigo Nespolo - LA NACION

En la zona A quedaron La Hache, La Natividad, Indios Chapaleufú, La Hache Cría y Polo y La Aguada, que totalizan 167 goles de handicap. La B aparece algo más fuerte, con Ellerstina, La Dolfina, La Ensenada, Cría La Dolfina y La Zeta, que suman 171. La controversia, entonces, fue superada, pero hizo bastante ruido en el ambiente. Hubo varios polistas disgustados. Ya pasó.

Dijo a LA NACION Facundo Sola, de La Hache Cría y Polo: “Me gusta todo de Palermo. Pueden cambiar los formatos, pueden cambiar las reglas, pueden cambiar todo: Palermo siempre va a ser Palermo. Y el jugador está esperando este momento. Creo que criticar a Palermo sería una ofensa muy grande. Palermo es sagrado. Hay que disfrutarlo, porque tenemos lo mejor del mundo. Y está por empezar”. Eso sagrado tiene lugar en un sitio acorde, la Catedral del polo. Nuevamente tras un par de temporadas, su sede exclusiva, de punta a punta.

Las 10 formaciones

Zona A

La Hache: Pablo Pieres, 9; Hilario Ulloa, 9; Francisco Elizalde, 9, y Tomás Panelo, 9. Total: 36.

Pablo Pieres, 9; Hilario Ulloa, 9; Francisco Elizalde, 9, y Tomás Panelo, 9. Total: 36. La Natividad: Camilo Castagnola, 10; Facundo Pieres, 10; Pablo Mac Donough, 10, y Bartolomé Castagnola (h.), 10. Total: 40.

Camilo Castagnola, 10; Facundo Pieres, 10; Pablo Mac Donough, 10, y Bartolomé Castagnola (h.), 10. Total: 40. Indios Chapaleufú: Antonio Heguy, 7; Victorino Ruiz Jorba, 8; Cruz Heguy, 8, y Teodoro Lacau, 8. Total: 31.

Antonio Heguy, 7; Victorino Ruiz Jorba, 8; Cruz Heguy, 8, y Teodoro Lacau, 8. Total: 31. La Hache Cría y Polo: Facundo Sola, 8; Carlos María Ulloa, 7; Benjamín Panelo, 8, y Joaquín Pittaluga, 8. Total: 31.

Facundo Sola, 8; Carlos María Ulloa, 7; Benjamín Panelo, 8, y Joaquín Pittaluga, 8. Total: 31. La Aguada: Facundo Cruz Llosa, 7; Pedro Zacharias (h.), 8; Felipe Vercellino, 7, y Pedro Falabella (h.), 7. Total: 29.

Zona B

Ellerstina: Guillermo Caset, 9; Lucas Monteverde (n.), 8; Gonzalo Pieres (h.), 9, e Ignatius Du Plessis, 9. Total: 35.

Guillermo Caset, 9; Lucas Monteverde (n.), 8; Gonzalo Pieres (h.), 9, e Ignatius Du Plessis, 9. Total: 35. La Dolfina: Adolfo Cambiaso (h.), 10; David Stirling, 10; Adolfo Cambiaso (n.), 10, y Juan Martín Nero, 10. Total: 40.

Adolfo Cambiaso (h.), 10; David Stirling, 10; Adolfo Cambiaso (n.), 10, y Juan Martín Nero, 10. Total: 40. La Ensenada: Juan Britos, 9; Alfredo Bigatti, 9; Juan Martín Zubía, 9, y Jerónimo Del Carril, 9. Total: 36.

Juan Britos, 9; Alfredo Bigatti, 9; Juan Martín Zubía, 9, y Jerónimo Del Carril, 9. Total: 36. Cría La Dolfina: Rufino Bensadón, 8; Diego Cavavagh, 8; Alejo Taranco, 8, y Bautista Bayugar, 8. Total: 32.

Rufino Bensadón, 8; Diego Cavavagh, 8; Alejo Taranco, 8, y Bautista Bayugar, 8. Total: 32. La Zeta: Beltrán Laulhé, 6; Lorenzo Chavanne, 6; Nicolás Pieres, 8, y Matías Torres Zavaleta, 8. Total: 28.

El programa

Salvo en las dos primeras jornadas, el fixture del Argentino Abierto va componiéndose según los resultados, que determinan en qué fechas se producirán los demás cruces.

Sábado 2/11

14, cancha 2: Indios Chapaleufú vs. La Hache Cría y Polo (zona A)

Indios Chapaleufú vs. La Hache Cría y Polo (zona A) 16.30, cancha 1: La Ensenada vs. Cría La Dolfina (zona B)

Domingo 3/11

14, cancha 2: La Dolfina vs. La Zeta (zona B)

La Dolfina vs. La Zeta (zona B) 16.30, cancha 1: La Natividad vs. La Aguada (zona A)

Viernes 8/11

16.30, cancha 2: partido 5 (zona A)

Sábado 9/11

14, cancha 2: partido 6 (zona A)

partido 6 (zona A) 16.30, cancha 1: partido 7 (zona B)

Domingo 10/11

16.30, cancha 1: partido 8 (zona B)

Viernes 15/11

16.30, cancha 2: partido 9 (zona A)

Sábado 16/11

14, cancha 2: partido 10 (zona A)

partido 10 (zona A) 16.30, cancha 1: partido 11 (zona B)

Domingo 17/11

16.30, cancha 1: partido 12 (zona B)

Sábado 23/11

14, cancha 2: partido 13 (zona A)

partido 13 (zona A) 16.30, cancha 1: partido 14 (zona A)

Domingo 24/11

14, cancha 2: partido 15 (zona B)

partido 15 (zona B) 16.30, cancha 1: partido 16 (zona B)

Viernes 29/11

14, cancha 2: partido 17 (zona A)

partido 17 (zona A) 16.30, cancha 1: partido 18 (zona A)

Domingo 1/12

14, cancha 2: partido 19 (zona B)

partido 19 (zona B) 16.30, cancha 1: partido 20 (zona B)

Sábado 7/12, Final

16.30, cancha 1: final, 1º de la zona A vs. 1º de la B

Testimonios de siete participantes

¿Cómo está el equipo?

¿Qué objetivo tiene?

¿A qué se deben tantos resultados sorpresivos y esta temporada más pareja que lo previsto?

¿Qué te gusta y que no de Palermo 2024?

Facundo Pieres (La Natividad)

“El equipo está bien. Sintió haber perdido Tortugas y creo que eso, en algunas cosas, va a hacernos bien como equipo. Es lo que sentimos. Estamos apuntando a unas cositas que no nos gustaron de rendimiento y de funcionamiento y laburando en eso para llegar mejor a Palermo. Llegamos a Palermo con ganas de jugar bien, con ganas de mejorar y muchas ganas de ganar. Eso es buenísimo”.

“El objetivo es ganar Palermo, sin ninguna duda. Hay que ir partido por partido. Va a ser difícil, porque las zonas son bravas. No se gana Palermo ganando solamente la final, sino que hay que ganar muy probablemente una semifinal difícil, y partidos anteriores también”.

difícil, y partidos anteriores también”. “A que los equipos mejoraron. A que los de abajo están organizándose mejor, con mejores caballos. Y todavía La Dolfina ni La Natividad tuvieron el mejor rendimiento ni el mejor funcionamiento como equipo. Creo que por esa razón no hubo una separación entre los equipos de 40 goles y el resto. Lo adjudico a eso, y soy consciente de que hay jugadores cada vez mejor montados y más organizados”.

“Me gusta porque es Palermo. Yo estoy todo el año esperando para jugar en esa cancha, en la 1, con mucha gente. Es lo más lindo que tiene nuestro deporte: esa cancha, ese torneo. Ya ir al centro, llegar... Es otra cosa la que sentimos, totalmente distinta al resto. Es lo más lindo, a mi gusto, que tiene Palermo, y lo que implica para nosotros jugar este torneo, llegar a una final. Ganarlo, ni hablar...”.

Facundo Pieres en acción en la final de Hurlingham 2024 contra La Dolfina, rival al que le hizo el gol de oro decisivo del último Argentino Abierto; "es lo más lindo que tiene nuestro deporte: esa cancha, ese torneo", se complace el delantero de La Natividad. Santiago Filipuzzi

Pablo Pieres (La Hache)

“¡El equipo esta bien! Venimos pasándola bien, y queríamos ganar algo”.

“El objetivo era ganar algún torneo de Triple Corona. Y bueno: como ganamos Tortugas, el objetivo va a tener que ser ganar dos torneos”.

“No sé bien –la verdad–, pero creo que está bueno para el polo que ganen diferentes equipos y no siempre los mismos dos”.

“Espero que esté buena la cancha, y no mucho más”.

Guillermo Caset (Ellerstina)

“Está muy bien. Ha mostrado que puede darle pelea, que puede ganarles a los equipos de 40 goles, que está como para llegar a una final. Y que estamos unidos, que tenemos un muy buen sistema de juego y que tenemos muy buena onda entre nosotros. Después, iremos partido por partido. Es una temporada superpareja; cada uno puede ganar y puede perder según el día que tenga, según cómo juegue ese día, contra un equipo de mayor handicap o uno de menor, da igual. Es una temporada muy pareja”.

“El primero que nos planteamos, cuando nos juntamos en septiembre, fue llegar a todas las semifinales de los torneos. Por ranking, empezamos quintos la temporada en cuanto a handicap. La cuestión era ganarles a los rivales directos para llegar a una semifinal para estar a la altura. Hemos superado esos objetivos en el segundo torneo. Y el primero se nos escapó estando muy cerca (perdimos en un suplementario después de llegar a la semifinal). La vara está alta para el equipo, pero no hay que olvidar que comenzamos la temporada siendo el quinto equipo en handicap”.

de los torneos. Por ranking, empezamos quintos la temporada en cuanto a handicap. La cuestión era ganarles a los rivales directos para llegar a una para estar a la altura. Hemos superado esos objetivos en el segundo torneo. Y el primero se nos escapó estando muy cerca (perdimos en un suplementario después de llegar a la semifinal). La vara está alta para el equipo, pero no hay que olvidar que comenzamos la temporada siendo el quinto equipo en handicap”. “Hay muchos jugadores jóvenes muy buenos, que por ahí tienen handicaps mentirosos. Me parece que todos los equipos se han organizado muy bien en caballos, que hoy no hay uno o dos que superen al resto en caballada y organización, que está todo muy parejo. Es una temporada muy divertida. Extraordinaria para la gente que ve el polo, y para nosotros, los jugadores, también, porque sabemos que tenemos chances contra los equipos buenos y que no podemos relajarnos contra los de menor handicap. Cualquiera puede ganarle a cualquiera”.

“Me gusta la competencia que hay, lo parejo que está todo. No me gustó lo que pasó esta última semana, las especulaciones sobre quién iba a qué zona. Se habló de que algunos equipos no iban a salir a ganar. Yo creo que se dio, por suerte, que todos los equipos salieron a ganar y se dieron los resultados que se dieron. Pero hubo especulaciones sobre el armado de las zonas de Palermo y eso es un tema por rever”.

Cruz Heguy (Indios Chapaleufú)

“El equipo está bien, con muchas ganas de que empiece Palermo. Es lo que venimos esperando todo el año. Antonio va a debutar, pero también es el debut nuestro jugando por Indios Chapaleufú. Va a estar buenísimo jugar en la cancha 1 de Palermo por Indios Chapaleufú con Antonio, Torito y Teo, que son amigos. Va a ser un programón. Espero que nos vaya bien”.

“El objetivo es quedar preclasificados para la Triple Corona del año que viene. Eso implica ganar un par de partidos, sumar puntos”.

“En esta temporada están dándose unos resultados no esperados. Eso está buenísimo para el polo, para el espectáculo. Para la gente que viene a ver el partido, que no se sepa quién va a ganar, genera una sensación muy linda. Y para los equipos, que somos de los de más abajo, está buenísimo. Hay equipos que están uno o dos escalones más arriba, pero con los otros jugamos de igual a igual. Está muy bueno. Y a la gente le da más ganas todavía de ver los partidos. Hay muchos equipos buenos, bien organizados, que tienen caballadas buenas. Por eso están dándose estos resultados”.

“¿Qué me gusta de Palermo? Todo. Está buenísimo jugar ahí; es lo que uno sueña toda su vida. Es un lujo competir en este torneo. ¿Y qué no me gusta? Justo este año nosotros somos un equipo preclasificado y nos tocaban tres partidos en la cancha 1, vamos a terminar jugando dos. Para los chicos y para mí, jugar en la 1 de Palermo, algo que nunca hicimos –Torito [Ruiz Jorba] sí, pero hace un montón–, es aquello a lo que uno apunta. Eso es una lástima”.

Cruz Heguy se estrenó en el Abierto el año pasado, pero en éste lo jugará por los clubes de su familia, Los Indios y Chapaleufú; ahora compartirá Palermo con un debutante absoluto en el certamen: su primo Antonio. Santiago Filipuzzi

Facundo Sola (La Hache Cría y Polo)

“Al equipo lo veo bien, muy bien. La verdad es que estamos unidos. Pese a no haber ganado un partido el equipo se mantuvo muy unido. Tenemos muchas ganas. Tuvimos un comienzo bravo en Hurlingham, cuando no funcionamos y no estuvimos a la altura. Pero después, en Tortugas, jugamos lindos partidos. Quisimos jugar de igual a igual con La Dolfina; bueno, yo me caí en el segundo o el tercer minutos, pero después los chicos jugaron muy, muy bien. Lo tenían a tiro, jugaron a la altura, estaban muy parejos. Y después con La Hache jugamos un partido muy apretado, funcionando bien. Y contra La Ensenada, también. Son tres equipos muy duros, muy firmes; nos tocó bailar con la más brava. Pero sentí muy bien al equipo, le vi destellos muy buenos. Obviamente, hay mucho por mejorar, y para estar ahí, arriba, hay que estar en los detalles. Por suerte, el equipo nunca se desmoronó. Mantuvimos la buena onda, y llegamos bien a este fin de semana”.

“El objetivo es ganar partidos, estar a la altura de los equipos buenos. Ganar la mayor cantidad posible de partidos, estar arriba”.

“Desde hace mucho no veo una temporada tan pareja, tan sorpresiva. El que no supuestamente no tiene chances termina ganando o apretando hasta el último momento. Se ha emparejado mucho todo. Hay mucho caballo; creo que antes había bastante diferencia en eso entre los equipos de abajo y los de arriba. Hay mucha juventud, y la juventud tiene otras ganas, no le importa nada. Yo creo que eso. Y que pase esto, que haya partidos en los que no se sabe qué va a pasar, me parece lo mejor que hay”.

“Me gusta todo de Palermo. Pueden cambiar los formatos, pueden cambiar las reglas, pueden cambiar todo: Palermo siempre va a ser Palermo. Y el jugador está esperando este momento. Creo que criticar a Palermo sería una ofensa muy grande. Año tras año puede ir cambiando el formato, que sí, que no... pero criticar a Palermo, no. Eso es sagrado. Hay que disfrutarlo, pasarla bien y meterle para adelante, que tenemos lo mejor del mundo. Lo mejor del mundo está por empezar, y si lo criticara, no sería yo”.

Pedro Falabella (La Aguada)

“El equipo está muy bien, ansioso por empezar pero también disfrutando toda la preparación. Ya sintiendo esa linda adrenalina”.

“El objetivo es ganar algunos partidos que nos den la permanencia para 2025 y así, con un año por delante, poder organizarnos mejor en caballos. Al mismo tiempo, también queremos disfrutar al máximo de estar en el mejor torneo del mundo”.

“Año a año el nivel de los equipos es más parejo gracias a que las organizaciones más chicas mejoran mucho la caballada, así como también subió el nivel de los torneos inferiores al Abierto. Todo lleva a que sea cada vez más competitivo y difícil entrar a Palermo. Hoy la buena genética equina está más desparramada y esto ayuda a equipos y jugadores que vienen más de abajo a tener acceso a ella. También están surgiendo chicos muy talentosos que cuentan con una gran organización de padres que tienen trayectoria en el polo”.

“Por ahora todo es positivo. Ojalá sea un gran Abierto para los jugadores y para el público”.

Nicolás Pieres (La Zeta)

“¡El equipo está bien! Con ganas de jugar Palermo, que es aquello a que apuntamos cuando nos anotamos en la clasificación. Es un equipo joven, y eso es lo que más me divierte”.

“El objetivo es jugar lo mejor posible durante todo el torneo, y si eso sale vamos a tener chances de ganar algún partido, que es lo que mete a un equipo en Palermo del año siguiente”.

“Sí, muchos resultados raros, ¡pero buenos para el polo al fin y al cabo! Espero que sigan las sorpresas en Palermo. A ver si sigue habiendo batacazos de los de más abajo...”.

“Me gusta que no haya un equipo favorito por ahora. Obviamente, La Natividad parece ser el que tiene más chances de llevarse la copa, pero todavía le quedan varios partidos por delante para mostrar su mejor nivel. De ahí hacia abajo, creo que hay varios equipos y organizaciones buenos, con posibilidades de ganarle a cualquiera en un día bueno”.

Nicolás Pieres decidió encarar un proyecto propio, con compañeros jóvenes, y lideró a La Zeta hacia la clasificación para el Argentino; el cuarteto tiene 28 goles de handicap, pero mucho futuro.

Xavier Prieto Astigarraga Por