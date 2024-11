Abierto de Palermo: Ellerstina se cobró desquite de Cría La Dolfina y ahora va por el premio grande

Ellerstina ganó el clásico chico. Ahora va por el grande. Sin otra motivación que sumar confianza y funcionamiento, pasó sin sobresaltos el duelo siempre picante con Cría La Dolfina, al imponerse por 15-9, y llega entonado al partido al que apuntaron cuando armaron la nueva formación: la semifinal de Palermo ante La Dolfina.

El resultado del duelo que abrió la cuarta fecha en Palermo no iba a cambiar la definición de la Zona B. Tampoco lo que sucediera más tarde en la cancha 1. Cualesquiera fueran los desenlaces, Ellerstina y La Dolfina iban a definir mano a mano el segundo finalista del 131° Campeonato Argentino Abierto.

Maneja Du Plessis; el back aportó firmeza en el fondo de Ellerstina Fabián Marelli

¿Cuál era, entonces, la motivación de Ellerstina? “Queríamos usar el partido para poner en práctica las cosas que veníamos haciendo, jugar los ocho chukkers concentrados y llegar con confianza al partido que viene”, respondió Guillermo Caset, la figura del equipo en la temporada y que tuvo otra gran actuación esta vez. A juzgar por lo que ocurrió en la cancha 2, Ellerstina cumplió el objetivo con creces.

Fue una virtuosa performance del equipo de General Rodríguez ante su némesis. Al estilo de la Ellerstina de los Pieres y los Mac Donough, cuando consiguió jugar rápido y anticipando los backs y con pases largos logró desembarazarse de la batalla que siempre opone Cría La Dolfina para conseguir una victoria holgada. Un parcial de 6-0 entre el segundo y el cuarto chukker marcaron la tónica del partido. La ventaja llegó a ser de 14-6, aunque sobre el final el equipo de Cañuelas descontó para el 15-9 final.

Lo mejor del triunfo de Ellerstina

Y eso que, contaron los protagonistas, Cría La Dolfina repitió caballos, mientras que Ellerstina cuidó a los suyos para la semifinal.

Los más irregulares de esta temporada, Gonzalito Pieres e Ignatius du Plessis, jugaron en un nivel excelso, el primero con varios golazos (seis en total) y el segundo poniendo un cerrojo en el fondo. Lucas Monteverde (h.) estuvo omnipresente. Caset volvió a lucirse con conducción y goles vistosos, incluido uno en el que robó la bocha, se la llevó haciendo malabares en el aire y definió con un balazo de larga distancia para sacar distancias de 12-6 en el séptimo.

Cría La Dolfina tampoco jugaba por nada. No podía llegar a la final, no podía descender. En su despedida de la temporada (tiene fecha libre el próximo fin de semana), no había otra motivación que estar jugando el certamen más importante del mundo. No es poco. “Cuando venís a Palermo querés ganar y jugar bien la mayor cantidad de partidos posible”, razonó Diego Cavanagh, el corazón del equipo. “Ellos jugaron muy bien y nosotros tuvimos unos chukkers flojos. Después se hizo difícil correrlos de atrás”.

Caset anota uno de los goles de Ellerstina en Palermo Fabián Marelli

Y más allá de que Cría tampoco jugaba por nada, ya que no podía llegar a la final ni descender, estaba el condimento adicional de ser un rival que siempre le costó a Ellerstina. Sin ir más lejos, les había ganado en Tortugas (aunque luego Ellerstina pasó a la final al derrotar a La Natividad), y en años anteriores, con los hermanos Pieres, los había superado en otras dos oportunidades (Hurlingham 2021 y Palermo 2022). “Queríamos sacarnos la espinita de Tortugas”, dijo Caset, y admitió que desde la organización sintió la presión que significaba para ellos enfrentar a los de Cañuelas.

Así, Ellerstina está donde se lo propuso cuando armó esta formación.

Pega Du Plessis; observan Bensadón y Taranco Fabián Marelli

“En la primera reunión del año nos propusimos llegar a todas las semifinales”, reconoció el Sapo. “Lo cumplimos y un poco más, porque llegamos a la final de Tortugas que se nos escapó por muy poco. Obviamente, una vez que estás acá, querés más. Ellerstina demostró ser un equipo con funcionamiento, identidad, que contagia a la gente y transmite energía y nosotros nos alimentamos de esa energía. Queremos ganar el domingo, pero sabemos que nos enfrentamos a un rival como La Dolfina, un equipo de 40 goles”.

El domingo Palermo vivirá una nueva versión del clásico más grande de los últimos 20 años. Con otros protagonistas, es cierto, pero con el peso de dos camisetas históricas. Por jerarquía, La Dolfina llega como favorita. Ellerstina está dispuesto a desafiarla con muy buen funcionamiento como el que mostró hoy.

Cavanagh pega sin que Caset pueda impedirlo Fabián Marelli

La síntesis

Ellerstina (15): Guillermo Caset, 9; Lucas Monteverde (h.), 8; Gonzalo Pieres, 9, e Ignatius du Plessis, 9. Total: 35.

Cría La Dolfina (9): Rufino Bensadón, 8; Diego Cavanagh, 8; Alejo Taranco, 8, y Bautista Bayugar, 8. Total: 32.

Progresión: Ellerstina 2-2, 5-3, 8-3, 9-4, 10-5, 11-6, 13-6 y 15-9.

Goles de Ellerstina: Caset, 6; Monteverde, 2; Pieres, 6, y uno de penal-1. De Cría La Dolfina: Bensadón, 2; Cavanagh, 2; Taranco, 2, y Bayugar, 3 (2 de penal).

Amonestado: Rufino Bensadón (2° chukker).

Jueces: Matías Baibiene y Martín Pascual. Árbitro: Rafael Silva

Cancha: 2 de Palermo.

